Leopoldo Moreau pidió la renuncia de los jueces de la Corte Suprema

El diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos), pidió la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia tras la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente. Según el legislador cercano a Cristina Kirchner, la designación del nuevo titular del máximo tribunal por los próximos tres años debería ser “el último acto de una tragedia”.

“ Es hora que los miembros de la Corte presenten su renuncia para iniciar una etapa de transparencia o se los someta a juicio político. Y si no, se aumente el número de miembros para, al menos, oxigenar uno de los Poderes del Estado que se ha transformado en una oscura máquina de impunidad y de impedir ”, opinó Moreau en un comunicado que difundió este domingo. “La elección del presidente de la Corte Suprema debería ser el último acto de una tragedia. Se bajo el telón”, indicó.

El diputado nacional les dedicó críticas a cada uno de los magistrados del máximo tribunal: “Tenemos de presidente y vice a dos jueces que aceptaron ingresar por decreto a la Corte. A otra magistrada que sigue en el cargo a pesar de no contar con la edad que exige la Constitución. Otro cortesano que se hacía fotografiar con [el juez y exministro de Justicia brasileño, Sergio] Moro y [Claudio] Bonadio y fabricó un grupete de jueces federales para maniobrar políticamente. Esa es la ‘cabeza’ del Poder Judicial”.

Las quejas de Moreau excedieron la Corte y abarcaron también a algunos jueces y fiscales federales. “Para abajo, le siguen los visitantes de Olivos: [Gustavo] Hornos, [Mariano] Borinsky, [Mariano] Llorens. El juez de los fallos a medida, como es el caso de [Julián] Ercolini y, no podían faltar, los fiscales de Boca: [Eduardo] Taiano, [Carlos] Stornelli y [Raúl] Plee. Todos ellos solo están para hacer justicia en favor de los poderes fácticos. Entre otros, el grupo Clarín que, además, tiene bastante colonizado el fuero comercial. ¿Quién puede seguir creyendo que con este Poder Judicial hay República? Ni República, ni Estado de Derecho, ni garantías para nadie”, subrayó Moreau en su duro mensaje.

Rosatti fue elegido presidente el jueves, con el voto propio, el de Carlos Rosenkrantz (expresidente que pasó a ser vicepresidente) y el de Juan Carlos Maqueda. No participaron de la votación Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. La confirmación de Rosatti como nuevo presidente generó cuestionamientos internos en el máximo tribunal, como el que hizo público Lorenzetti, expresidente de la Corte, en un correo electrónico a sus colegas que luego difundió, en el que marcaba que se había roto la tradición con la votación.

El Gobierno se mostró incómodo con las nueva distribución de poder dentro de la Corte. Este domingo, además del pedido de renuncia generalizado que hizo Moreau, hubo un reclamo por la ampliación del número de integrantes del tribunal, que enarboló el nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández .

Aníbal Fernández consideró que habría que ampliar la Corte Fabián Marelli

“ La Corte, con estos gestos, lo que hace es autoesmerilarse de una manera innecesaria. Es imperioso que se le empiece a encontrar la vuelta. Mi posición personal, que no es la del ministro [por Martín Soria, titular de la cartera de Justicia] ni la del Gobierno, es que habría que empezar con una ampliación ”, sostuvo Fernández en declaraciones a la radio AM 750. “La primera composición era de nueve, se transformó en una Corte de cinco. El impacto de uno solo de esos ministros hace que esté en juego el 20% de la totalidad de la composición y eso es algo que no tendría que ser tan contundente”, completó.

Hacia el fin de la semana, el kirchnerismo comenzó a plantear su disconformismo a través de diferentes interlocutores. El viernes, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni aseguró a radio El Destape: “No cabe duda de que hay que ampliar la Corte. Se necesita una Corte de 15 miembros, dividida en salas con especialistas en cada área”.

Tras los cuestionamientos de Lorenzetti a la votación y la opinión de Zaffaroni, ayer la exdiputada Elisa Carrió publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, en el que sentenció: “Cero para Lorenzetti y Zaffaroni”. Lo acompañó con un video en que se explicaba que esa calificación corresponde si una persona no tiene “valores éticos ni principios sólidos”.