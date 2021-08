Lavagna y Urtubey apoyan a Randazzo, pero no le ponen el cuerpo a la campaña y delegan funciones en dirigentes propios

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey tienen un candidato en la provincia de Buenos Aires, pero hasta el momento no lo acompañaron en actividades públicas o recorridas de campaña . Los integrantes de la fórmula presidencial de Consenso Federal en 2019 apuntalan a Florencio Randazzo con dirigentes propios en la provincia de Buenos Aires que integran equipos y listas pero, aunque no lo descartan por completo, no le ponen el cuerpo a la campaña de Vamos con Vos.

Por el sector de Lavagna, trabajan con Randazzo dirigentes como el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, la precandidata a diputada nacional Maite Crespo Bjerg (décima en la lista que encabeza el exministro del Interior y Transporte) o Carlos Hourbeigt (exdirector del Banco Central y uno de los referentes económicos del equipo de Lavagna). Al competir solo en la provincia de Buenos Aires, Lavagna delegó en dirigentes bonaerenses de su riñón el trabajo diario en Vamos con Vos. Su aspiración inicial era que la alianza excediera los límites provinciales.

“ La expectativa de Lavagna era construir una propuesta que trascendiera la provincia de Buenos Aires, que estuviera también en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Tenía expectativas de ayudar en ese armado más federal. Si hubiera existido la posibilidad de coordinar todas esas provincias, él se hubiera sentido con más entusiasmo para sumarse. Al ser un armado bonaerense, están sus dirigentes de la provincia de Buenos Aires ”, describió una fuente lavagnista a LA NACION.

El exministro de Economía bendijo el proyecto randazzista con una foto compartida con Randazzo, en abril, pero no se involucró personalmente en recorridas con la campaña ya lanzada. “Está preocupado por el sendero que ha seguido la política financiera argentina, con una bola de intereses en pesos y en dólares que condicionan la sustentabilidad económica del país en el mediano plazo”, afirmó a LA NACION un hombre de diálogo permanente con Lavagna cuando se le consultó si el exministro sigue el día a día de la campaña de Vamos con Vos.

Tampoco Urtubey se mostró por ahora con Randazzo, pero lo apoya con dirigentes bonaerenses propios. “ De la campaña con Lavagna [por las elecciones de 2019] quedó una estructura en el interior de la provincia de Buenos Aires que hoy responde a Juan Manuel y está ayudando [a Randazzo] ”, sostuvo una fuente cercana al exgobernador de Salta. “No descarta darle una mano a Florencio. Lo está ayudando con dirigentes como Sergio Patrón Costas y Guillermo Piuma”, añadió.

El respaldo de Urtubey al exministro del Interior y Transporte queda claro “en cada intervención” en los medios que tiene el exgobernador salteño, destacaron cerca de Urtubey. Según pudo saber LA NACION, los dirigentes que responden al salteño en la estructura de Vamos con Vos “son referentes territoriales en la primera y tercera sección y en el interior provincial”.

“Una cosa es Juan Manuel de candidato y otra es acompañando un espacio que sale fuera de la grieta. Sin presencia en la provincia de Buenos Aires no podés pensar en un proyecto nacional”, remarcó a este diario un referente cercano a Urtubey, con la mirada puesta más allá de las elecciones.

“Los equipos están integrados. Hourbeigt nos provee ideas desde lo económico, el Topo y Armando Torres forman parte. Y lo mismo con la gente de Juan Manuel, como Patrón Costas y Piuma, que están más en el ala del armado político”, definió una fuente randazzista.

Más allá de la campaña actual, cerca de Lavagna ya miran cómo quedará conformado el Interbloque Federal, en el que conviven lavagnistas, socialistas santafesinos y peronistas no kirchneristas . Estiman que, en caso de ganar una banca en las elecciones, Randazzo podría sumarse al bloque que preside “El Topo” Rodríguez y que anteriormente encabezó Eduardo “Bali” Bucca, exaliado de Randazzo pero hoy integrante de las filas del Frente de Todos como candidato a senador bonaerense por la séptima sección electoral.