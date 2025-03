Los cortes de luz impactaron en el Congreso, la Casa Rosada y los Tribunales

Desde el Congreso a la Cancillería. Desde la Casa Rosada a los tribunales de Comodoro Py. El corte de luz que dejó a 622.000 usuarios sin luz también impactó en las dependencias del Estado, que en una jornada inusual vieron afectadas sus actividades normales.

Con temperaturas que superaron los 40 grados de térmica en algunas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se registró el segundo apagón de energía en menos de 24 horas, que en esta oportunidad llegó a afectar a 622.000 usuarios (alrededor de 2 millones de personas) de Edesur.

Los cortes de luz afectaron el normal funcionamiento del Congreso. Las intermitencias en el suministro eléctrico forzaron a las autoridades de ambas cámaras a dar asueto a los empleados legislativos que no se desempeñan en áreas esenciales o que no contaban con grupo electrógeno.

Diputados TV pudo seguir con su programación habitual, así como su par del Senado, que si bien no contó con información en vivo, transmitió grabaciones con el equipo de edición funcionando de manera remota.

El ingreso del Congreso, este miércoles, a oscuras

Como medida de ahorro, se resolvió no prender el grupo electrógeno del Palacio Legislativo, lo que afectó no solo la luz sino también el suministro de internet, con apagones constantes. A algunos periodistas acreditados se les negó el acceso, pero no solicitaron desalojar la sala de prensa a los que ya habían ingresado.

La sede del Gobierno

En la Casa Rosada hubo cuatro episodios en los que la energía se interrumpió durante algunos segundos. Los pequeños cortes se sintieron en todo el edificio: se apagaron las luces, las computadoras y los aires acondicionados. Pero enseguida la electricidad se restauró.

En un momento, personal técnico de la sede de Gobierno estuvo en la sala de máquinas y debió encender el generador que tiene el edificio para paliar estos casos. La sede de Balcarce 50, que suele ser más fresca que la calle por las escalinatas de mármol, los patios internos y los pisos altos, hoy era un hervidero.

Los cortes no afectaron solo a la Casa Rosada: también se registraron interrupciones en el Congreso y en el edificio de la Cancillería.

Corte de luz en la Avenida 9 de Julio Santiago Filipuzzi

Comodoro Py

El apagón también alcanzó al microcentro y la zona de Retiro que mira al río. Eso significó que los edificios de los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan los delitos federales de la corrupción, quedaran tenuemente iluminados por la luz natural y el resplandor mortecino de las luces de emergencia. “Esto es un sauna”, se quejó un letrado que fatiga los pasillos del edificio, mientras se quitaba el saco.

Corte de luz en la zona de Plaza San Martín

El corte ocurrió pasado el mediodía, cerca de las 13, justo antes del horario de salida de muchos empleados judiciales que apuraron su regreso a casa. Por varios minutos, las escaleras centrales del edificio se convirtieron en un desfiladero de trabajadores judiciales que salían de juzgados, fiscalías y tribunales, para dejar el edificio.

