Leandro Santoro: “Buenos Aires no está pensada para la gente, está pensada para los negocios inmobiliarios”

escuchar

Leandro Santoro, candidato único de Unión por la Patria (UP) a jefe de Gobierno porteño, se muestra hiperactivo. Después de un fin de semana de recorrida, en un lunes gélido, habló con LA NACION sobre lo que proyecta para la Ciudad en caso de ganar la elección. Una apuesta complicada, según las encuestas, y tras varios períodos de liderazgo del Pro primero y Juntos por el Cambio después. El código urbanístico, lo que sucede con la educación, los alquileres, la seguridad, la salud, y el transporte público, con la posible ampliación del subterráneo porteño, son solo algunos de los temas que plantea Santoro para una ciudad a la que califica de “deshumanizada”. “La gente ve que después de 16 años de gestión macrista hay un desgaste”, afirma.

Entrevista al candidato a jefe de gobierno de CABA, Leandro Santoro Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-¿Qué expectativas electorales tiene en la Ciudad?

-Ganar. Yo tengo vocación de poder. Quiero ganar, hacer una gran elección en las PASO, ponernos más competitivo en la general, entrar al ballotage y ganar. El único objetivo que nosotros tenemos es ganar, básicamente porque creemos que la Ciudad merece una alternativa. Buenos Aires es una ciudad que está deshumanizada. Hay lío con el código urbanístico, con la venta de tierras públicas con la construcción descontrolada, la crisis de la Airbnb y la falta de espacios verdes. Problema de alquileres, espacios verdes, Buenos Aires como “isla de calor” hablan de una ciudad que no está pensada para la gente, que está pensada para los negociados inmobiliarios.

-¿Qué plantea como imprescindible para la gestión?

-Cuidar a nuestra población, el Estado no puede ser la rueda de auxilio de las personas pobres. El Estado tiene que cumplir un papel igualador. Tiene que cumplir un papel de creación de oportunidades, por eso es muy importante garantizar las vacantes en la educación inicial fundamentalmente. Tenemos una propuesta de crear 100 escuelas infantiles. La educación inicial es la verdadera oportunidad que tienen los chicos de igualar su línea alargada.

-¿Rodríguez Larreta descuidó la gestión por la campaña? ¿Debería haberse pedido licencia?

-Creo que ellos llegaron a la conclusión de que los errores de gestión no tienen costo político. Entonces en los últimos cinco años tuvieron cinco ministros de seguridad y estuvimos tres meses sin ninguno directamente porque sintieron que no tenían responsabilidad frente a eso.

-El gobierno nacional está enfrentado con el porteño por la quita de la coparticipación. ¿Cuál es su postura en el tema? ¿La quita fue justa?

-Lo primero es aclarar que yo siempre voy a buscar que mi Ciudad tenga la mayor cantidad de recursos posibles. Creo sí, que los fondos girados deben ser exactamente los correspondientes al financiamiento de los servicios transferidos. Cosa que no fue lo que ocurrió durante la gestión del presidente (Mauricio) Macri, ya que el último fallo de la Corte Suprema demuestra que lo que se la había dado a Larreta era más de lo que correspondía. Ténganse en cuenta que la Corte le reconoció un 2,9% y no el 3,5% que era el reclamo original. Por último, las formas en la cuál se tomó la decisión y se les informó a las autoridades porteñas, no me parecen para nada adecuadas. No son las mías.

-¿Cómo vio la definición del nombre de Sergio Massa como precandidato a presidente?

-Creo que se definió bien, pero tarde. Nosotros necesitamos mandar señales claras. Me parece que la sociedad y los mercados necesitan señales así. Estamos en un contexto macroeconómico frágil, financieramente hablando. Por la necesidad de renegociar las condiciones con el FMI y porque siempre en la Argentina las elecciones presidenciales hay una tendencia a dolarizar activos de parte de un sector del mercado. Le pasó incluso a (el expresidente, Mauricio) Macri que era amigo del mercado. Entonces las señales tienen que ser muy claras, por eso creo que es importante que Sergio sea candidato a presidente y por eso decía que tenía que haber sido mucho antes.

-¿Cómo se le explica al votante que el candidato a presidente es el que casi en un año de gestión no domó la inflación y que el dólar blue se disparó en cerca de 300 pesos, entre otras variables negativas?

