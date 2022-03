La trastienda del encuentro de los intendentes por el quiebre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La reunión que tuvieron un grupo de intendentes de la primera y la tercera sección electoral, ayer, en La Matanza, se cocinó en charlas entre los jefes comunales la semana pasada, que derivaron en la elección del distrito gobernado por Fernando Espinoza como sede, por su peso electoral y su ubicación geográfica. El objetivo central de los asistentes al encuentro fue mostrar su preocupación por el quiebre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y pedir ser recibidos por el Presidente, y también por el gobernador Axel Kicillof , para colaborar en una posible solución de la crisis oficialista.

“Fue una reunión autoconvocada”, coincidieron tres fuentes del peronismo al ser consultadas sobre el encuentro, que se desarrolló en el club Huracán de San Justo. “Veníamos charlando desde la semana pasada. Estaba bueno hacerlo en La Matanza, que es un lugar indiscutible”, señaló uno de los intendentes presentes en la reunión, que congregó, además de intendentes en ejercicio, a otros que están de licencia y a un diputado nacional que fue intendente durante más de dos décadas, Julio Pereyra (Florencio Varela).

“ Esencialmente, la consideración de todos fue que la situación está muy complicada para el vedettismo de ‘me llamó’ o ‘no me llamó’. Hay que sentarse, discutir y resolver ”, resumió uno de los asistentes al encuentro en San Justo.

En la reunión -que tuvo entre los presentes a Martín Insaurralde, Leonardo Nardini, Mariano Cascallares y Hernán Yzurieta, intendentes de licencia en Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Almirante Brown y Punta Indio- se planteó el deseo de los intendentes de ser convocados a un diálogo, tanto con el Presidente como con el gobernador. “Es importante escucharnos en momentos difíciles. Llámennos. Queremos que se hagan reuniones con la primera y la tercera, con el Presidente y con el gobernador ”, contó a LA NACION uno de los intendentes que concurrió a la cumbre.

“Todos queremos que el Frente de Todos siga unido. Les vamos a pedir una reunión al Presidente, a la vicepresidenta y al gobernador para saber cómo vamos a seguir”, dijo a Radio 10 el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

El encuentro congregó a 16 intendentes de las dos secciones electorales de mayor incidencia en las urnas. Fueron de la partida Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Fabiani (intendente interino de Almirante Brown), Alejo Chornobroff (intendente interino de Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa Fassi (Cañuelas), Carlos Ramil (intendente interino de Escobar), Andrés Watson (Florencio Varela), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marina Lesci (intendenta interina de Lomas de Zamora), Juan Ustarroz (Mercedes), Gastón Granados (jefe de Gabinete de Ezeiza), Karina Menéndez (intendenta interina de Merlo), Federico de Achával (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

También hubo intendentes de estas dos secciones electorales claves que no estuvieron en el club Huracán, como Fernando Gray (Esteban Echeverría), principal opositor a Máximo Kirchner en el PJ bonaerense, y que pretende pronunciamientos más contundentes. “El que conduce es el Presidente. El que no está de acuerdo, que se vaya”, señaló Gray a LA NACION. En el grupo de los que no fueron invitados quedó también Julio Zamora, de Tigre.

“Hoy, le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario”, señalaron los intendentes en el comunicado que difundieron a última hora del martes, tras el encuentro.

“Los intendentes e intendentas queremos que la gente viva tranquila. Además de la preocupación por la suba de los precios, el otro tema que es mencionado siempre en cada conversación por los vecinos y vecinas es la inseguridad. Pedimos al gobierno provincial y nacional que nos convoque a una mesa de trabajo”, concluyeron.