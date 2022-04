Daniel Scioli: “Soy un especialista en cerrar grietas y desestresar situaciones”

La voz del embajador en Brasil, Daniel Scioli, deja traslucir entusiasmo desde el otro lado de la línea telefónica, al hablar de su gestión. El exgobernador bonaerense y excandidato presidencial transita días en los que oficia de anfitrión de ministros como Martín Guzmán (Economía), Julián Domínguez (Agricultura) y Matías Lammens (Turismo), y se muestra enfocado únicamente en su misión en Brasilia. En medio de la interna del Frente de Todos, las especulaciones con su nombre como posible candidato en 2023 se empezaron a escuchar, pero él las echa por tierra en una entrevista con LA NACION, aunque afirma que toma “como un reconocimiento” que se lo mencione. Subraya que no puede hacerse cargo de versiones de ese tipo y se define como “un especialista en cerrar grietas”, aunque lo hace específicamente para hablar del vínculo con el Brasil de Jair Bolsonaro.

-¿Qué balance hace de la relación actual con Brasil?

-Hay muy buenas noticias para todo el sector de la pesca y lo que eso impacta para ciudades como Mar del Plata o Puerto Madryn. Viajaron empresarios argentinos y tuvieron 213 encuentros con sus pares brasileños. Hemos logrado destrabar el ingreso de la merluza, que tiene un precio internacional de 3800 dólares la tonelada, se han concretado operaciones. El sector agroalimentario es un sector clave, con expectativas de seguir creciendo hacia Brasil como primer destino. Eso es lo que estamos haciendo con cada uno de los sectores. Visité la feria de turismo, hay un entusiasmo enorme por la nueva conectividad que va a haber de Aerolíneas Argentinas.

-¿Cómo caracterizaría el vinculo entre los países?

-Óptimo, en cuanto a que todos los objetivos que nos planteamos en la relación bilateral los logramos: resolver controversias, encausar la relación, aumentar las exportaciones, llevar inversiones de nuestro país. Hay momentos que reflejan esta relación positiva: cuando el representante del gobierno de Brasil votó a favor del acuerdo argentino con el Fondo, cuando el avión de la Fuerza Aérea de Brasil que se había enviado a Polonia para rescatar familias brasileñas trajo también a cinco argentinos, la aprobación del trigo transgénico resistente a la sequía, el acuerdo por el arancel externo común, que mantenía en vilo la relación bilateral. Más allá de ser un año político de definiciones muy importantes por la competencia por la presidencia de Brasil, logramos mantener una agenda muy fluida, en la que se van destrabando los problemas, con el eje central de generar puestos de trabajo para la Argentina y exportar cada vez más.

-¿La cercanía del Presidente con Lula generó cortocircuitos?

-No. La instrucción del Presidente ha sido clara. Tener la mejor relación posible con Brasil ha sido mi tarea apenas llegué aquí, para reconstruir el vínculo, que pasaba un momento de crisis, al punto de que Brasil había dejado de ser el primer socio comercial de la Argentina y hoy ha recuperado ese lugar. A partir de las 14 cámaras de industria y comercio binacional que hemos creado, a partir de una actitud de no esperar que nos vengan a comprar sino salir a vender. Ahora se viene una etapa estratégica, que es la integración energética. Es un análisis objetivo, de cosas concretas. De hecho, ayer [por el miércoles] con el nuevo ministro del gobierno de Bolsonaro [por Marcos Montes Cordeiro, de Agricultura], par de Julián Domínguez, tuvimos una conversación repasando todos los temas.

-¿Cómo ve lo que está pasando en el Frente de Todos, con las diferencias públicas entre el Presidente y la vicepresidenta?

