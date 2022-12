Las fuertes descalificaciones de José Luis Espert a Cristina Kirchner

escuchar

El diputado nacional José Luis Espert fue invitado esta noche a Comunidad de Negocios, el programa que conduce José del Rio por LN+, y emitió duras descalificaciones sobre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

En primer lugar, se refirió a la condena en la causa Vialidad y a la posterior decisión de la líder del Frente de Todos de presentarse en las elecciones 2023. “Lo que dijo no lo tomaría literalmente porque puede cambiar y no descarto que haya hecho un llamado a que se abroquelen detrás de ella para que sea candidata el año que viene”, sostuvo. Luego, la calificó de ser una “mujer loca” y una “psicópata” por sus declaraciones vinculadas a su defensa en la causa Vialidad. “¿Te imaginás convivir con esta mujer loca dentro de cuatro paredes?”, planteó.

Consultado en LN+ sobre los dichos de la vicepresidenta tras la condena a seis años de prisión del TOF2, el diputado nacional por Avanza Libertad dijo: “Ella mezcla todo. ¿Mauricio Marci nos endeudó en exceso? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con ser chorro? No es una defensa de él, pero hay que evitar mezclar todo como hacen estos psicópatas”.

Y en ese sentido recordó: “Magnetto y Clarín se sentaban a comer con ellos en la época que Néstor Kirchner vivía, y le entregaron Cablevisión y ahora ¿es malo? Si tan inocente es que renuncie ahora y se quede sin fueros”.

José Luis Espert: "El único sentido del gobierno es la impunidad de Cristina"

Asimismo, indicó que la denunció penalmente por “atentar contra la democracia”. “Es una psicópata. Le inicié una denuncia penal por atentar contra la democracia. El derecho a la resistencia es el derecho que tenemos los argentinos a resistirnos a los ataques a la democracia y Cristina ha tocado la democracia por ejemplo cuando violenta la voluntad popular para obtener una distinta composición en el Consejo de la Magistratura”.

Después consideró que, a pesar las diferencias que hubo en el pasado, Alberto Fernández y Cristina lograron convivir y agregó: “El sentido del gobierno de Alberto es la impunidad de todo actor del kirchnerismo y no solo de Cristina. Así como el de Macri era uno: hacer que el kirchnerismo no vuelva”.

Economía y elecciones 2023

Más tarde, fue consultado sobre la situación económica del país y dijo que “se ve muy mal el número de la inflación” y que además “la delincuencia está al tope”, sumado a “la falta de proyección de las familias hacia adelante, las zozobras de ellas porque los hijos se quieren ir” y que “se vive mal y se va a vivir peor el año que viene”.

Tras ello, proyectó: “Va a haber una caída de la actividad económica, recesión en año electoral y una inflación no menor al 100% pese a estos meses de los ‘precios justos’’'. Por otro lado, no descartó un aumento del dólar: ”Habrá algún remezón cambiario como el que tuvimos en julio de este año o en marzo/abril de 2018 porque la cantidad de dinero relevante, incluyendo lelics, está creciendo a una velocidad del 100% anual y encima van a faltar cosechas por la sequía”.

Enseguida, se le preguntó sobre cómo vincula la crisis económica con las elecciones y habló sobre su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Lo que ruego es que los candidatos a presidente digan con claridad lo que van a hacer si son elegidos porque la gente está lastimada por la mentira de la política en general, y las promesas vacías”, dijo.

José Luis Espert: "Para bajar los impuestos hay que achicar el estado"

Sobre si se alistara en las boletas debajo de Javier Milei como presidente, aseguró: “Fui claro el 4 de noviembre: lancé mí programa de gobierno con boleta corta, iremos ‘colgados’ de aquella boleta presidencial que sea garante de las transformación que los bonaerenses están esperando que un gobernador haga para la provincia. Aquel que tenga clara las luchas que hay que encarar en materia de seguridad, económicas y educación”.

Bajo ese criterio, se refirió a la gestión como gobernador de Axel Kicillof: “Es un inútil y su gestión es pésima, pero como no se pelea con nadie está más o menos bien visto y mide entre 28% y 30%, pero no ha solucionado ni un solo conflicto, y hoy el conurbano es un infierno y la inseguridad está peor que nunca”. Y concluyó: “Habla poco y no genera conflictos, no es un Aníbal Fernández o una Cristina, pero es una animal difícil de ganar en la Provincia”.

Empleo público y derrota del kirchnerismo

Espert insiste que la manera de controlar el déficit es a través de la reducción de impuestos. “No van -a reducir los impuestos- porque no vas a lo que hace falta para hacerlo: reducir el tamaño del Estado. Nunca los vas a bajar si no lo reducís”, sostuvo.

Consultado sobre la incorporación a planta fija de una gran cantidad de empleados en el estado provincial el diputado nacional mencionó que “la única función del Estado es que sea una fábrica que transforma impuestos en servicios para la sociedad y no generar empleos”. “Todos los servicos de la comunidad, los bienes públicos, todo lo demás que está por encima hay que cortarlo”, indicó y agregó: “La planta permanente hay que despedirlo, se los indemnizará, pero no hay ningún argumento para tener la planta de empleo de la Provincia”.

Por otro lado, opinó que no da por perdido al kirchnerismo para las elecciones de 2023: “Competí mucho en mi vida, y en el deporte aprendés que no se canta victoria antes del partido, se habla en la cancha. Acá digo lo mismo, parece ser que el kirchnerismo perdió, pero no consideraría que el kirchnerismo perdió la elección del año que viene”.

Por último, subrayó que “el kirchnerismo es una psicopatología social” y que “el dirigente es un psicópata que construye los relatos necesarios para acomodar todas las circunstancias y te hace hacer las cosas que uno no haría. Alberto no sé si haría algunas cosas que hace si no tuviera detrás una psicópata”.

LA NACION