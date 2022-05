Los intendentes del conurbano se despegan de Alberto Fernández y evitan involucrarse en la interna

En un puñado de días, la relación entre los intendentes del conurbano bonaerense y el presidente Alberto Fernández quedó expresada en fotos poco concurridas. Con la interna oficialista irresuelta, se apilaron las ausencias de jefes comunales en el acto que se realizó en el predio de la Uocra en Esteban Echeverría, y la escasez de mandatarios locales en una actividad en Florencio Varela y en el Tedeum del 25 de Mayo. Entre los jefes comunales prima una actitud de prescindencia a la hora de posicionarse junto al Presidente en la disputa que sostiene con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Según contaron a LA NACION dos intendentes peronistas del conurbano, no hubo convocatoria oficial para concurrir al acto en el centro recreativo del gremio de los albañiles, el 20 de mayo pasado, ni para el que se organizó en Florencio Varela, el 25 de mayo, después de un Tedeum para el que sí se cursaron invitaciones a jefes comunales pero tuvo la asistencia únicamente del de Tigre, Julio Zamora.

“Me invitaron al Tedeum un día antes, hay improvisación”, dijo a LA NACION uno de los mandatarios locales ausentes en la Catedral porteña. Un colega suyo señaló que, en el caso de la Uocra, la convocatoria debería haber corrido por cuenta de Gerardo Martínez, líder del sindicato.

“Sinceramente, creo que, si Alberto Fernández llama a 20 intendentes a un acto político, es posible que no vayan. Creo que lo hace para no comprometer, para no exponer”, señaló un intendente del Gran Buenos Aires que aseguró que “la mayoría [de los jefes comunales] no está ni con uno ni con otro” en la pelea entre Fernández y la vicepresidenta.

“Están ojeando, pensando cómo se arregla esto. Están incómodos, no quieren tener problemas. Si esto tiene un desenlace raro, se quedan con los votos de Cristina pero sin fondos”, analizó un intendente bonaerense que destacó que a su distrito están llegando recursos nacionales. No es una postura compartida por todos: hay quienes señalan retrasos de meses a la hora de recibir el dinero para pagar obras y que varios ministerios “no funcionan”.

Un jefe comunal que calificó de “muy fuerte” que en el acto de la Uocra la ausencia de intendentes haya sido total, sostuvo que “está todo el mundo mal en el territorio” y “viendo cómo cada uno se salva y sufre menos daño”. Añadió que, para ese acto, había dos presencias de líderes municipales confirmadas que se bajaron a último momento.

Otermín, Granados, Insaurralde y Mantegazza jugaron al fútbol en el predio de AFA el mismo día que Alberto Fernández encabezó un acto en Echeverría Twitter

“Son contados los que no van a un acto para hacer un vacío. Queremos preservar la unidad del frente. Nadie quiere que la interna se devore el frente, la mayoría juega al equilibrio” , soltó un jefe distrital del conurbano, con una mirada más optimista que el resto de las fuentes consultadas.

Los intendentes se mostraron a fines de marzo con un mensaje de unidad. En una reunión en La Matanza, reclamaron ser parte de la reconstrucción de la relación entre Fernández y Cristina. Pero después de esa postura que difundieron en los medios, paralizaron los gestos grupales y en público. “Todos les hacemos llegar el mensaje de que se sienten y lo resuelvan, que no pongan todo en jaque. Lo de La Matanza fue el punto de inflexión, después hemos tenido charlas entre dos o tres de nosotros. Lo hemos discutido mucho y no encontramos otro camino”, aseveró uno de los intendentes consultados.