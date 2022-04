Los diálogos entre Macri, Larreta, Bullrich y Vidal: Pro no logra acordar cómo definir a su candidato presidencial

Siguiendo con su agenda hiperactiva, Mauricio Macri convocó a una cumbre Pro a la que estuvieron invitados el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la diputada nacional María Eugenia Vidal, la titular del partido, Patricia Bullrich, y el exsenador -hoy colaborador de la exministra de Seguridad- Federico Pinedo. El objetivo era buscar un acuerdo sobre el método para definir el candidato de cara a 2023. No lo lograron.

Si bien no oficializó su candidatura presidencial, Rodríguez Larreta lleva meses trabajando en pos de ese objetivo. El jefe de gobierno porteño propone que Pro llegue con un solo candidato a las PASO de Juntos por el Cambio, que se enfrente con los adversarios que propongan los otros partidos que integran la coalición opositora. Para lograr ese cometido, sería necesario definirlo al postulante antes, en una interna partidaria cerrada. Si bien pregona fortalecer al Pro, el jefe de gobierno no descarta una interna cruzada o mixta.

Para Bullrich, quien expresa abiertamente su deseo de ser candidata, la propuesta de Larreta “no tiene sentido”. Le parece “fuera de lugar y antidemocrática”. La titular del partido cree que los candidatos deben competir directamente en las primarias abiertas y simultáneas. “Para eso existen las PASO, para competir”, plantean desde su entorno.

Recién aterrizada de su gira por Estados Unidos, para reforzar su candidatura Bullrich volvió a reunir este martes a su equipo -la primera reunión fue hace dos semanas- y sumó a dos exministros de Macri: Jorge Faurie y Dante Sica. Antes, mantuvo un encuentro Gerardo Morales, gobernador jujeño y presidente del Comité Nacional de la UCR.

“Es estimulante comprobar como cada vez las ideas se están alineando, tanto en el Pro como en Juntos por el Cambio, en la dirección de marchar firmemente hacia un cambio real profundo y transformador de las causas que la llevaron a la decadencia”, planteó la exministra de Seguridad en el encuentro en el Yacht Club de Olivos.

Las diferencias en torno al método para elegir a un candidato de Pro no se limitan a Larreta y Bullrich. Algunos consideran que sería un “suicidio” para Pro presentar dos candidatos y dividir su electorado frente al radicalismo, que ya está decidido a competir. “El radicalismo te entra por el medio”, advierte una fuente partidaria que planteó otra alternativa. “Puede haber una reunión cumbre, una mesa de conversación en donde lo definan”, deslizó y consideró que este método sería típico de “pragmatismo Pro”.

Macri, mientras tanto, todavía no se suma a la lista de presidenciables de Pro, pero tampoco se borra. “No le gusta que le digan lo que tiene que decir ni lo que no tiene que hacer”, deslizan fuentes cercanas al exmandatario.

Durante su paso por Estados Unidos, de hecho, Bullrich dijo que Macri “no será candidato”. Pocas horas después tuvo que desdecirse: aclaró que el expresidente podría presentarse.

Desde el entorno del exmandatario repiten que su rol está enfocado en “ordenar y organizar una competencia sana” entre sus “herederos” para evitar que los chispazos internos ponga en riesgo el eventual desembarco de Juntos por el Cambio en la Rosada en 2023.

A ese objetivo responden las reuniones que copan su agenda. Antes de la gira por Europa, Qatar y Estados Unidos -que incluyó la foto con Trump- el exmandatario recibió en su oficina a senadores bonaerenses y les pidió mostrar “unidad” frente a la fractura del Gobierno. Al regresar de la gira, le transmitió ese mismo mensaje a los diputados bonaerenses que lo visitaron el lunes pasado.

Con esa misma idea llegó Macri a la comida con Bullrich y Larreta. Hablaron de “mantener algunas formas” para bajar el nivel de “internismo” y mostrar una imagen sólida y unificada de Pro frente a los rumores de discordia. Una postal que además de diferenciarse del oficialismo, incluye también un mensaje para los demás socios de la coalición.

“Macri y María Eugenia son como garantes de un suerte de paz”, planteó una fuente cercana a la diputada. “Organizan la discusión”, agregó. En esa mima línea, una fuente al tanto de la reunión señaló: “Concluyeron en no tensar posturas personales que afecten la unidad”.

El primer gesto tras el intento por fijar reglas y condiciones, llegó horas después cuando Macri se mostró con Larreta en una recorrida de una escuela porteña del barrio de Pompeya. Más tarde se reunió con el senador radical Alfredo Cornejo. También acordaron no agitar la interna.