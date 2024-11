Lilia Lemoine: “Cristina Kirchner es más leal que Victoria Villarruel”

En medio de la dura ruptura entre Victoria Villarruel y Javier Milei, Lilia Lemoine apuntó contra la vicepresidenta y sostuvo que Cristina Kirchner “es más leal” que ella. “Cristina es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia”, declaró en un canal de streaming.

La diputada nacional brindó sus comentarios luego de las declaraciones de Milei de ayer que marcaron el quiebre en la relación con Villarruel. En una entrevista en LN+, el Presidente dijo que la vicepresidenta no tenía injerencia en las decisiones del Gobierno: “Ella no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Tampoco participa de las reuniones de Gabinete, decidió no participar hace mucho tiempo. [Dialogamos] Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles. Ella en su visión está mucho más cerca del círculo rojo y de lo que nosotros llamamos la casta”.

Lemoine la llamó “bichacruel” en Laca Stream y aseguró que la primera vez que dudó de ella fue cuando le dijo “jamoncito” a Milei. Fue en referencia a una entrevista donde Villarruel habló de versiones que indicaban una interna entre ella y Karina Milei. “Somos parecidas en algunas cosas; y en otras, no. En el medio está Javier, pobre jamoncito”, había dicho.

“Si fuera mi vecina no seríamos amigas. Igual que tampoco sería amiga de Cristina. No es el tipo de persona que podría ser amiga mía”, detalló Lemoine, y agregó: “ Cristina es más leal . Es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora. Estaban las señales en el cielo pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”.

Aun así, la diputada mencionó un “punto sin retorno”, que fue cuando Villarruel publicó un mensaje desafiante contra Francia tras la polémica alrededor de un vivo de Instagram del volante argentino Enzo Fernández, donde jugadores de la selección argentina entonaron una canción con connotaciones racistas tras ganar la Copa América 2024. “Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir”, escribió en X en ese entonces.

Javier Milei y Victoria Villarruel en una ceremonia en honor a policías caídos en Buenos Aires (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Natacha Pisarenko - AP

Allí, Lemoine la cruzó a ella y los que la siguieron dentro de La Libertad Avanza: “Hay muchos cabeza de termo que no entienden de geopolítica y la bancaron por simpatía y porque era populista en lo que decía. Fue demagógica con su posteo. Ella irresponsablemente nos generó un conflicto diplomático con Francia, que son aliados estratégicos económicos”.

También se encargó de defender a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se involucró de lleno en aquel momento y visitó al embajador francés, Romain Nadal, para desactivar el conflicto. “Ver que la vicepresidente nos está causando un problema diplomático y que están castigando a Karina Milei, que es una mina que se arremanga y labura todo el tiempo y que la critican porque no se maquilla y no se viste bien... Si Karina Milei pasara las horas que pasa Victoria maquillándose, vistiéndose y cobramdo los 8 imllones de pesos del Senado para vestirse lido, se vería mucho mejor. Si tuviera un fotógrafo que la sigue por todos lados exclusivamente para sacarla linda [también]. Me reventó que a la mina que más laburó en todo este tiempo la estuvieran castigando. Yo la quiero a Kari y sé lo que labura. Lo van a empezar a ver. Me descolocó y me empecé a acordar de cositas”, arremetió.

Lemoine también se refirió al “nacionalismo selectivo” de Villarruel y apuntó contra ella por no apoyar a los hijos de caídos en la guerra de Malvinas cuando la Cancillería consiguió que los argentinos pudieran viajar a las islas sin visado. “El nacionalismo es una cosa y el patriotismo es otra. Hay que tener cuidado con la palabra nacionalismo. Nacionalista de derecha... Bueno, nacionalistas eran los nazis también. Patriota es el que ama su tierra y la defiende, pero respeta las demás”, señaló. Ante la pregunta de a cuál de las dos categorías corresponde Villarruel, respondió: “No lo sé. Si abandonó a la gente con la que trabajó 15 años...”.

“Ahí me di cuenta que ella estaba dispuesta a separarse del Gobierno todo lo que fuera necesario para no sufrir el costo político. Así fue con las marchas universitarias. Primero ella se había puesto del lado de la educación pública y después, cuando vio que perdía popularidad porque era un curro, lo empezó a atacar. Cobra 8 millones de pesos por mes, tiene asesores para trabajar en el Senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos”, reclamó.

LA NACION