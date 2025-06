Los gobernadores aliados comienzan a quitarle el apoyo a Milei en el Congreso

CÓRDOBA.- El eje de los proyectos que recibieron media sanción ayer en Diputados fue el que marcó el cambio de conducta de los legisladores que responden a gobernadores habitualmente aliados de la gestión de Javier Milei. Decidieron esta vez los mandatarios que no podían ir “contra” los jubilados y los discapacitados, y a eso se le sumó que “no hubo ni un centro” por parte del oficialismo, según coincidieron ante LA NACION fuentes de Córdoba, Salta, Catamarca y Santa Cruz. También hubo un giro de los tucumanos y de los sanjuaninos.

Los gobernadores esperaron ayer hasta último momento una señal de la Casa Rosada para comprometerse a revisar los recursos para discapacidad y evaluar una mejora en las jubilaciones. Un día antes de la sesión en Diputados, 23 de los 24 gobernadores se habían reunido en el CFI para consensuar un pedido en bloque de un encuentro por Milei por el recorte de fondos y el freno de la obra pública.

“No hubo nada. Absolutamente. Por el contrario, las señales fueron que habrá veto”, describieron desde Córdoba. Incluso, la diputada cordobesa Alejandra Torres es coautora con el ríonegrino Agustín Domingo de un proyecto de mejora para los jubilados con impacto cero en el superávit fiscal porque se amplía la base imponible para el haber inicial.

En el caso de los diputados cordobeses, esta vez colaboraron para alcanzar el quorum. Bajaron Torres (que se abstuvo en el voto de las jubilaciones) y Carlos Gutiérrez, y también Juan Brügge, mientras que el más cercano al gobernador Martín Llaryora, Ignacio García Aresca, se sumó cuando ya estaba el número para habilitar la sesión.

Martín Menem, ayer, en Diputados: la oposición aprobó una suba del 7,2% de las jubilaciones y un bono de $110.000 mensuales Prensa Senado

Horas antes de la sesión, en la Universidad de Morón, el exgobernador Juan Schiaretti había dado un indicio. Dijo que apoya el superávit fiscal, pero que no se puede lograr a los “hachazos”. Y agregó: “No es sostenible un modelo que reduce las jubilaciones, que desfinancie las universidades, que se desentienda de la salud, de las personas con discapacidad, de la ciencia y la tecnología. El Estado no puede abandonar esas responsabilidades”.

Más fuerte todavía que el cambio de actitud de los cordobeses fue la de diputados nacionales que responden a Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes directamente votaron a favor de la suba de las jubilaciones, de una nueva moratoria y de la emergencia en discapacidad. Los tres mandatarios son los que, el año pasado, el presidente Javier Milei invitó a cenar en agradecimiento a que sus legisladores ayudaron a sostener el veto universitario.

“Hay cosas en las que se puede acompañar y otras, como éstas, que es imposible”, deslizaron desde el círculo de Sáenz. En todos los casos mencionaron que también las provincias hay manifestaciones en rechazo al ajuste en el área de discapacidad.

El presidente Javier Milei cuando recibió a los gobernadores de Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones; aquella vez, los diputados de estas provincias auxiliaron al oficialismo en el Congreso Presidencia

“Entendemos que recibieron una herencia pesada, entendemos que hay que ordenar, pero llevan 18 meses y no hay avances en áreas muy sensibles como la de discapacidad. Hay un punto donde no se puede seguir acompañando”, reflexionó un gobernador.

Entre los santacruceños, Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) ,alineado con el gobernador Claudio Vidal, votó a favor de la suba de los jubilados y su compañero de bancada, José Luis Garrido, se abstuvo. “Un huevo en cada canasta”, ironizó un dirigente. De los dos legisladores de San Juan que responden a Marcelo Orrego, la conducta fue la misma: un ausente y uno a favor.

Otra lectura que se escuchó después del revés del oficialismo en Diputados es que hay gobernadores que venían alineados, pero como La Libertad Avanza les dará batalla en sus territorios en las legislativas tienen que “marcar diferencias” para tratar de sostener electores propios que se solapan con los libertarios. Es el caso de Misiones, por ejemplo. Habrá allí elecciones el domingo próximo y de sus siete diputados, solo la libertaria Florencia Klipauka asistió a la sesión para votar en contra de la suba de los haberes. Los otros seis se ausentaron, entre ellos, el radical Martín Arjol, que supo ser un aliado del oficialismo.

En el Senado, según indicaron las fuentes provinciales consultadas, mantendrán la misma posición. “Todavía tiene tiempo de reaccionar en el Gobierno. No puede ser que todo sea bajo amenaza. No hay obras. No hay plata para salud, para discapacidad, para nada. Así tener superávit se puede. Se tendrán que sentar a hacer números”, planteó un ministro de una provincia del norte que ayer estuvo buena parte del día al teléfono con sus diputados.