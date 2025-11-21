Los días en el Hospital de Ezeiza de Calvete y la foto que causó sorpresa

Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados por la Justicia en la presunta trama de corrupción dentro de la agencia Andis, pasa sus horas en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de la cárcel de Ezeiza, donde está detenido, solo, y siendo sometido a diversos exámenes médicos, de acuerdo a distintas fuentes que lo trataron en el último tiempo.

Calvete está preso desde el 9 de octubre, día en el que los dos procesos judiciales que enfrenta convergieron en su casona de la calle Defensa, en el corazón de San Telmo.

Las del Hospital Penitenciario Central (HPC) son más amplias que el resto de las celdas en Ezeiza

El juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Franco Picardi, allanó la casa, buscando pruebas que esclarecieran la red de corrupción que habría tejido junto con en la agencia de Discapacidad.

Y como Calvete -antiguo vocero de los supermercadistas chinos y exconcejal y aportante de Cambiemos- estaba condenado desde 2019 por el Tribunal Oral Criminal N° 8 de la Ciudad quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Miguel Calvete, en el momento de su detención

Las fotos que recorren las redes, en las que sus ojos apenas se adivinan en la sombra que dejan sus párpados y pómulos inflamados, fueron tomadas durante el allanamiento. Calvete estaba en sus horas más oscuras, arrinconado por las denuncias y una de las personas que primero lo vio aquel día pensó que había sido víctima de una golpiza.

Sin embargo, luego se supo que el procedimiento policial coincidió con una intervención quirúrgica al que se había sometido justo antes para quitarse las bolsas en los ojos, según explicaron dos fuentes a LA NACION.

Calvete, de 60 años, se encuentra “bien y estable” y los exámenes que enfrenta en el Hospital carcelario tienen que ver, explican cerca suyo, con sus “antecedentes psiquiátricos”, que incluirían un “apneas” y un presunto cuadro de “bipolaridad”.

Esa condición en su salud mental no se interpuso en la condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena, dictada por el juez Javier Anzoategui, que alcanzó también a su hermano, Alejandro Calvete, y a Ramiro Martin Rius, un exempleado del Consejo de la Magistratura porteño.

“De las escuchas surge que tanto Miguel Ángel como Alejandro disponían sobre los inmuebles que estaban bajo su órbita y se beneficiaban de los pagos que efectuaban las prostitutas en condiciones desventajosas”, dijo la fiscal María Luz Castany.

En el expediente por Andis, Calvete enfrenta otro tipo de acusaciones.

El fiscal Picardi sospecha que fue una pieza externa pero central en el engranaje de las compras direccionadas a droguerías y empresas del rubro de la salud.

Sin cargo ni designación oficial, contaba con sus propios operadores dentro del organismo, entre ellos Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos con usuario y acceso al sistema interno por el cual se realizaban las compras de medicamentos e insumos médicos.

Calvete guardaba una relación cercana con la cara más visible del escándalo y máxima autoridad del organismo en el periodo investigado, Diego Spagnuolo, a quien visitó en su casa en un country de Pilar al menos cinco veces y a quien recibió en su vivienda de San Telmo el día en que le habrían entregado los 5 millones de pesos que surgen en los chats.

Diego Spagnuolo, en la casa de Calvete

Hacia afuera del organismo, Calvete tenía injerencia directa en Indecomm S.R.L, la firma de consultoría de la que era dueño, y Profarma, una droguería cuya directora, Ruth Noemí Lozano, también era accionista de Indecomm.

“Se advierte una interdependencia entre ambas sociedades, que funcionaban de manera complementaria en la provisión de medicamentos e insumos y en la gestión de cobros ante ANDIS, articuladas bajo la dirección de un mismo grupo de control”, explicó el fiscal en su dictamen.

La caída en desgracia de Calvete también significó la salida de su hija Ornella de una secretaría dentro del ministerio de Economía. Con Ornella, a quien le encontraron cerca de 700 mil dólares en un allanamiento, Calvete compartió directorio en distintas sociedades anónimas, como Cabañas del Nahuel S.A, de servicios inmobiliarios, o Construcciones y Contratos S.A, del rubro edilicio.

Ornella Calvete

Al igual que el resto de los imputados que fueron indagados en la causa, Calvete eligió no responder preguntas ni declarar ante el juez y el fiscal.

El martes llegó a los tribunales de Comodoro Py en un camión celular de la Policía de la Ciudad, que tras su indagatoria lo llevó de vuelta a la alcaidía de la Comuna 4 donde estaba detenido antes de recalar en el Hospital de Ezeiza, donde hasta hace poco días estuvo también el exministro de Planificación Julio De Vido, que fue recientemente trasladado a la unidad 19 del complejo y que está preso por fraude al Estado en el marco de la tragedia ferroviaria de Once.