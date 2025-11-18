Los granjeros demócratas, en pie de guerra contra Trump por el auxilio a la Argentina

WASHINGTON.- En un nuevo eslabón de las fuerte oposición de los demócratas al auxilio financiero del presidente Donald Trump a la administración de su aliado Javier Milei, esta vez fue el Comité Nacional Demócrata (CND) el que reforzó las críticas con un video publicado en redes sociales en el que muestra el descontento de agricultores norteamericanos.

“Trump está invirtiendo miles de millones en ‘Hacer a la Argentina Grande Otra Vez’ mientras que los agricultores estadounidenses pagan las consecuencias”, señaló el CND al presentar el video, de siete minutos y medio, en su cuenta en la red social X.

Trump is dumping billions into 'Making Argentina Great Again' while American farmers pay the price. pic.twitter.com/M5zOxJwXVz — Democrats (@TheDemocrats) November 18, 2025

El video comienza con el testimonio de Frank Kloucek, que administra un campo familiar y se pregunta quien se beneficia de ayudar a la Argentina e importar carne desde allí. “No son los consumidores, no son los productores; no son los intermediarios ni los comerciantes, es el tipo de la Casa Blanca”, responde, en alusión a Trump.

Luego sigue el productor Charlie Jhonson, de South Dakota, que califica al Gobierno de Milei en duros términos. “Nos referimos a los 40.000 millones de dólares invertidos en una dictadura en otro país. La política de ‘Estados Unidos primero’ ha sido reemplazada por la de “Argentina primero’“, señala, en referencia a la línea de swap por 20.000 millones de dólares acordada entre el Departamento del Tesoro y el Banco Central (BCRA), y la posibilidad de que se concrete un auxilio extra mediante otro monto similar a través de bancos norteamericanos.

“Importar carne argentina ha dejado a algunos ganaderos bastante preocupados. Y no los culpo, porque nos hace preguntarnos qué está pasando allá arriba [por La Casa Blanca], que eso sea una prioridad en este momento”, dice, por su parte, el productor Shane Merrill.

El presidente Donald Trump recibe al presidente Javier Milei a su llegada a la Casa Blanca, el martes 14 de octubre de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein - AP

En medio de las críticas de los ganaderos norteamericanos con el plan de Trump de importar más carne argentina para bajar los precios en el mercado local, la Casa Blanca podría cuadriplicar la cuota para el país, hasta las 80.000 toneladas, en el marco del acuerdo marco de comercio e inversiones sellado con el Gobierno la semana pasada. Aún se desconocen los detalles del alcance de ese pacto, que se revelarán cuando sea firmado -seguramente por Trump y Milei- en las próximas semanas.

“A Trump, el bienestar del agricultor estadounidense no le interesa en absoluto, y últimamente lo agravó con el tema de la carne, queriendo importarla de la Argentina de entre todos los lugares posibles. Si recordamos cuál era el lema hace un año, por estas fechas: ‘¿Estados Unidos primero?’, pues obviamente es ‘Argentina primero’“, añadió Jhonson, que cultiva maíz, avena, soja y alfalfa, y también tiene ganado vacuno.

“¿Y por qué? Porque tienen una dictadura en apuros. Y cuando tenemos a un dictador en proceso como Trump que quiere aferrarse a ese país y convertirlo en una dictadura, y con esos 20.000 a 40.000 millones de dólares invertidos por Estados Unidos, buscando obtener algún tipo de beneficio. Además tenemos un secretario del Tesoro [por Scott Bessent] con intereses de inversión en ese país, junto con otras personas. Así que todo se reduce al amiguismo y a proteger los bolsillos de los multimillonarios“, fustigó.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los periodistas mientras el presidente Donald Trump escucha a bordo del Air Force One, el lunes 27 de octubre de 2025, durante el viaje de Kuala Lumpur a Tokio. Mark Schiefelbein - AP

Los mayores críticos en Estados Unidos al auxilio financiero -como varios legisladores demócratas- advirtieron que beneficiaría a gestores de fondos cuyas apuestas por la Argentina podrían haber tambaleado en caso de que su economía se hundiera.

“Es una situación en la que todos pierden. Es muy preocupante, porque [los ganaderos norteamericanos] invirtieron su vida, su familia y su arduo trabajo en producir la mejor carne del mundo, y ahora se lo van a quitar todo. ¿Es ese el futuro que nos espera?“, se preguntó Kloucek, también de South Dakota.

“Todos intentan obtener buenos rendimientos, pero por muy altos que sean, si no se ofrece un precio justo, no se va a ganar dinero. Leí un artículo sobre la Argentina que decía que solo exportarían carne de alta calidad a los restaurantes. Y si te crees eso, te vendo un puente en Arizona, porque es una completa mentira: llegará todo tipo de carne. No se van a limitar a los cortes de primera. E incluso si lo hacen, eso perjudicará los precios para nuestros ganaderos y engordadores que suministran esos cortes de alto precio a los restaurantes", añadió.

Para el gobierno de Trump, conseguir la baja de precios en varios alimentos se ha convertido en una prioridad, en momentos en que enfrenta crecientes críticas por lo que en Estados Unidos se conoce como la “crisis de asequibilidad”.

Eso llevó a Trump a dar marcha atrás parcialmente en materia de aranceles, un pilar de su agenda económica. Los especialistas señalan que la reducción de los gravámenes a las importaciones de productos como el café, la carne y las bananas, entre otros, es una admisión implícita de que las tarifas aumentaron los costos para los consumidores, a pesar de las promesas del presidente en sentido contrario.

“Si tuviera la oportunidad de hablar con los líderes en Washington, les diría que necesitamos un precio justo por nuestros productos, ya sean cosechas, ganado, lo que sea. Solo queremos un precio justo, y eso garantizará la supervivencia de las granjas familiares. Y lo que es bueno para la granja familiar es bueno para el Estados Unidos rural y para Dakota del Sur”, señala Merrill en el tramo final del video.