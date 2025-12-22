Los cinco jueces y las causas que involucran a Chiqui Tapia y la ruta del dinero hacia Sur Finanzas

Las cinco causas en las que se investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, y al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, que prestaba dinero a los clubes de fútbol, tratan sobre los supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, y se reparten en tres juzgados federales y dos en lo penal económico.

En los tribunales federales de Lomas de Zamora tramitan dos causas paralelas donde se investiga a Ariel Vallejo y a Sur Finanzas por lavado de dinero y evasión fiscal.

Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

Una de las causas está radicada en el juzgado que subroga Luis Armella, y es la causa más avanzada, iniciada tras denuncias por operaciones financieras irregulares.

La fiscal de ese caso es Cecilia Incardona, quien dictaminó para avanzar con esas investigaciones. Esas maniobras estarían relacionadas con movimientos de fondos a través de clubes de fútbol y con supuestos préstamos, esponsoreo y vínculos con la AFA y dirigentes del fútbol argentino.

El juez federal Luis Armella Archivo

La Justicia busca determinar si hubo una “ruta de dinero” irregular que vincula a la financiera con dirigentes y clubes, y si el dinero de la empresa provenía sólo del negocio financiero o si también había movilizaba dinero de apuestas deportivas.

En esa causa se realizaron mas de 30 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza, la Liga Profesional y clubes de primera y ascenso, ordenados por Armella para recolectar documentación, contratos, pruebas de transferencias y vínculos entre Sur Finanzas y las instituciones del fútbol.

Cecilia Incardona Fiscales.gob.ar

También fue detenida la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, descubierta in fraganti cuando supuestamente buscaba ocultar documentación, computadoras y celulares, con dos colaboradores, en un galpón.

Sánchez, está acusada de encubrir. Cuando fue indagada negó estar escondiendo información y dijo que fue a buscar unas computadoras para una sucursal de la empresa. Sigue detenida, con sus colaboradores.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Hernán Zenteno - LA NACION

En paralelo, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena investiga una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Vallejo.

Icardona impulsó también el caso, pero luego dijo que había sido sorteado por error y que no le correspondía a Villena, sino a Armella, que llevaba una causa anterior, conexa y más avanzada.

El juez Villena denunció entonces a Incardona ante la Procuración y se quejó de que intentaba “apropiarse” de su causa en lo que llamo “forum shopping”.

El juez decidió enviarle un escrito al procurador Eduardo Casal “para que en el marco de sus competencias adopte las medidas administrativas que correspondan, y en base a su elevado criterio, evalúe si ello podría constituir un delito de acción pública”.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal Fiscales.gob.ar

Casal recibió el escrito del juez Villena y se lo devolvió diciéndole que si entendía que la fiscal había cometido delito, que hiciera la denuncia.

Villena planteó que Incardona “retrasó el envío a sorteo” de la denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) y “forzó el inicio de una investigación penal preparatoria con pseudo medidas que no revestían ninguna urgencia, y postergó la real premura que debió haber otorgado, dada la gravedad de los hechos denunciados, al envío de esa denuncia a sorteo”.

La disputa ahora deberá ser zanjada por la Cámara Federal de La Plata. Cerca de Incardona respondieron que “es imposible que la Fiscalía haga forum shopping” y prometieron continuar “el debate jurídico en la instancia superior”.

La jueza María Romilda Servini GETTY IMAGES

Mientras estas causas avanzan en paralelo, otro expediente en el juzgado federal de María Servini investiga a Sur Finanzas como parte de una operatoria con el dólar blue, cuando regía el cepo cambiario, de no menos de US$1400 millones y que vincula a nueve bancos, 90 casas de cambio y unas 200 personas. Interviene el fiscal Carlos Stornelli.

Tapia y Toviggino

Tapia ni Toviggino no están mencionados en los expedientes de Lomas de Zamora, pero sí en otras causas. Por ejemplo, la que se abrió a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica por la mansión con helipuerto de Villa Rosa, Pilar, supuestamente de Toviggino, pero que está a nombre de presuntos testaferros.

Ese caso tramita ahora en el juzgado en lo penal económico de Marcelo Aguinsky, aunque quien inició la investigación fue el juez federal Daniel Rafecas.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky

Rafecas tomó las primeras medidas para asegurar la prueba, como colocar una consigna policial en el lugar, hacer las primeras averiguaciones patrimoniales, levantar el secreto fiscal y prohibir la salida del país de los sospechosos.

Rafecas se declaró incompetente, pero la justicia en lo penal económico rechazó el caso. Intervino la Cámara Federal, que asignó la causa a ese fuero y el expediente quedó en el juzgado de Aguinsky.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

Se allanó la mansión de Villa Rosa que estaba a nombre de la firma Real Central S.R.L., donde había autos de alta gama y bienes que no corresponderían al patrimonio declarado de los supuestos dueños.

El monotributista Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, su madre figuraban como propietarios de la empresa, pero sus perfiles económicos no se condicen con la propiedad, ni los bienes que se encontraban en ella.

La investigación analiza si los bienes de lujo atribuidos a los supuestos testaferros Pantano y Conte forman parte de un esquema de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que estaría relacionado con Toviggino y su círculo.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

En paralelo, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante tiene a su cargo una causa iniciada por otras denuncias de la DGI y la ARCA.

La agencia de recaudación dijo que hubo una retención de aportes por parte de la AFA. Habló de una presunta evasión, por más de 11.759.643.331 de pesos, por el período de marzo a mayo de 2024 y de julio de ese año a julio de 2025. Antes ya había denunciado otra supuesta retención de 7.593.903.512 de pesos.

La presentación la ejecutó la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal.