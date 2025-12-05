Antonia Macri, a los 14. Así está hoy nuestra “beba de tapa” que da sus primeros pasos como modelo

Detrás de ese mechón de pelo larguísimo y con destellos dorados, se perfila Antonia Macri. Así, en total naranja, enfundada en un pantalón de cuero y un buzo, la hija menor de Juliana Awada (51) y de Mauricio Macri (66) acaba de posar en unas fotos para Rocío G, la marca que Rocío González fundó en 2007 en sociedad con Loló Tanoira. Con un mix del lifestyle del campo y del polo argentinos y un toque del estilo western norteamericano, la marca se caracteriza por sus prendas únicas, atemporales, artesanales, coloridas y sustentables.

Antonia (nació el 10 de octubre de 2011) deja su sello de estilo con el buzo “Hotel amor sweatshirt” y con los “Johnny pants”, de Rocío G

En el mercado internacional, la exclusiva Rocío G pisa fuerte y, en la Argentina, entre sus fans está también la mamá de Antonia, referente indiscutido del estilo y la elegancia. Heredera de una larga tradición familiar [los padres de Juliana y, por lo tanto, los abuelos de Antonia –Elsa “Pomi” Baker y Abraham Awada– fueron los que iniciaron el negocio textil con La Reinita, hace setenta años], la empresaria y ex primera dama les ha transmitido la pasión por la moda tanto a su hija mayor, Valentina Barbier (22, hija de su matrimonio con el belga Bruno Barbier, suele acompañar a su mamá a los desfiles nacionales y de afuera y a muchos eventos de moda), como a la menor y más mimada de la familia, que cumplió 14 en octubre pasado.

Con el pelo largo y algunas mechas rubias, junto con sus padres, Juliana Awada y Mauricio Macri, durante la presentación de Franco, el libro que acaba de lanzar el ex presidente

UN ADN DE ESTILO

Frente a las cámaras, Antonia posa de manera muy natural. Quizás porque nació con ellas. El 10 de octubre de 2011, su papá, Mauricio Macri, quien ese momento era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, publicó la feliz noticia en sus redes sociales y publicó la primera foto de Antonia, posando con los médicos del Sanatorio Otamendi.

Para el día de la asunción como presidente de su papá, Mauricio Macri, en 2015, Antonia lució un vestitido de encaje, que acompañó con ballerinas

A lo largo de estos años, Antonia fue protagonizando postales simpatiquísimas: desde aquella en la cual se la veía corriendo por los pasillos de la jefatura porteña hasta cuando, tras el triunfo electoral de su papá, en 2015, asistió a los programas de Mirtha Legrand y al de Susana Giménez, derritiendo a todos con su simpatía, espontaneidad y un estilo que lleva en su ADN.

Con Cala Falabella, hija de la diseñadora de María Conorti, en un evento Matías Salgado

Alumna del Liceo Francés en 2011 y cuando estaba en sexto grado de la primaria, se presentó a un casting de So Cippo –una marca de Palermo– y quedó seleccionada para hacer la campaña primavera-verano 2023.

Con una remera estampada como las de los colleges de los Estados Unidos, campera y mini de jean, posando para la campaña primavera-verano de So Cippo, una marca de Palermo. Como parte de la campaña, Antonia subía videos a las redes sociales dando tips sobre cómo armar equipos y contando las tendencias de la temporada, algo que tiene bien en claro desde la cuna

Tanto en esa primera producción como modelo, como en esta última, más teen, de la mano de Rocío G, “Anto” –tal como la llaman– tuvo inmensa repercusión en las redes sociales. Una de las primeras en apoyar sus pasos como modelo fue, por supuesto, su mamá Juliana, quien, orgullosa, le puso un corazón.

Otra de las propuestas de Rocío G: un conjunto full denim compuesto por chaqueta y jean wide-leg, y unos anteojos XL

Con una encantadora sonrisa, mirando a la cámara luciendo su disfraz de María Antonieta para un acto del colegio