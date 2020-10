La madre de los Etchevehere continuó con sus críticas a Grabois Fuente: LA NACION - Crédito: Juan Baialardo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de octubre de 2020 • 12:28

Leonor Barbero Marcial de Etchevehere volvió a sumar críticas hacia el referente social Juan Grabois por su papel en la ocupación del campo Casa Nueva, que, según definió el último fallo de la Justicia, es propiedad de la empresa Las Margaritas S.A. que tiene como titular a Leonor.

"Grabois dirigió cobarde y cómodamente todo desde Buenos Aires", dijo la madre de los hermanos Etchevehere en CNN Radio esta mañana. Además, sobre la posible conciliación con su hija Dolores, quien invitó a 40 integrantes del Proyecto Artigas, dirigido por el Grabois, Leonor dijo: "Si el señor Grabois se retira del medio, puede haber un arreglo familiar".

Durante los días que los hermanos Etchevehere y su madre estuvieron en la puerta del campo esperando que Dolores se retire con sus 40 invitados, Leonor había señalado a la madre de Juan Grabois como propietaria de tierras que podrían ser utilizadas para el proyecto agroecológico de su hijo.

"La madre de Juan Grabois tiene 1200 hectáreas: ¿por qué no hacen allí el Proyecto Artigas?", preguntó. Esta mañana insistió con que su hija había sido manipulada.

A diferencia de lo dicho por el presidente Alberto Fernández, quien dijo que era un conflicto familiar que fue resuelto por la Justicia, Leonor dijo que hubo una usurpación y agregó: "Esto no fue un conflicto familiar; se usó un viejo conflicto para quedarse con las tierras".

A su vez dijo que el Gobierno también quiso aprovecharse de ellos.

Sobre los dichos de Dolores hacia su madre, Leonor dijo que no tenía conocimiento de los mismos: "No sabía que me hija me había dicho psicópata. Nunca calificamos a Dolores de manera personal y no me gusta que se haga así aunque todos tienen derecho a decir lo que sea".

Además, dijo que "no tendría problema en pasar las fiestas con Dolores" aunque está muy dolida.

Conforme a los criterios de Más información