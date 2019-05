Los gremios desconfían de la convocatoria de Macri y ponen reparos

El estatal Andrés Rodríguez, del ala más dialoguista, definió el llamado como "electoralista" y que llegó "a destiempo" Crédito: Prensa CGERA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2019 • 15:13

Mauricio Macri convocó a la CGT al debate sobre el acuerdo de estabilidad, pero desde los gremios observan con desconfianza el llamado presidencial. Lo perciben así desde los sindicalistas más duros hasta los más dialoguistas, lo que anticipa que el respaldo gremial estará lejos de ser unánime.

El secretario general de los estatales de UPCN, Andrés Rodríguez, consideró el acuerdo que busca alcanzar el Gobierno como "electoralista" y que llega "a destiempo", según opinó en radio El Destape. Rodríguez es uno de los sindicalistas más cercanos a la Casa Rosada y fue uno de los que talló en la interna de la CGT para aislar a Hugo Moyano y evitar adhesiones al paro general del martes último.

Generó resistencia en los gremios el punto número 5 del borrador que el Gobierno hizo circular. Allí se habla de "creación de empleo a través de una legislación moderna". Los sindicalistas, sobre todo los más combativos, lo interpretaron como un nuevo intento de Macri para avanzar en una reforma de la legislación laboral.

"Es un anuncio orquestado, ningún dirigente peronista puede esta convocatoria al diálogo. Y me remito al punto quinto, hablan de reforma laboral bajo la insistencia del Fondo Monterario Internacional", dijo Pablo Moyano en declaraciones a BAE Negocios. Hoy, en tanto, mientras Gendarmería Nacional allanaba la sede del gremio de camioneros, Pablo Moyano reiteró su desafío: "Con esto no nos van a asustar, no vamos a ir corriendo a firmar la reforma laboral".

La Corriente Federal de Trabajadores, que lidera el bancario Sergio Palazzo, caminó con pies de plomo sobre la iniciativa que promueve el Gobierno. "Faltando siete meses para abandonar el gobierno, y luego de llevar al país a la ruina, el presidente Macri convoca a sectores de la oposición a convalidar las políticas económicas y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional por su administración, como si la responsabilidad de tales decisiones hubiera sido compartida por todos los sectores políticos de la Argentina", señaló la agrupación gremial.

Juan Carlos Schmid , exjefe de la CGT y líder de Dragado y Balizamiento, señaló: "¿Cómo puede ser que no nos llamen si entre los diez puntos están la reforma laboral y previsional? A nosotros ni nos consultaron. Pero es muy difícil hablar de consenso cuando están allanando e interviniendo gremios".

En la misma que línea que Moyano se manifestó el secretario general del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, Carlos Ortega, que calificó de una "farsa" el "acuerdo de gobernabilidad" y aseguró que "aquel dirigente [opositor] que no esté pensando en términos de unidad, es funcional a la continuidad de Macri".

En la convocatoria del Gobierno no fueron incluidas las dos vertientes de la CTA. Sí, en cambio, se sumó a las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo político que supo tener la CGT y en donde hoy se agrupa un puñado de gremios que comulgan con Cambiemos .