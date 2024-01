escuchar

La Ley Ómnibus está cada vez más próxima a ser aprobada: la misma podría ser sesionada el martes en el Congreso, según adelantó hace unas horas la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con Radio Mitre.

La ministra de seguridad habló al aire de Noticias de Mitre, con Gonzalo Aziz, quien le consultó por los cambios hechos en la Ley Ómnibus. “Ya tiene un acuerdo, se ha trabajado un acuerdo. La ley no está como entró: tiene una serie de cambios. Hay empresas que han salido de esa lista- de empresas estatales a privatizar-, hay acuerdos que se han hecho”, aseguró la ex candidata a presidente por Juntos por el Cambio.

En este sentido, Bullrich destacó que la aprobación de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es fundamental porque con estas reformas el gobierno actual tiene el objetivo de “simplificarle la vida a la gente”.

“Me parece que hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica de una ley sino que hay que mirar las circunstancias generales del país y en un país que tiene que hacer un cambio copernicano y tiene que ser rápido porque el tiempo es directamente proporcional a la posibilidad del fracaso”, dijo la ministra.

Y agregó: “Cuanto más demores, más posibilidades tenemos de fracasar. Yo creo que generar un instrumento que al gobierno le da la posibilidad de hacer cambios estructurales es absolutamente fundamental”.

En ese sentido señaló: “Ya hubo muchos pronunciamientos para que el martes salga la ley. Ya no habría razones para que esto no sea así. Ya están dadas las condiciones, ya se habían negociado las cosas, ya estaban en un punto de acuerdo. Lo que pasa es que llega un momento en que, si no la votás, todos los días hay alguien que le encuentra una coma más para cambiar”, señaló.

Según la funcionaria, el capítulo fiscal fue retirado para facilitar la aprobación: “Decidieron retirarlo porque lo único que íbamos a lograr es que la situación compleja que tienen los argentinos se iba a alargar y se ponía entre paréntesis la posibilidad del éxito del plan”.

Un mismo objetivo

“Para salir de esta crisis tenés que conseguir un objetivo, que es que el país se equilibre. Como no había equilibrio, el presidente dijo: ‘saco este capítulo’. Y ahora todo lo demás, que ya se había arreglado, voten esto y después iremos viendo cómo llegamos al déficit cero”, marcó Bullrich y refiriéndose al deficit fiscal, aseguró: “vamos a llegar sí o sí”.

Tras ser consultada por la posición que tuvieron las provincias durante el tratamiento en comisiones del proyecto, la ministra remarcó que es un “esfuerzo compartido”. Y volvió a hacer hincapié: “Si están de acuerdo con el objetivo que es el ‘déficit cero’, tienen que hacer el esfuerzo porque esto es compartido. Somos un país federal, esto requiere un esfuerzo compartido”.

Capítulo fiscal

Sin apoyo en el Congreso de los gobernadores y de la oposición dialoguista, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el pasado viernes por la noche que retirará todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus, que era el corazón de la iniciativa que se debatirá el martes próximo en la Cámara de Diputados.

El encargado del anuncio fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyó entre los ítems que quedan sin efecto los artículos sobre la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales. En paralelo, el Gobierno también retirará el proyecto que contenía las nuevas escalas del impuesto a las ganancias. Deja en pie, en cambio, todo el resto del articulado, referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad.

“De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero”, destacó Caputo. Y después añadió que en función de esa meta avanzará con otras medidas de recortes de gasto, que no especificó.

LA NACION

