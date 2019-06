Los cuadernos de las coimas: confirman al fiscal Stornelli en la causa

El fiscal Carlos Stornelli

La Cámara Federal porteña confirmó al fiscal Carlos Stornelli como investigador de la causa de los cuadernos al rechazar dos recusaciones planteadas en el marco de ese expediente.

El juez del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, confirmó los fallos dictados por el juez Claudio Bonadio en los cuales se rechazaba la posibilidad de apartar a Stornelli de la causa de los cuadernos.

Las recusaciones habían sido formuladas por el detenido exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y por el abogado José Manuel Ubeira quien defiende al exfuncionario de ente binacional Yacyretá, Oscar Thomas, en la causa de los cuadernos.

Tanto Baratta como Ubeira plantearon la recusación de Stornelli bajo el pretexto del que el fiscal está llamado a indagatoria en una causa que los tiene como presuntas víctimas y como querellantes: el caso D'Alessio que tramita en el juzgado federal de Dolores.

El detenido falso abogado Marcelo D'Alessio está acusado de integrar una asociación ilícita que realizó operaciones que habrían afectado tanto a Ubeira como a Baratta y en esa investigación Stornelli está llamado a indagatoria, acusado de haberle reclamado información al imputado.

En el caso de la recusación planteada por Ubeira, el camarista Bruglia sostuvo que corresponde su rechazo porque en la causa de los cuadernos Stornelli investiga a Thomas y no a él que es su abogado.

"No se advierte en el presente caso que los motivos invocados para sustentar la recusación de Stornelli describan una circunstancia que tenga incidencia directa con el imputado Thomas y que lo coloque de manera específica y particular en alguno de los supuestos previstos para el instituto motivo de esta incidencia", sostuvo.

"El letrado del imputado no reúne los requisitos legales para promover la recusación intentada, ya que el abogado defensor no se halla incluido dentro del concepto de 'interesados' y la hipótesis sostenida por el apelante en cuanto a una posible indirecta lesión a los derechos de Thomas no encuentra correlato alguno en las menciones fácticas concretas que permitan tenerla por acreditada", remarcó el juez.

Ubeira había planteado que en la causa de Dolores surgen constancias que permiten inferir que Stornelli recurrió a D'Alessio para pedirle que lo ayudara a realizarle una cámara oculta y así perjudicarlo.

En el caso de la recusación planteada pro Baratta, Bruglia sostuvo que estaba bien rechazada porque no logró probar que existiera alguna actitud de parte del fiscal Stornelli en contra del imputado que amerita su apartamiento.

