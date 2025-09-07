Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei y denunció “acoso” de dos cronistas

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine acompañó este domingo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a votar en el Instituto Hispano Argentino Pedro Poveda, en Vicente López. En medio de aplausos y cánticos de la militancia, y mientras otros votantes y miembros de la prensa le preguntaban por el escándalo de presuntas coimas, la legisladora denunció que fue acosada por dos cronistas.

A través de su cuenta en la red social X, Lemoine realizó una cronología de lo que sucedió en territorio bonaerense cuando escoltó a la hermana del Presidente. “El Jefe a votar”, escribió pasado el mediodía, junto a una foto con Karina.

“Casi se llevan puesta a una señora con caminador. Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan... Les pedís que paren y no paran. Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí muchas veces que no me tocaran. Recién se detienen cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes. Encima se ríen. Les causa gracia”, apuntó

En otra publicación, sostuvo: “Se atropellan y empujan entre ellos para ver quién acosa más”, y compartió un video en el que se ve a los periodistas a los que hacía referencia.

“Por más diputada o lo que uno sea, que se te tire un grupo de tipos encima mientras caminás sola por la calle, diciéndoles ‘no quiero, basta, déjenme en paz’, te hace daño. Me dieron ganas de llorar. De gritar. Debí sacar el teléfono antes, pero creí que iban a ser menos bestias y que iban a parar. A Karina casi la aplastan”, añadió.

Ante sus dichos, el periodista Leandro Lutzky se defendió en la misma red: “Dejá de mentir, Lilia Lemoine. Queríamos hablar con Karina Milei por el escándalo de las coimas y vos me gritaste, en vivo, pidiendo cámara. Te dimos micrófono y te desequilibraste”.

La diputada replicó: “¿Yo pedí micrófono? ¿Me estás cargando? Quedó todo grabado, la gente lo vio en vivo. No se dan cuenta lo horrible que es que te agarren y te tironeen... no entienden que no es no”.

Más tarde, compartió imágenes de la llegada de Karina Milei al colegio de Vicente López: “Hoy, Karina llegó caminando a votar. En el mismo programa decían ‘fuerte operativo’ y después ‘no había suficiente seguridad’. Como no informan, les muestro yo. Y así se fue...”.

Karina Milei votó rodeada de militantes

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó después de las 12.15 a la escuela de Vicente López, escoltada por un gran grupo de militantes, que la rodeaba para que nadie pudiera acercarse.

En la puerta de la escuela en la que votó Karina apareció una intervención con birome en el padrón de electores que está exhibido en el ingreso, donde cada votante puede corroborar su inscripción. Allí, se dejó escrito “3%” al lado del nombre de la hermana del Presidente.

Elecciones legislativas provinciales. La escuela donde vota Karina Milei, Instituto Pedro Póveda, Vicente López Valeria Rotman

El porcentaje refiere, según grabaciones clandestinas con signos de edición, al número que Karina Milei habría recibido en el marco de una presunta maniobra de corrupción. En el material auditivo, Diego Spagnuolo -ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)- le cuenta a un interlocutor no identificado que el organismo estaría siendo “desfalcado”.

La voz atribuida a Spagnuolo apunta a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina, como el responsable de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, se escucha decir, al explicar que a las empresas se les exigiría un 8% en coimas, cuando antes el porcentaje era del 5%.

Karina Milei, tras emitir su voto en Vicente López

Al salir del cuarto oscuro, la hermana del Presidente les tendió la mano a las tres fiscales de mesa y sonrió después de dejar el sobre en la urna.

Por último, ante las reiteradas consultas de la prensa por el escándalo de los audios y las presuntas coimas en la Andis, se limitó a decir: “Yo no soy candidata a nada. Nunca hablo”.