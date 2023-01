Advertencia de Carrió a Larreta: “Si para echar un ministro te basás en escuchas ilegales, no podés gobernar”

escuchar

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, salió a marcarle la cancha al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: le pidió que ratifique en el cargo a su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, quien quedó en la mira a raíz de la filtración ilegal de chats y la denuncia por el viaje que compartió a Lago Escondido con jueces, fiscales y directivos de Clarín.

Carrió habló con Larreta durante las últimas horas. Le advirtió que D’Alessandro había sido víctima de una operación de inteligencia ilegal. Según la exdiputada, el exjefe del Ejército César Milani estaría detrás de una supuesta “mesa militar” que realizó espionaje clandestino. “Lo llamé para decirle que la situación era grave, no es una cosa menor. [Mauricio] Macri iba a siempre a lo de [Joe] Lewis y, por eso, no dejó de ser presidente”, exclamó Carrió, en diálogo con LA NACION.

La referente opositora aseguró que Fernando Pocino, exintegrante de la exSIDE, también estaría detrás de las “escuchas” al ministro de Larreta. Por eso, la líder de la CC activó una denuncia penal para que la Justicia investigue si Milani está al frente de un aparato de inteligencia ilegal para espiar a dirigentes políticos y periodistas. La presentación fue realizada esta mañana por los diputados nacionales Paula Oliveto y Juan Manuel López. Recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y quedó a cargo del fiscal Ramiro González.

Según Carrió, existe una vinculación entre el hackeo que sufrió D’Alessandro y las comunicaciones entre espías que se produjeron el día en que el fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su departamento. “Son los mismos tipos que hablaron el día del asesinato de Nisman” , remarcó la co-fundadora de Juntos por el Cambio.

Ante la consulta de este medio, Carrió sostuvo que Larreta debe ratificar en el cargo a D’Alessandro, ya que, en caso de desplazarlo, se basaría en “escuchas ilegales” y “quedaría en manos de las peores mafias”.

Elisa Carrió se refirió al caso D´Alessadro, el ministro de Larreta involucrado en las filtraciones ilegales Captura

“Si para discutir o echar a un ministro, te basás en escuchas ilegales de Milani, no podés gobernar. Este es un principio elemental”, remarcó Carrió, quien tiene un vínculo cercano con D’Alessandro. De hecho, el ministro asistió a su cumpleaños en Exaltación de la Cruz la semana pasada.

Carrió alertó sobre el riesgo de que no se le ponga un freno a la inteligencia ilegal. Dijo que el ministro de Seguridad podía viajar a la estancia de Lewis, ya que el inglés no tiene concesiones con la Ciudad. Respecto del contenido de los chats del funcionario, afirmó: “Que se investigue. Sobre el fruto del árbol envenado no investigo nada. Soy profesora de derecho constitucional. Todo lo obtenido ilícitamente no vale como prueba”.

La exdiputada considera que Larreta cometería un error político si corre del cargo a D’Alessandro. “En la ineptitud no juego. Se lo dije a Horacio y me dijo que me iba a contestar. Nunca sacaría a alguien de un gobierno sobre la base de una escucha ilegal, al contrario, lo reconfirmo en el cargo. Porque vienen por él” , añadió Carrió.

No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 3, 2023

La líder de la CC se mostró indignada ante la chance de que Larreta acepte correr de su cargo a D’Alessandro, como le piden algunos integrantes de su entorno.

Para Carrió, Larreta está “rodeado de chicos incapaces e ineptos”. “La ineptitud es la peor asesoría que puede tener un gobernante”, dijo la exdiputada. “No saben política. Después puedo hacer lo que quiera, pero yo no puedo estar en manos de Milani y Pocino. Vienen por todo el periodismo. El que se llevó el aparataje que se compró en Israel es Milani y Pocino. Son los mismos que están en Nisman”, completó.

Además, Carrió deslizó críticas contra los colaboradores de Larreta por la incorporación de Martín Redrado como secretario de Asuntos Estratégicos. “Tampoco me consultó si lo ponía a Redrado. Eso es obra de su mesa chica. No opino porque nadie me consultó”, comentó.

Conferencia de D´Alessandro

En medio de un cruce de versiones sobre su continuidad en el gobierno de la Ciudad a raíz de una nueva filtración ilegal de sus chats, el ministro de Justicia y Seguridad porteño citaría hoy a los medios de prensa a una conferencia de prensa.

En la sede de la administración porteña hay un fuerte hermetismo sobre la situación de D’Alessandro, quien quedó en el ojo de la tormenta por el viaje que compartió con jueces, fiscales, exmiembros de inteligencia y directivos del diario Clarín a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido. Según las supuestas conversaciones privadas que se difundieron horas antes de que Cristina Kirchner fuera condenada en la causa de Vialidad y después de que D’Alessandro denunciara que su celular fue hackeado, el funcionario de Larreta y el resto de los integrantes de la comitiva que fue al Sur intentaban tapar el viaje.

La semana pasada se filtraron nuevos chats -obtenidos ilegalmente- de D’Alessandro en los que mantenía conversaciones con Silvio Robles, un de los colaboradores más estrechos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el empresario Marcelo Violante, de las compañías Dakota y BRD que tenía la concesión del servicio de acarreo en la ciudad de Buenos Aires.

Marcelo D´Alessandro, ministro de seguridad de CABA

D’Alessandro sostiene que los chats difundidos son “falsos” y denuncia que fue víctima de una maniobra de espionaje ilegal. Es más, denunció que “perfilaron” a sus familiares en las redes sociales.

El ministro de Seguridad de Larreta negó que haya chateado con Robles, asistente de Rosatti, y acusó al kirchnerismo de utilizar los servicios de inteligencia para extorsionarlo y generar una crisis institucional. Dijo que el Frente de Todos pretende “tapar a la jefa”, en referencia a la vicepresidenta, quien fue condenada en la causa vialidad.

En una entrevista con LA NACION que concedió el viernes pasado, el funcionario dijo que no contempla abandonar su cargo. Además, remarcó que Larreta lo respaldó: “¿Por qué debería renunciar? ¿Qué hice mal yo?”, enfatizó.