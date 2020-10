La mujer sostuvo que el conflicto en Casa Nueva "fue un bochorno tremendo" Fuente: Télam

Tras el conflicto que se desató en el campo Casa Nueva, de Entre Ríos, con la familia Etchevehere, habló Dolores, quien fue desalojada del casco de la estancia, donde se encontraba junto a integrantes del Proyecto Artigas, y aprehendida. "Estuve un buen rato adentro", señaló en cuanto a su detención. Dijo, también, que "lo de ayer y estos últimos días fue un bochorno tremendo, donde queda explícito el pacto de poder que hay en Entre Ríos" y añadió, en relación con el operativo: "Había dos camiones, dos camionetas, cinco patrulleros, todos armados como si estuviéramos en Beirut, no sé en dónde".

La mujer fue muy crítica de su madre, Leonor, y sobre ella manifestó: "De repente, le hacen una pregunta determinada y después gira en el mismo eje y dice 'yo la quiero mucho a Dolores'. Es un horror, manipula inclusive la atención de quien la está escuchando, para ablandar. Es tremenda. Por eso digo que ser madre tampoco te santifica. No le importa nada, y además, está muy comprometida con el poder político y judicial".

Además, sobre las dos decisiones judiciales que acontecieron en esta causa -la primera, del juez subrogante Raúl Flores, a su favor; y la otra, en contra, de la jueza de segunda instancia María Carolina Castagno- comentó: "Hubo un primer fallo del juez Flores, en el que a los demandados, a los Etchevehere corruptos, les indicaba que había una perimetral y ciertas restricciones. Todo el tiempo lo violaron a eso y no se les acercó ningún policía ni nada. Es más, gritando, llamando al gobernador Gustavo Bordet, al Presidente, una pantomima trágica. Eso no lo cumplieron, cero. A mí me cae una resolución de la doctora Castagno y me cae automáticamente".

A la magistrada, a su vez, la criticó por otro de sus fallos sobre el que dijo fue "a favor de un femicida que tiró a su pareja por un octavo piso en el centro de Paraná". Dolores sostuvo también que el procurador general de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, "es el que frena todo" y señaló: "Nosotros ahora vamos a apelar esta resolución de Castagno y nos encontramos que en Casación está la esposa, la pareja del procurador. Ya sabemos que va a fallar en contra".

Consultada sobre la "construcción de poder" del resto de su familia, indicó: "Lo que los une es el negocio, porque no es unilateral el negocio, no es solamente para los Etchevehere corruptos, también es para el que lo concede, así que es un trato. Cuando una de las dos partes corre algún riesgo de ser descubierta se abroquelan y responden como mafiosos. Uno de nuestros pilares fundamentales del Proyecto Artigas es verdad, justicia y reparación, ir contra esa estructura que aglutina a la mayor cantidad de habitantes de este país para que solamente consuman, ahí esta el eje, que solamente consuman lo que unos pocos producen, regulan los precios, todo. Se amontonan en los Conurbanos y se genera lo que se genera".

En esa misma línea, agregó: "Apelan a todo ellos. Van al poder político y al Poder Judicial, esa es su mesa de negociación y es ahí donde cierran los tratos. Es indistinto que sea un gobierno u otro, se van hilvanando, llega un gobierno y algo negocian, otro gobierno y algo negocian. Y reitero, hay actores del otro lado también, no solamente los Etchevehere corruptos, sino no podrían jamás".

Sobre la presencia de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, y del exsenador de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto en el acampe, apostado en el exterior de Casa Nueva, dijo: "Bullrich y Pichetto debajo de una lona de plástico, con la nuca apoyada sobre la rueda de un camión, a la vera de un camino. Nunca los vi en ninguna frontera, en la frontera entre Ríos y Corrientes -lo digo como entrerriana y con mucho orgullo- se cruzaron toda la provincia para llegar".

La mujer también hizo referencia a un "entramado de investigación" al que se abocó "durante 11 años" y dijo que continuará con ello.

