$LIBRA: Novelli pidió precios de un BMW, dos Rolex y propiedades de lujo el día en que juntó a Hayden Davis con Milei

El 29 de enero de 2025, a las 19:05, Mauricio Novelli ingresaba a la Casa Rosada junto a su hermana y colaboradora, María Pía Novelli, rumbo a la Secretaría General de Presidencia. Minutos después, ya dentro de Casa de Gobierno, el trader amigo de los Milei se contactaba vía WhatsApp con una concesionaria de autos para preguntar por el costo de un BMW, modelo M40i.

“Quería consultar si ya aplicaron las bajas de impuestos”, pregunta el trader.

Fue el inicio de un impulso de consumo frenético. El problema con el BMW que le interesaba a Novelli no era el precio -que rozaba los 100.000 dólares, según le informaron desde la concesionaria en ese momento- sino la demora por falta de stock. Había que aguardar tres meses.

“Si te llega a entrar una unidad física para comprar en el momento, avísame!”, respondía Novelli al retomar la conversación varias horas después, con la reunión en Rosada ya finalizada.

Mauricio Novelli negocia un auto de lujo y un Rolex

Uno de los chats de Novelli, correspondientes a los días 29 y 30 de enero de 2025

Algunos de los mensajes de aquellos días muestran a un Novelli voraz, dominado por el interés en los precios de un amplio abanico de bienes de lujo. Entre el 29 y el 30 de enero, se contactó con inmobiliarias, vendedores de relojes de alta gama y concesionarias. Mostró interés por lotes millonarios en San Isidro, modelos de relojes Rolex -que pretendía pagar en negro- y varios departamentos que superaban largamente el medio millón de dólares. Además de los autos.

“X6 tengo física”, le informaba el vendedor del BMW al otro día, el 30 de enero, en alusión a una camioneta que nueva no baja de los 180.000 dólares. Pero Novelli buscaba otro modelo, el M401. “¿Qué versión tienen y a qué precio?”, preguntó. “M40i 2025 negra. Máximo equipamiento”, le contestan. “Genial. Me encanta la versión, creo que es la de 530 caballos. ¿Esta también afectó la baja de impuesto? ¿A cuánto se fue?“, pregunta el trader, que aclara: ”Cash...obviamente”.

Un BMW M40i, como el que quería comprar Novelli

Faltaban todavía cuatro horas para su nueva incursión en Rosada, esa vez junto a su socio Manuel Terrones Godoy, Milei y el empresario Hayden Davis. Aquel segundo encuentro, correspondiente al 30 de enero, coincidió con la puesta en marcha por parte de Hayden Davis de un complejo mecanismo de transferencias que superaron los 4 millones de dólares en dinero digital. Varios de esos desembolsos se hicieron aquel día. Uno de 499.000 dólares, por caso, Davis lo hizo ni bien puso un pie en Casa Rosada, aunque su receptor todavía se desconoce.

El tuit de Milei con Hayden Davis del 30 de enero de 2025, 15 días antes del lanzamiento de $LIBRA

Milei se fotografió con Davis con Novelli como testigo y después subió un tuit en el que nombraba al norteamericano como su asesor en temas cripto y de blockchain. El prólogo del proyecto $LIBRA.

Aquel día Novelli estaba eufórico. Como ya anticipó LA NACION, ese día le escribió un mensaje a un amigo: “Cerré deal tremendo”. Le pidió si podía conseguirle reserva en el boliche Afrika para festejar, pero no tuvo suerte: estaba cerrado. Según muestra el peritaje, la noche del 30 de enero de 2025 hizo una reserva para cenar con otras tres personas en el restaurante Roldan, en los bosques de Palermo, un reducto de políticos y jueces que es propiedad de Vila y Manzano.

La Justicia sí tiene probado que el 31 de enero Novelli recibió en sus cuentas personales al menos dos transferencias: una por USDT 657.500 y otra por USDT 37.500. Se trata una moneda digital que corre en paralelo al dólar dentro del mundo crypto.

Mauricio Novelli, en la Casa Rosada, el 1 de agosto de 2024

Un lote y un departamento

“Estoy interesado en comprar en Los Cardos. ¿Qué hay disponible?”, pregunta Novelli, tres horas antes del comienzo de aquel encuentro con Milei y Davis. Aludía a un barrio privado en Beccar, partido de San Isidro. Le ofrecieron dos lotes, pero el trader los descartó, por ser lotes externos. “Necesito internos”, diría en esa conversación y repetiría en otras.

El barrio Los Cardos, en San Isidro, donde Novelli quería comprar un lote

“¿Te quedó algo en Martínez Chico? No importa el precio”, consultó en otra inmobiliaria. “Me quedó en Finca Sarmiento. Un lote de USD 1.200.000″, le devolvieron del otro lado. “¿Cuantos metros?”, se interesó el trader. “746″, le indicaron, junto con el plano del inmueble.

Uno de los chats que rescató la DATIP del teléfono de Novelli

Los mensajes que Novelli envió por aquellos días -recuperados por expertos del Ministerio Público Fiscal en un peritaje- evidencian también una marcada inclinación por los relojes Rolex. El trader estaba empecinado con algunos modelos en particular y con no dejar rastro de la operatoria.

El Rolex que quería Novelli

“Mauricio ¿cómo va? AP puede ser...[pero] Rolex no. Eso es todo con factura”, le contesta una vendedora, en posible alusión a la marca suiza Audemars Piguet. “¿Querés chusmear algo que te guste?”, lo tienta.

Novelli insiste con que quiere un Rolex, modelo Daytona. “No tengo problema en pagarlo”, dice. “El tema es la factura. Si hubiera alguna manera...viste...Yo los otros dos los compré con factura. Pasa que ahora estoy complicado con el blanco”, se sincera en un audio.

Pregunta por otro modelo, pero la vendedora lo frustra nuevamente, explicándole cuán exclusivo era el que buscaba: “Entra uno cada cuatro años. Imaginate la cantidad de gente en el mundo que quiere ese reloj”.

En esos días el trader también mostró interés por el rubro de los inmuebles. Menos de dos horas después de terminada la reunión con el Presidente, a Novelli le ingresa un mensaje de una inmobiliaria, con el link de un departamento por el que había consultado el día anterior.

Ubicado en Vicente López, a metros del Puerto de Olivos, el inmueble ofrecía 140 metros con vista al río, además de terraza y pileta propias. “Veasmoslo”, se entusiasma Novelli, que coordina una visita para después del lunes 17 de febrero.

La operación no se concretó y el departamento continúa en venta. Posiblemente por el tuit de Milei, el 14 de ese mismo mes, que hizo explotar el caso.

Departamento de Olivos

En la tarde noche del viernes 31 de enero, Novelli se comunica con “Ezequiel”, otro contacto de su agenda, para preguntarle cuánto cuesta blindar una camioneta Toyota SW4 o un “Peugeot”. “Qué haces Mauri, ¿cómo estás? Depende”, le marca Ezequiel en un audio y pasa a detallarle algunos precios tentativos.

“¿Hablamos el lunes y me preparas una propuesta de eso?“, le pregunta Novelli, que agrega: ”Yo quiero blindarlo completo. Que no me pase nada”.