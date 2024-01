escuchar

Contra todos los pronósticos, la maratónica sesión en Diputados, en la que se trata la revisionada ley ómnibus, arrancó con un amplio acuerdo entre los distintos espacios: los jefes de los bloques coincidieron e insistieron con echar a Tomás Agote de uno de los palcos centrales en el recinto.

Se trata de un “emprendedor”, de 53 años, según su propia descripción en redes, que pudo hacerse de un lugar en un palco y tener un momento de protagonismo con el que trabó los primeros minutos de una sesión que promete durar días. Cuando Myriam Bregman, la diputada por el FIT-U, terminó su intervención se armó un revuelo cuyo origen, según se reconstruye a partir de los presentes en la Cámara baja, estuvo en los gritos que Agote le dedicó a la legisladora.

“Arriba de la pantalla hay una persona que insultó a la diputada (Myriam) Bregman, hasta que no se retire no podemos seguir sesionando”, pidió Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.

Luego de los gritos, Agote mantuvo un tenso cruce con el diputado peronista Mario Manrique: “Yo estoy hace una hora esperando que empiece, ustedes son empleados nuestros y digo lo que quiero”, le dijo al sindicalista del Smata.

Agote, quien se describe a sí mismo como un “emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología”, figura como titular de dos empresas. Manjares de Mar, por un lado, una compañía radicada en San Martín y dedicada a la comercialización de “pescados y mariscos, frescos y congelados, tanto importados como nacionales” y de Piscis Group, por el otro, de la cual es director suplente. Además, según señala en su página de Linkedin, es co-fundador de la firma Patagonia IT Solutions, una empresa que brinda servicios de asesoría en tecnología.

El empresario que insultó a los diputados mantuvo además un cruce con Mario Manrique, de Unión por la Patria Fabián Marelli

Martín Menem, el presidente de la cámara, ante el insistente reclamo de los diputados, y luego de mostrarse incómodo con la situación, dio la orden para que la seguridad escoltara a Agote a la salida del Congreso tras más de 10 minutos de tensión.

Luego del incidente, Agote desmintió haber “insultado” a la diputada Bregman a través de su cuenta de X (exTwitter). “Solo para aclarar y es lo único que voy a escribir sobre el asunto: no insulté a Myriam Bregman”, publicó. “Vean y escuchen las grabaciones. Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero ‘estas confundida’ y ‘con cuantas Pymes te reuniste’, no son un insulto”, concluyó.

Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero "Estas confundida" y "Con cuantas PYMEs te reuniste" no son un insulto. — Tomás Agote (@tomagote) January 31, 2024

En un primer momento, algunos de los legisladores confundieron a Agote con Rodolfo Llanos, Presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, uno de los que expositores en el plenario de comisiones que precedió a la sesión de este miércoles. En aquel entonces, Llanos brindó un duro discurso en el que afirmó, entre otras cosas, “ustedes son nuestros representantes”, en alusión a los legisladores, y que había que “poner de pie al país”.

LA NACION

Temas Actualidad política