Los detalles de la marcha piquetera en contra del ajuste que llegará el jueves a la Ciudad

La mesa nacional de la Unidad Piquetera (UP) comienza este martes en Ushuaia y La Quiaca la llamada Marcha Federal “por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza”, la cual llegará el jueves a la ciudad de Buenos Aires. Mientras en cada punto se concentran desde temprano referentes del espacio, el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dio detalles sobre el clima que se vive en la ciudad norteña, donde se encuentra, explicó cuál será el itinerario de la movilización y recordó sus principales reclamos.

En diálogo con La 990, el referente social comentó pasadas las 7: “Hoy comienza la marcha aquí y en Ushuaia, por eso la referencia. Ya se están reuniendo los compañeros y compañeras y la verdad es que es muy emotivo. Están llegando todos aquí, la dirección de la Unidad Piquetera, compañeros muy conocidos y muy queridos, para que simbólicamente también parta desde aquí la caravana, desde donde saldrá un micro y vamos a ir a Jujuy”.

A continuación, el titular del Polo Obrero, espacio que forma parte de la UP junto a referentes del MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde) -entre otros sectores-, indicó cuál será el recorrido que harán desde La Quiaca para arribar a la capital argentina.

“Haremos un acto aquí y saldremos temprano a San Salvador de Jujuy; de ahí vamos a Tucumán, desde allí a Córdoba y después todas las caravanas se reunirán en distintos puntos y llegaremos a la ciudad de Buenos Aires el jueves. Entre las 12 y las 14 vamos a estar ahí”, sostuvo Belliboni.

Tras ello agregó: “Estamos haciendo este enorme sacrificio. Es mucha gente la que se está juntando en La Quiaca y en todo el país. En Tierra del Fuego están haciendo grados bajo cero y se están reuniendo para ir a la Plaza de Mayo a decir que esto no va, porque se están llevando todo... el Fondo se lleva todo. Hay gente a la que le está yendo muy bien, hay productores agropecuarios que venden en dólares y llevan los productos de primera necesidad a una situación inalcanzable para los trabajadores. No puede ser, no podemos seguir así”.

La ausencia de Fernández y los principales reclamos

En otro tramo de la entrevista, a Belliboni le preguntaron sobre la ausencia de Alberto Fernández en el país el día de la marcha a raíz de la gira presidencial que encabeza en Europa. Entonces, describió el viaje como una “casualidad” y observó: “También se anuncian casualmente o no tan casualmente los índices inflacionarios, que son altísimos. Se habla de un aumento promedio del 6% y del 9% en los alimentos”.

En línea con el escenario planteado, se quejó de quienes cuestionan la presencia de piquetes en la Ciudad pero no hacen nada para resolver los problemas de los trabajadores. “Hay gente que se ocupa del método y no del fondo. Ven la fiebre y no la enfermedad. Tenemos que hacer hincapié en cuál es el reclamo”, sostuvo para luego ahondar sobre los principales motivos de la movilización.

“Esta marcha tiene como primer punto el trabajo y el salario, que está siendo una variable de ajuste brutal contra los trabajadores en la Argentina. Otras dos consignas son el reclamo contra el hambre y la pobreza: en un país productor de alimentos no podemos resignarnos a que haya hambre. No podemos seguir así, claramente”, enfatizó y agregó: “Hay que concentrarse en las soluciones y en que aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar hoy resuelvan los problemas que tiene una población muy golpeada”.

A partir de la gravedad de la crisis, Belliboni destacó como novedoso que “hay muchos sectores del movimiento obrero” que se están sumando a la marcha. “Son sectores importantes, trabajadores estatales, del neumático, la unión ferroviaria, las fábricas recuperadas de Zanon”, enumeró.

Por último, reprochó que en la política “se escucha mucho a los empresarios y poco a los reclamos de los trabajadores”. “Esto sucede también porque las centrales obreras miran para otro lado. Esto que estamos haciendo nosotros lo tendrían que hacer los sindicatos”, afirmó y destacó que aún así “en todo el país se están reuniendo muchos compañeros y lo que vale es eso, el reclamo por un ajuste que nos está golpeando mucho”.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo”

Por otra parte y a dos días de la marcha, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, habló sobre el encuentro que las autoridades de la Ciudad mantuvieron con referentes de la UP para coordinar la movilización y evitar complicaciones en la circulación. Además, criticó al Gobierno por no colaborar en dicha tarea.

“Vamos a trabajar para coordinar de la mejor manera posible la circulación de los manifestantes en la ciudad. Tuvimos ayer una reunión entre las organizaciones y el Ministerio de Seguridad y Justicia y se asumieron compromisos, como mantener Metrobús de 9 de Julio circulando y carriles liberados en las arterias donde se produzcan las movilizaciones para que estas afecten de la menor manera posible el centro”, aseguró.

En tanto, hizo pública la falta de comunicación del Gobierno nacional con el distrito en el marco de la marcha organizada en su contra. “Hay un problema de fondo que el Gobierno nacional no está asumiendo y tampoco resuelven el problema puntual de la manifestación. Hasta hoy a la mañana nadie se comunicó con nosotros para coordinar en conjunto esta manifestación, que es un reclamo para el Gobierno nacional”, sentenció y remató: “Tienen que hacerse cargo de los problemas de fondo, como de estas situaciones que genera su ineficacia”.