-Creo que todos los electores saben que los problemas macroeconómicos no empezaron con la gestión de Massa, sino que él los vino a resolver y las tensiones cambiarias tienen un origen histórico en la Argentina. La economía bimonetaria. la restricción externa, están increíblemente agravadas por la irresponsabilidad de haber tomado un crédito con el FMI de 47.500 millones de dólares, más una cifra similar con el sector privado. Casi 100 mil millones de dólares que nadie puede explicar dónde están.

-¿Cómo se pueden ensamblar los distintos espacios de UP en un eventual triunfo de Massa?

-Creo que si Sergio es presidente, la cosa se va a ordenar rápidamente, básicamente porque se le reconoce vocación de poder. Es uno de los atributos más valorados en el peronismo. Y creo que eso va a facilitar mucho las cosas.

-¿Eso impediría que se dé un escenario como el que se dio en el gobierno de Alberto Fernández en el que las distintas tribus que componen el espacio se le rebelaron abiertamente?

-La Argentina está inserto en un continente donde el bipartidismo dejó de ser el eje vertebrador de la política local. Pasa en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Uruguay, en toda la región. Hay una suerte de bifrentismo. Esos bifrentismo son coaliciones inestables que además se dan en un contexto de regímenes presidencialista, entonces es un híbrido. Te obliga todo el tiempo a negociar y genera una sensación de inestabilidad que le pasa a Lula hoy en Brasil por ejemplo o (Luis) Lucho Arce, en Bolivia también. Es interesante el libro que escribieron (los expresidentes uruguayos, Julio) Sanguinetti y (José “Pepe”) Mujica para hablar de eso, porque son momentos donde el diálogo es muy importante.

-Hace un tiempo hizo una autocrítica sobre la falta de diálogo que había en tu espacio ¿Hoy como lo ve?

-Creo que a la política le falta diálogo y le falta sentido de la responsabilidad. Venimos de ver la interna de Santa Fe, donde un candidato acusaba al otro, injustamente, porque lo conozca a Maximiliano Pullaro, de narcotraficante. Hoy la discusión política se da en las redes sociales. Uno lo que valora de los grandes líderes de nuestro país era que podían construir consenso de manera reservada, de manera más discreta, utilizando incluso las artes de la diplomacia.

Entrevista al candidato a jefe de gobierno de CABA, Leandro Santoro Alejandro Guyot - LA NACIÓN

-Y a nivel interno nivel de UP, porque las internas fueron feroces y a cielo abierto

-Mantengo lo que digo para mi espacio, para el sistema político en su conjunto. No veo una característica singular en UP. Ves a los libertarios y no es que decís “mira qué ejemplo democrático”. Ves a la Izquierda y tiene cuatro candidatos. Ves a JxC el nivel de intensidad de la crítica. Entonces es una característica del sistema político. Obviamente yo no comparto. Vengo de otra escuela de formación, vengo del alfonsinismo, y sobre eso hacía mucho hincapié.

-En diciembre Cristina llamó a “tomar el bastón del mariscal”. ¿Hubo una falencia de un espacio de una de un sector, podríamos decir La Cámpora o una generación que no logró hacerlo?

-Cristina viene siendo el actor más dinámico del espacio y de la política, y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre el rol de la juventud. Históricamente los movimientos juveniles fueron los que incorporaron novedades a las agendas públicas. No quiero particularizarlo en La Cámpora porque sería injusto. Veo muy pocos movimientos con novedades. Aparecieron los libertarios, pero que en realidad traen la agenda del conservadurismo trumpista de los Estados Unidos. Te podría decir que el último movimiento interesante que tuvo la Argentina fue el feminismo. Donde las chicas tuvieron un papel súper importante en plantear una agenda progresista, inclusiva, abierta, tolerante, que aportó novedades.

-En las PASO de Santa Fe hubo una derrota muy fuerte del peronismo ¿Puede ser un reflejo a nivel nacional?

-No, cada provincia es un mundo aparte. Los liderazgos son muy fuertes y la gente vota por las personas que conoce.

-¿Argentina necesita un gran acuerdo político?

-Sin lugar a dudas. Hay que refundar el pacto democrático, pero refundarlo en función de los objetivos éticos que tiene que tener la democracia, y después de los objetivos y forma procedimentales. No se puede decir cualquier cosa todo el tiempo. La “twitterización” de la política conspira contra la construcción lógica, los acuerdos racionales. Se necesita un nuevo pacto, pero en en este sentido en términos éticos, políticos y procedimentales.

-¿Lo ve viable?

-No. Lo veo imprescindible, pero no posible en el corto plazo. Pero para eso trabajo.