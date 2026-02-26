Abdala quiso apurar una votación y Mayans lo cruzó: “Voy a proponer que usted se quede desnudo en la banca”

Un fuerte cruce ocurrió este jueves entre los senadores José Mayans y Bartolomé Abdala luego de que el oficialismo y sus aliados buscaran apurar la votación por el acuerdo UE-Mercosur en el Senado. Desde La Libertad Avanza buscaban ser el primer país del bloque en ratificar el tratado, ya que, en paralelo a la sesión, Uruguay lo debatía en su propia Cámara de Representantes. “¿Usted se va a bajar el pantalón si lo votamos por mayoría?“, exclamó el jefe de la bancada de Unión por la Patria.

Fue al mediodía que el senador de la Unión Cívica Radical Maximiliano Abad propuso anticipar la votación por “la importancia que reviste el acuerdo para el Mercosur en general y para la Argentina en particular”. “Es para que nuestro país sea el primero del bloque en ratificar este acuerdo. Esto tiene que estar al margen de los posicionamientos políticos y pertenencias partidarias”, justificó.

De inmediato, Mayans pidió la palabra para oponerse a la moción de orden. “Estuve hablando con la senadora Patricia Bullrich [presidenta del bloque libertario] y le expliqué que hay que respetar cómo se trabaja en el Senado”, expresó. El formoseño explicó que los senadores deben realizar las exposiciones, después los cierres de presidentes de bloques y, a continuación, pasar a la votación.

La senadora Patricia junto a Bartolomé Abdala en el Senado durante el tratamiento del acuerdo Mercosur-UE Fabián Marelli

“Si agarramos y fijamos una metodología así cambiamos todo. Hay una violación flagrante del sistema y no estamos dispuestos a aceptarlo”, arremetió. Abdala, que en ese momento se encontraba ocupando la presidencia, intervino para justificar la movida oficialista.

“Lo que está solicitando esta banca es una moción de orden que está amparada en el reglamento, que dice que, una vez votada la moción, se respeta la lista de oradores”, argumentó. Entonces apuró la moción y pidió a los senadores que se logueen para votar. Sin embargo, desde el bloque opositor comenzaron a gritar para que le diera la palabra a Mayans, que reclamó el accionar de los libertarios con gran malestar.

“Presidente, usted no puede hacer cualquier cosa. Yo le puedo votar acá que se baje el pantalón. ¿Usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría? O voy a proponer que usted se quede desnudo en la banca o se ponga una peluca como Milei“, apuntó con enojo.

El Senado de la Nación aprobó hoy el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) Fabián Marelli

Abdala le pidió que “sea respetuoso de la voluntad del cuerpo”. “Usted sea respetuoso del cuerpo. Hay una metodología de trabajo y no se puede proponer cualquier cosa. En todo caso bájense ustedes de la oratoria si no quieren fundamentar”, contestó Mayans. También criticó la exposición del miembro informante del proyecto, que “trató en siete minutos un proyecto que llevó 20 años”.

“Una vergüenza fue la posición. Una vergüenza realmente. Usted no puede venir aca a hacer cualquier cosa, decir ‘vamos a votar’ y se terminó el pleito. Porque así no se llevan adelante las sesiones. A partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se les cantan las pelotas con las sesiones. Está mal lo que están haciendo", masculló.

Abdala le pidió una vez más que “sea respetuoso” y le dio con rapidez la palabra a la senadora Carolina Losada, que insistió en acelerar la votación. La discusión continuó y también se sumó Anabel Fernández Sagasti, compañera de bancada de Mayans.

Mayans cruzó a Abdala por querer apurar la votación sobre el tratado Mercosur-UE

“Lo que correspondería en este caso es que se bajen los oradores del oficialismo, nos dejen hablar y votemos lo antes posible. Si es la voluntad del oficialismo, bájense de la lista. No pueden cercenarnos nuestra votación sin fundamentación. Es una locura lo que estamos viviendo“, solicitó.

“No es ninguna locura que haya una moción de orden”, contestó Abdala. Sagasti lo interrumpió rápidamente: “No me corte la palabra, senador. Haga orden. Nosotros vamos a acompañar este acuerdo, pero no pueden cercenarnos la palabra de fundamentación de nuestro pueblo. Es el colmo. Acá vinimos a parlamentar. Es una locura y un atropello dejar a los senadores sin la palabra de lo que vamos a votar. Llamen a la reflexión y hagamos las cosas medianamente cómo se debe".

Finalmente, Bullrich intervino y concedió la baja de los oradores libertarios antes de la votación. Por amplio consenso, el Senado convalidó el acuerdo UE-Mercosur y le imprimió la ratificación legislativa necesaria para su entrada en vigor.