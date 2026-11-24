En el contexto de su interna con Karina Milei, ahora en una etapa de paz fría, Santiago Caputo reforzó su control sobre el área de Salud, con la designación vía decreto presidencial de Verónica Pérez como nueva directora ejecutiva del PAMI en reemplazo de Esteban Leguízamo.

“Saca Caputo, pone Caputo”, resumieron cerca de la secretaria general de la Presidencia, reconociendo que el asesor presidencial sigue controlando ese territorio, encabezado en los papeles por el ministro de Salud, Rodrigo Lugones, cuyas diferencias con Leguízamo habrían promovido los cambios de nombres en la mutual de los jubilados, según fuentes del Gobierno.

“Las diferencias [con el karinismo] existen, pero ellos están más ocupados con [Patricia] Bullrich”, explicaron con ironía cerca de Caputo, habida cuenta los continuos desmarques y disidencias que la jefa de los senadores libertarios viene mostrando, sobre todo en relación a la necesidad de cambios en el rumbo económico, diferencias que una y otra vez tensan el vínculo entre Bullrich y Karina Milei.

¿Por qué cambiar ahora? Desde despachos que responden a Caputo hablan de una “relación deteriorada” entre Lugones y Leguízamo. “Mario ya no confiaba en ellos”, afirma una fuente cercana al consejero presidencial, quien adjudicó al ministro de Salud la decisión de echar al hasta anteayer director ejecutivo del PAMI y a su segundo, Carlos Zamparolo.

Mario Lugones Ministerio de Salud de la Nación

“Ambas partes son piezas históricas del sistema de salud y en el último tiempo dejaron de compartir relaciones. Internas de la industria, nada que afecte al PAMI, pero la relación fue perdiendo confianza y sin confianza es muy difícil”, dijo esta fuente.

El el Gobierno dicen haber contado con la “colaboración” de Leguízamo y la espera de Lugones, que aparentemente quería esta salida desde hacía tiempo.

La crisis en el vínculo comenzó, según coinciden fuentes de Salud, en julio, con la salida del entonces viceministro de Salud, Guido Giana, involucrado en una denuncia judicial por presuntos sobreprecios. Leguízamo respondía a Giana, reemplazado por Rodrigo Sbarra, en el organigrama de la obra social, afectada por crisis financieras crónicas que obligaron al Ministerio de Economía a sucesivas transferencias de fondos. Una pelea a los gritos entre Lugones y Giana previa a la partida de éste último (también recomendado por Caputo) relatan testigos, fue una señal de que los cambios eran inminentes.

Cerca de Caputo ensalzan a Pérez, que asumió ayer y que tiene una relación de amistad con distintos integrantes del entorno del asesor presidencial. “Es una persona que piensa la política pública desde ambos lados del escritorio”, la elogia un colaborador de Caputo, que destaca que ella tuvo a su cargo la delegación de PAMI de San Martín, uno de los distritos más populosos del conurbano bonaerense, y luego, la coordinación ejecutiva del organismo, antes de llegar al cargo que tiene hoy.

“Profundizar la transformación en los procesos” es el objetivo declarado de la nueva conducción, aunque los recortes al acceso a los medicamentos para los jubilados, los problemas con las clínicas privadas y el ajuste general en distintas prestaciones de salud tienen al PAMI en la mira de la oposición.

Verónica Gabriela Pérez

En el Gobierno vieron con buenos ojos la “bienvenida” de la conducción de ATE a las nuevas autoridades. “Desde ATE tenemos expectativas positivas con el cambio de autoridades. Esperamos que la nueva directora venga a cambiar las cosas”, sorprendió el secretario general del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, quien calificó de “colapsada” a la obra social y no ahorró críticas a la gestión saliente.

“Logramos echar a los funcionarios que ajustaron a los jubilados, que les quitaron los medicamentos, los que cerraron oficinas y quisieron convertir al PAMI en una empresa para hacer negocios y no en una obra social para cuidar de nuestros abuelos”, agregó Aguiar.