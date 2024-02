escuchar

En medio del paro de trenes que afecta a más de un millón de pasajeros, Omar Maturano, titular de la Fraternidad, anunció hoy en conferencia de prensa que, tras el fracaso de la negociación salarial, la huelga de 24 horas continuará hasta medianoche. “Nos faltaron el respeto”, aseguró Maturano, respecto al 12% de aumento que les ofreció el Gobierno.

El sindicalista afirmó que el gobierno nacional “está malinterpretando el conflicto” con los gremios y brindó detalles de la reunión con la Secretaría de Trabajo. “Hoy fuimos a una reunión mostrando una buena voluntad del sindicato. Nos ofrecieron el 12%. Nos faltaron el respeto como a la CGT”. Y agregó: “ A partir de ese ofrecimiento La Fraternidad no aceptó el acuerdo. Quedamos a disposición de ellos para el martes. Por no aplicar la conciliación obligatoria continuamos con la medida de fuerza hasta las 00″.

También apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni por sus dichos de que los responsables tendrán “consecuencias” a raíz de la medida de fuerza que complicó a más de un millón de personas. “Está equivocado. Las consecuencias siempre para los trabajadores fueron negativas. El trabajador perdió su presentismo, complicamos a compañeros trabajadores de otras ramas y no sé a qué se refiere de consecuencias. Si éstas pueden ser despidos, me parece que está orinando fuera del tarro. Lo que habían dicho en sus campañas, esto no es una libertad. Parece una monarquía o una dictadura”, sostuvo Maturano.

Por otro lado, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, confirmó que no se llegó a un acuerdo con el Gobierno y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes de la próxima semana.

“Fue un ofrecimiento insuficiente”, sostuvo Sasia con respecto a la propuesta salarial del Gobierno, en el marco de la reunión paritaria con los gremios que se desarrollaba en la Secretaría de Trabajo e confirmó que se pasó a un cuarto intermedio. “Estamos todavía reunidos, hemos tenido un ofrecimiento que es insuficiente, hay buena fe de seguir negociando”, dijo el gremialista en declaraciones a Radio La Red.

Si bien la Unión Ferroviaria no adhirió a la medida, el dirigente de la seccional Oeste Lista Bordó, Rubén “Pollo” Sobrero, explicó que en la discusión salarial que se está teniendo “está lejos lo que plantea el Gobierno de lo que se pide, que es recuperar lo que se perdió en los últimos tres meses”. “Tuvimos una pérdida salarial del 50 por ciento y nos ofrecieron el 14 o 16 por ciento”, dijo en declaraciones a TN esta mañana.

En un comunicado de prensa, la Unión Ferroviaria sostuvo que no se ha alcanzado el acuerdo “acorde al desfasaje generado por el aumento del costo de vida durante los meses que comprenden el período paritario pendiente y consecuentemente se acordó un cuarto intermedio hasta el martes 27 de febrero donde se retomarán las negociaciones en la búsqueda de alcanzar el objetivo propuesto”.

En tanto, el paro que empezó a la medianoche de este miércoles continuará hasta las 00. Desde el gremio La Fraternidad justificaron el paro para reclamar “una recomposición” salarial “de lo que se perdió por el aumento inflacionario”. “Ratificamos nuestras medidas, tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización”, dijo el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano el martes.

Esta mañana, el Gobierno lanzó una dura réplica por la medida de fuerza y advirtió que los responsables tendrán “consecuencias”. Lo marcó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa: “No va más”.

Tras ello, explicó que había diálogo por las paritarias y reiteró la decisión del Gobierno de que existan consecuencias por la medida de fuerza. “Nosotros no exponemos a nadie, se exponen solos con estas actitudes de los actores donde la gente siente menos representación”, dijo y reforzó: “En la sociedad la peor imagen la tiene el sindicalismo, que debería bregar por el interés de los trabajadores. La discusión paritaria estaba abierta, no correspondía la conciliación obligatoria ni el paro, efectivamente se están estudiando las medidas para que existan las consecuencias en este caso particular”.

Además, apuntó: “La Fraternidad de fraternos no tiene nada, dejaron un millón de personas a pie, les hicieron perder la plata que ganan día a día para alimentar a sus familias”.

