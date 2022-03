López Murphy cruzó a Cristina Kirchner por el video que publicó tras el ataque a su despacho

El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Ricardo López Murphy criticó este viernes a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a raíz del video que esta difundió para mostrar cómo quedó su despacho luego de la intensa pedrada que sufrió ayer por parte de detractores del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A través de una publicación en las redes sociales, el opositor le pidió que “deje de victimizarse” y la acusó de estar alineada con los agresores.

“Señora, no le ponga poesía a la catástrofe, que es patético. Deje de victimizarse, los violentos son sus barrabravas”, expresó López Murphy en respuesta al posteo que Cristina Kirchner hizo más temprano en Twitter y agregó: “Este es su Presidente, su Gobierno, este es su programa con el Fondo. El desastre que viene lleva la firma de Cristina Fernández de Kirchner y del Frente de Todos”.

Más tarde, en declaraciones a Radio Con Vos, el diputado profundizó sobre su postura contraria al acuerdo impulsado por el Gobierno, que ayer obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados con el apoyo de JxC.

“Voté en contra yo diría por dos razones. La primera, porque no logré un objetivo y es que en la república tiene que estar bien claro quién es oposición y quién es oficialismo. Es muy dañino que el oficialismo quiera ser ambas, pretendía que el dictamen que se firmara dejara en claro eso. Ese último paso no se pudo alcanzar. Y la segunda razón es que después de acusar criminalmente al gobierno anterior hacen lo mismo: amplían el préstamo porque el Fondo les presta más barato que el resto, si es que alguno les puede prestar. Y darle esa cantidad de dinero al Gobierno no me parece sensato”, detalló.

El descargo de Martín Lousteau

Por su parte, el senador nacional de JxC Martín Lousteau también hizo una seguidilla de publicaciones en donde, si bien repudió el ataque contra el Congreso, lanzó duras críticas contra la vicepresidenta.

“Cristina Kirchner se presentó como candidata en una fórmula sabiendo que uno de los temas a resolver era el crédito con el FMI. Después de 2 largos años de negociaciones su gobierno llegó a un acuerdo que describe como sin ajuste ni reformas estructurales. Pero Cristina Kirchner igual lo rechaza, y su hijo Máximo y sus diputados votan en contra”, comenzó el radical.

Y siguió: “Cristina Kirchner dijo muchas veces que ella no pertenece al partido del default. Si no es el partido, resulta claro que el suyo es el espacio del default. Si este acuerdo no la satisface, es evidente que desde el principio pretendía que la Argentina cayera en el precipicio del default, con el gran sufrimiento que implica, para culpar a otros. Ah, y en el video no repudia la violencia sino que sea ‘paradójicamente’ contra ella”.

El video de Cristina Kirchner

Los cuestionamientos de los legisladores opositores surgen a partir del video en donde la vicepresidenta muestra los destrozos que sufrió su despacho como consecuencia de la agresión de un grupo de manifestantes.

En la secuencia se observan distintos sectores de la oficina de Cristina Kirchner, quien al momento del ataque se encontraba en el lugar con los senadores Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti y con el diputado Máximo Kirchner.

El video es acompañado por la voz de la exmandataria, que se queja: “Paradójicamente fue mi despacho el que atacaron. El despacho de quien hizo frente a los fondos buitres, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que permitió derrotar a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente...”.