Leandro Santoro chicaneó a Jorge Macri y este lo cruzó: “Va a hablar de mí porque no puede hablar de la economía”

Tras la confirmación de Jorge Macri como el precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Pro, su competidor del Frente de Todos (FdT), el legislador Leandro Santoro, lo cruzó y cuestionó que represente la única opción electoral por parte del espacio. Frente a tales dichos, el ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le respondió esta mañana, cuando aseguró: “Va a hablar de mí porque no puede hablar de la economía”.

El ida y vuelta entre Santoro y Jorge Macri comenzó ayer, cuando el diputado oficialista dio una serie de entrevistas en diferentes medios en las que se refirió a la designación del primo del expresidente Mauricio Macri como precandidato a jefe de Gobierno porteño. “Los porteños somos una ciudadanía sofisticada y nos damos cuenta cuando hay trampas. Yo creo que hasta a los votantes de Pro les hace ruido que el actual intendente de Vicente Lopez y primo hermano de Macri sea el único candidato de Pro, siendo que Pro tiene grandes cuadros políticos”, planteó en Radio Mitre.

Asimismo, consideró en declaraciones a Futuröck: “No es común que el actual intendente de una ciudad tan importante como Vicente López se presente como candidato a gobernador de otra provincia. No se me ocurre antecedente histórico, porque Jorge Macri es actualmente intendente en uso de licencia”. Luego, insistió: “¿Por qué optan por el actual intendente de Vicente López, que es el primo del expresidente Mauricio Macri y tiene que resolver una cuestión judicial a ver si la Justicia de la Ciudad lo habilita a presentarse? Porque básicamente tiene una concepción patrimonialista del Estado. Suponen que la Ciudad es como una Pyme que se la pasan de familia en familia”.

Al escuchar algunos fragmentos de lo dicho por Santoro, Jorge Macri sostuvo esta mañana: ”Es su opinión. Yo también creo que el porteño es un elector sofisticado, que busca gente que pueda gestionar. Eligió eso en Mauricio y en Horacio. Esta ciudad ha mejorado sin ninguna duda en estos 16 años y yo estoy preparado para eso. Sí, fui intendente de Vicente López. Eso fue un camino de formación, de capacitación, de poder conducir equipos y de gestionar salud, educación, seguridad, espacios públicos y la costa de Vicente López. Sí, creo en esa sofisticación del vecino porteño, que busca que esta ciudad esté lista y preparada, no solo que se digan cosas rimbombantes”.

Más tarde, el precandidato de Pro se refirió a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para “sectores claves” en la industria que ayer anunció Rodríguez Larreta, en el marco de un acto oficial en el que él estuvo presente junto a Roberto García Moritán, Martín Lousteau y Graciela Ocaña. En ese contexto, volvió a cargar contra el legislador del Frente de Todos.

“La clase media está en un nivel de angustia y de depresión tremendo, entre los impuestos y la inflación. Cada vez que la inflación le sigue ganando a tu ingreso, a lo que vendés y a lo que producís, te vas endeudando más. Eso es una realidad y la contracara de eso es que en la Ciudad bajamos impuestos. Es mucha plata que le vuelve a la gente y me parece interesante hablar de estas cosas, de las que en general la política no habla, porque Santoro va a hablar de mí porque no puede hablar de la economía. A mí me gusta hablar de los problemas reales de la gente”, afirmó Jorge Macri.

Por último, dijo al ser consultado respecto de la cercanía de Larreta con el radical Martín Lousteau, quien será su competidor por la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ayer ocupó un lugar central en el mencionado acto: “A mí no me molesta. Somos todos parte del equipo y creo que la gente elige después a quien quiere elegir, voto más, voto menos”.

