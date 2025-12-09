Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei elige enemigo para una feliz Navidad
Una encuesta de la consultora Mide, liderada por Gonzalo De Janin, expone un dato interesante sobre quién sería, de acuerdo con las personas que participaron del sondeo, el principal líder de la oposición al Gobierno. El 44% de la muestra asegura que el sector opositor hoy está “descabezado”. La opinión pública del sector del electorado al que no le gusta Milei no tiene quién lo represente. Debajo de esta mayoría se encuentran Axel Kicillof (24%) y Cristina Kirchner (23%).
Es imposible que un liderazgo funcione sin oposición. Los liderazgos se constituyen a partir del consenso y de reunir personas detrás de una idea o un programa. Pero también lo hacen al enfrentarse y entrar en conflicto con otro. Eso delimita un campo e identifica a los que le pertenecen. Hoy, dentro de la escena política de la Argentina y el resto de Occidente, este parece ser el eje central: es imposible construir la política sin un conflicto que se radicalice.
Milei parece carecer de una contrafigura con la que polemizar. Por esa razón eligió otro campo de batalla: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. La rivalidad del Presidente no solo es con Tapia o la AFA, que se configura como una especie de ciénaga. Alrededor de este organismo, que tiene oscuridades que preceden a su actual titular, como los escándalos internacionales de Julio Grondona, giran personalidades y sujetos muy simpáticos para los argentinos. Es el caso de la selección nacional, con figuras y líderes muy atractivos. No hay que agotar el fenómeno del fútbol en su dimensión más polémica. Milei enfrenta también ese otro costado, luminoso. Es un enigma cómo va a desarrollarse este conflicto polivalente.
Fuerte respaldo de Milei al proyecto minero para extraer cobre en Mendoza
A horas de su tratamiento en la Legislatura provincial, el Presidente Javier Milei defendió la iniciativa del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsado por la administración de Alfredo Cornejo, con críticas al kirchnerismo por “estar siempre en contra del sector privado”.
El mandatario respaldó así el desarrollo de la actividad minera en esa provincia a través de X. Se trata del Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, en la comuna de Las Heras, que promete una inversión inicial cercana a los 600 millones de dólares y casi 4000 empleos, solo en la construcción, con la posibilidad de empezar a operar en 2028.
Milei viaja a Oslo para la premiación de Corina Machado y se reunirá con el rey y el primer ministro noruego
El presidente Javier Milei inicia hoy su viaje a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de premiación a María Corina Machado, la dirigente venezolana opositora al régimen de Nicolás Maduro, reconocida con el Premio Nobel de la Paz.
Milei partió anoche, a las 20, rumbo a ese país, junto a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Llegará a la capital noruega por la tarde. Al día siguiente, a las 13 hora noruega (9 de la mañana de la Argentina) participará de la entrega del premio a Machado.
El Gobierno acelera con el presupuesto y su plan de reformas antes del fin de año
El Gobierno oficializará esta medianoche el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, que comenzarán este miércoles y se extenderán hasta fin de año. El decreto con la convocatoria fue firmado el viernes por el presidente Javier Milei, pero se publicará en el Boletín Oficial del martes. En el temario están incluidas la reforma laboral, la del Código Penal, la adecuación de la ley de Glaciares y el presupuesto 2026.
La Casa Rosada citó para este martes, a las 13.30, a los integrantes del Consejo de Mayo, que en las últimas horas recibieron los borradores del informe final de lo debatido durante los encuentros que hubo a lo largo del año. Entre los borradores está la última versión de la reforma laboral, que circuló el pasado viernes y cuyo contenido ya activó la resistencia sindical.
Bartolomé Abdala quedó a cargo de la Presidencia ante la ausencia de Milei y Villarruel
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quedó a cargo desde este lunes y de manera transitoria, de la conducción del Poder Ejecutivo debido a que el presidente Javier Milei se encuentra de viaje en Noruega y la vicepresidenta Victoria Villarruel también está fuera del país, en España. Como tercero en la línea sucesoria, la responsabilidad recayó en Abdala apenas se confirmó la simultánea ausencia de ambas autoridades.
“Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad”, escribió Abdala en la publicación que realizó en su cuenta de X para dar a conocer su nombramiento provisorio.
Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica.#TeQuieroSanLuis#TeQuieroArgentina pic.twitter.com/QKuGenJ1al— BartoloméAbdala (@AbdalaBartolome) December 9, 2025
