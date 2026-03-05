Los gobernadores activan agendas paralelas para tratar de dinamizar la producción en sus provincias

CÓRDOBA.- Los gobernadores siguen tratando de fortalecer su agenda y de establecer contactos que generen efectos productivos positivos en sus territorios. En esa línea, el chubutense Ignacio Torres participó de la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), mientras que el santafesino Maximiliano Pullaro y el neuquino Rolando Figueroa firmaron un acuerdo impulsar el desarrollo de proveedores vinculados al petróleo y gas en Vaca Muerta.

Ya son unas 350 las empresas santafesinas que participan en actividades vinculadas al sector energético, pero el potencial es mayor. “Hay un solo camino: la Argentina va a salir adelante solamente si produce más, si logra crecimiento económico y si genera empleo”, planteó Pullaro en un acto en la Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén. El acuerdo prevé capacitación técnica y facilitar el intercambio de tecnologías.

“Santa Fe es campo e industria, pero también quiere ser parte de esta nueva etapa que vive la Argentina con el desarrollo de la minería, el gas y el petróleo”, dijo el santafesino. Desde 2018 en la provincia funciona la Mesa de Gas, Petróleo y Minería, un espacio de articulación público-privada para compañías que quieren participar de la cadena de valor energética.

Figueroa -quien en los últimos meses se muestra más dinámico en sus contactos con sus pares de otras provincias- sostuvo “acá ganan las dos partes, en donde actores políticos nos podemos asociar con el sector privado para poder potenciar que en cada una de las provincias se edifiquen las tareas pertinentes como para que la Argentina sea grande”.

También comentó que la provincia cuenta con el programa Invierta Neuquén, que incluye ventajas tributarias y crediticias, “herramientas que, por supuesto, lo ponemos a disposición de la actividad privada”. Pullaro completó con que “cada región tiene algo para aportar. Neuquén tiene el recurso energético y Santa Fe tiene una gran capacidad industrial y tecnológica. Si logramos asociarnos, vamos a generar desarrollo para ambas provincias y para todo el país”.

Ignacio Torres con Yamand Orsi y Pablo Quirno en un encuentro del CICyP.

También el chubutense Torres busca nuevas oportunidades para empresarios de su provincia. Del encuentro del CICyP participaron el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, y del canciller argentino Pablo Quirno, además de hombres de negocios de toda la región.

Torres destacó la importancia de “consolidar la integración económica entre la Argentina y Uruguay, subrayando que su provincia mantiene históricos vínculos: “El fortalecimiento de los lazos comerciales y productivos entre nuestros países es clave para impulsar el desarrollo de nuestras regiones y generar nuevas oportunidades de inversión”.

Subrayó que Chubut “hoy es una provincia con previsibilidad, con reglas claras y con una fuerte calidad institucional, condiciones fundamentales para seguir promoviendo la llegada de más inversiones”. Remarcó que en su gestión logró revertir indicadores que ubicaban a la provincia entre las más rezagadas del país en materia institucional y financiera.

“En poco tiempo logramos pasar de estar entre las últimas provincias a posicionarnos entre las primeras en materia de calidad institucional, fortaleciendo además nuestra calidad crediticia, lo que hoy convierte a Chubut en una de las provincias más competitivas y atractivas para las inversiones”, afirmó Torres.