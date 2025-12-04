La Corte Suprema confirmó la validez de una de las últimas leyes de movilidad de haberes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia dictada a mediados de 2018 por jueces camaristas, y definió que la ley 27.426 es constitucional. Se trata de la norma aprobada en diciembre de 2017 -hoy ya fuera de vigencia- por la cual se modificó el mecanismo de movilidad de haberes previsionales a cargo de la Anses. Fue aprobada durante la presidencia de Mauricio Macri, en medio de fuertes protestas y actos de violencia en la Plaza de los Dos Congresos, recordados por las toneladas de piedras arrojadas.

Para los jueces supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no hay nada reprochable en esa norma referida a la actualización de haberes. Con su aprobación, entendieron, el Poder Legislativo hizo uso de sus facultades, entre las que están las de modificar las pautas de la movilidad de las jubilaciones que, se enfatiza, está garantizada por la Constitución Nacional. En ese punto, la sentencia está en línea con lo resuelto por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que avaló la constitucionalidad del artículo 1 de la ley, referido al establecimiento de un nuevo cálculo para los reajustes.

En el fallo de cámara sí había prosperado el cuestionamiento al hecho de que la fórmula de actualizaciones dispuesta por la normativa se aplicara a partir del tercer mes de 2018, y no más tarde. La Corte, sin embargo, anuló la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley, que disponía ese inicio de vigencia del cálculo para las actualizaciones.

Lo resuelto se refiere a la demanda promovida por el abogado especializado en seguridad social y jubilado Miguel Ángel Fernández Pastor, quien falleció un año atrás. El reclamo encarado por quien había sido funcionario de la Anses, hombre ligado al kirchnerismo, pretendía la declaración de inconstitucionalidad tanto del artículo que disponía una nueva fórmula, como del que establecía la vigencia desde marzo de 2018. Ambos pedidos terminaron siendo rechazados.

En marzo de 2018 los jubilados y pensionados del sistema general de la Anses recibieron un reajuste de 5,71%, que fue el resultado de la fórmula de la ley 27.426; si se hubiera aplicado el cálculo anterior (dispuesto por la ley 26.417, que había regido desde 2009), el aumento habría sido de 14,6%. Con el sistema que se puso en vigor aquel año, se otorgó en junio otro reajuste, en ese caso de 5,69%. Con la modalidad previa, en ese mes no se habría recibido suba alguna, porque la frecuencia de los reajustes era semestral (la ley del gobierno macrista fue la que dispuso la frecuencia trimestral).

De haber declarado la Corte Suprema la inconstitucionalidad del artículo que dispuso el inicio de la vigencia en marzo de 2018, se habría generado un incentivo a hacer reclamos por la diferencia en los reajustes.

Argumentos

Según la sentencia firmada hoy por los jueces del tribunal supremo, “en el presente caso puede afirmarse que la ley 27.426 –vigente desde el 29 de diciembre de 2017– no vulneró un derecho adquirido por los beneficiarios pues, para ese entonces, el derecho a obtener o percibir el aumento de la ley anterior aún no había nacido”.

En el escrito judicial se desarrolla la idea de que ese derecho existe desde el mes al cual corresponde el ingreso en cuestión; en este caso y según ese criterio, eso fue en marzo de 2018. Y se rechazó la interpretación según la cual el derecho (no a la movilidad, sino a la aplicación de una fórmula determinada) existe desde el inicio del período al cual corresponden los datos para calcular el porcentaje de suba.

A diferencia de lo ahora decidido por la Corte, el fallo de la cámara previsional había dispuesto que, si la ley estaba vigente desde el 29 de diciembre de 2017, no podía entonces “retrotraerse” su aplicación a julio de ese año, porque en ese mes regía otra manera de calcular la actualización de los ingresos de los jubilados. Y la consideración de que la ley se estaba aplicando desde julio previo provenía de entender que debía tenerse en cuenta, para definir el inicio de la vigencia de la nueva fórmula, el período del cual se iba a observar la evolución de las variables que integraban el cálculo.

Noticia en desarrollo