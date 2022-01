Leandro Santoro: “El acuerdo con el Fondo no garantiza nada, pero un default sí te garantiza un desastre”

“El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no garantiza nada, pero un default sí te garantiza un desastre”, enfatizó esta mañana el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Leandro Santoro, en la previa del encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán, y los gobernadores para hablar sobre las negociaciones con la entidad de crédito internacional. En declaraciones radiales, subrayó la importancia de alcanzar un entendimiento “sostenible” y alertó sobre las consecuencias que implicaría fracasar en dicha tarea.

Al ser consultado en Radio Con Vos sobre las prioridades del Gobierno en materia económica para el año que comienza, Santoro expresó: “Lo primero que hay que resolver es la deuda. El gran corset de la economía argentina es la ausencia recurrente de dólares. Hay un problema estructural y eso requiere tener una serie de políticas”. Seguidamente, remarcó que esta situación se agravó en los últimos años con el préstamo “irresponsable” que tomó el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI, el cual intenta renegociar la actual administración.

Sin embargo, el diputado consideró que lograr un acuerdo con el FMI “es condición necesaria, pero no suficiente” para apuntalar la economía. En ese sentido, evaluó: “¿El acuerdo per se asegura el crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina? No. Ahora, ¿un default? Si no tenés los dólares para pagar y el mercado financiero se entera de eso y va contra el peso, la estabilidad y el desarrollo son imposibles”.

De esta forma, calificó la necesidad de renegociar con la entidad de crédito como “un problema, porque las medidas que propone son contrarias a la idea del crecimiento económico” y planteó: “Por eso se demora tanto el acuerdo, porque el Gobierno está tratando de construir condiciones de sustentabilidad. Per se [el acuerdo] no garantiza nada, pero default sí te garantiza un desastre económico”.

La reunión entre Guzmán y los gobernadores

El análisis de Santoro se dio en la previa de la reunión prevista para hoy a las 17 en el Museo del Bicentenario entre Guzmán y los gobernadores provinciales, a quienes el ministro de Economía les informará los avances en la renegociación de la deuda de US$ 44.000 millones que contrajo el Gobierno anterior.

De la convocatoria participarán 19 de los 24 mandatarios distritales, ya que no asistirán los referentes de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; Gerardo Morales, por Jujuy; Gustavo Valdés, por Corrientes; y Rodolfo Suárez, por Mendoza. Aún así, los últimos tres confirmaron que enviarán a sus respectivos representantes.

Ayer, en declaraciones a Télam, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, sostuvo que “lo más razonable es que los gobernadores de todas las provincias estén en este marco institucional al cual han sido convocados, ya que tantas veces hablan del diálogo y consenso y de la necesidad de tratar entre todos los temas de Estado”.

Así, la funcionaria se refirió a la negativa de los tres mandatarios radicales y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a concurrir con el argumento de que se trata de “una reunión política”.