-Más allá del debate interno y de los distintos puntos de vista, los temas se van enfrentando y se van resolviendo, como fue el acuerdo con el Fondo, como el tema de la incertidumbre energética a partir de la visita del presidente de Bolivia, de lo que fue la visita del presidente de Chile, la campaña masiva de vacunación, haber bajado la desocupación al 7%. Ahora, con nuevos desafíos por la inflación, recomponer salarios, con avances en la distribución del ingreso y la recuperación de la industria. Además del posicionamiento argentino en sectores estratégicos para generar dólares genuinos: energía, turismo, el agro y la minería sustentable. La Argentina tiene con qué recuperarse. Eso es lo que veo y donde siento que hay que poner todo el esfuerzo en este momento, en producir cada vez más para que la gente pueda tener más trabajo y recuperar el salario.

-¿Ha dialogado con la vicepresidenta sobre estas diferencias políticas?

-No me corresponde. Mi visión está enfocada en Brasil. Ella sabe muy bien mi sentido de la responsabilidad y de lo que estoy llevando adelante.

-Se difundió en las últimas horas un spot suyo…

-Es una cosa de 2016. No hay ningún tipo de especulación alrededor de eso. Mi compromiso, mi agenda y mi trabajo están concentrados acá, en buscar soluciones desde la Embajada Argentina en Brasilia. Mi agenda diaria está absolutamente llena con todos estos encuentros. Estuve con la vicepresidenta de General Motors, en Brasilia, con la perspectiva de nuevas inversiones, y así es con cada uno de los sectores, vamos entusiasmando y generando expectativas. En esto está puesto mi foco, de lo demás no me puedo hacer eco. Todos saben de mi sentido de la responsabilidad y de mi experiencia. Cada uno, desde su lugar, tiene que poner el hombro en este momento para seguir adelante con la recuperación del país.

-¿No está en su horizonte volver a la arena electoral en el país el año que viene?

-Todo mi esfuerzo está puesto en esto, en la misión que me han confiado.

-¿Cómo toma las versiones que lo mencionan como un presidenciable en 2023?

-Lo tomo como un reconocimiento, pero no me hace perder el foco de mi responsabilidad actual. Me inspira a seguir trabajando cada vez más a partir de esta relación. Esta semana han venido tres ministros, próximamente más gobernadores, a partir del ambiente de oportunidades que hemos creado para que puedan exportar más las economías regionales. Uno trabaja así. Si empieza a haber especulaciones, yo no puedo distraerme de esto. Cuantas más dificultades hay en el camino, más me van a ver con responsabilidad, trabajando y acompañando la confianza que me han dado. Es una embajada que tiene una característica comercial, ejecutiva y también política, porque la relación atravesaba un momento muy difícil. Soy un especialista en estas cosas, en cerrar grietas, desestresar situaciones, esto es lo que he hecho.

-¿Cómo lo ve al Presidente, en medio de esta tensión interna?

-Enfocado en resolver los problemas. Tuvo una primera etapa en la que el desafío era readecuar el sistema sanitario, conseguir vacunas, inmunizar a la mayor parte de la población. Paralelamente a eso, atender a los sectores más vulnerables y las pymes. Luego, encontrar el punto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era necesario para dar un marco de previsibilidad y certidumbre y que se pueda avanzar en las decisiones que vemos que se van tomando día a día. Después vino el efecto de la guerra, que genera cuestiones en la logística, los fletes, el campo de la energía y los commodities.

-¿Cree que se puede volver a cohesionar el Frente de Todos, o puede seguir funcionando con estas diferencias que se están viendo?

-No personalizo estas cuestiones. El frente se nutre de una diversidad de sectores. Cuando yo me refiero a cerrar grietas, me refiero a la situación que atravesaba la relación con Brasil. En el sector agroindustrial había 49 controversias, todas resueltas.

-¿No le ha llegado ningún acercamiento para preguntarle si desea participar de una interna el año que viene?

-No hay nada más lejos ni más surrealista que estar haciendo especulaciones sobre eso, desde mi punto de vista. Este no es un año electoral, me enfoco en la gestión, en darle previsibilidad a la gente recuperando la economía. Trabajando a lo largo y a lo ancho de Brasil y de la Argentina buscando puentes, puntos de encuentro e intereses mutuos. Es la manera en la que yo creo que puedo ayudar al país.