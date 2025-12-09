Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Una encuesta de la consultora Mide, liderada por Gonzalo De Janin, expone un dato interesante sobre quién sería, de acuerdo con las personas que participaron del sondeo, el principal líder de la oposición al Gobierno. El 44% de la muestra asegura que el sector opositor hoy está “descabezado”. La opinión pública del sector del electorado al que no le gusta Milei no tiene quién lo represente. Debajo de esta mayoría se encuentran Axel Kicillof (24%) y Cristina Kirchner (23%).

Es imposible que un liderazgo funcione sin oposición. Los liderazgos se constituyen a partir del consenso y de reunir personas detrás de una idea o un programa. Pero también lo hacen al enfrentarse y entrar en conflicto con otro. Eso delimita un campo e identifica a los que le pertenecen. Hoy, dentro de la escena política de la Argentina y el resto de Occidente, este parece ser el eje central: es imposible construir la política sin un conflicto que se radicalice.

