Pablo Moyano presiona al Gobierno para que avance con “más dureza” contra los empresarios

Pablo Moyano, número dos del sindicato de los camioneros e integrante del triunvirato de mando de la CGT, le reclamó al Gobierno mayores controles para combatir la inflación y pidió la eliminación del impuesto a las ganancias.

“El empresario argentino no es solidario. Lo que ganaron en la pandemia lo siguen ganando con mucha voracidad. Se aprovechan del debate interno del oficialismo. Hay empresarios y sectores que no tienen gestos solidarios, como Paolo Rocca, Luis Pagani y el campo, que siguen acumulando dinero y no se ve reflejado en la canasta familiar”, dijo el sindicalista en una entrevista radial en Futurock. Y agregó, desafiante: “Ahí falta más dureza y fortaleza del Gobierno. Hay que enfrentar a esa gente que se sienta con vos y cuando se va te aumenta los precios. No se puede seguir jodiendo con el bolsillo de los laburantes”.

Si bien Moyano valoró y celebró el gesto oficial de elevar el mínimo no imponible de Gananancia, retomó el pedido para eliminar el tributo que pesa sobre los salarios. “Lo ideal sería eliminar la cuarta categoría porque el trabajo no es ganancia y cobrarle un impuesto a un trabajador que hace más horas extras para llevarse un mango más y te lo saca el Estado, lo ideal sería eliminarlo”, señaló el dirigente cegetista, que participó el viernes pasado del anuncio que hicieron Martín Guzmán y Sergio Massa en las escalinatas de la Casa Rosada.

De todas formas, Moyano reconoció que “es un paso y un avance importante que de 2.100.000 de trabajadores que vienen de pagar este impuesto se reduzcan a 900.000″. La decisión del Gobierno de adelantar los plazos para actualizar el mínimo no imponible ayudar a descomprimir la tensión que guia el vínculo entre la CGT y Alberto Fernández. El referente camionero revalidó su voto de confianza en la gestión solo por lo de Ganancias. Ahora, presiona por reforzar el control de los precios de los alimentos y extender el beneficio de las asignaciones familiares a los trabajadores registrados .

La interna oficialista

Pablo Moyano hace equilibrio en la interna del Frente de Todos. Se reunió a solas con Máximo Kirchner, con quien mantiene una buena sintonía, pero también fue recibido en privado y en grupo por el Presidente. En ambos casos, el hijo de Hugo Moyano se ofreció como “puente” para calmar las aguas, según reconstruyó LA NACION de fuentes gremiales.

Pablo Moyano y Máximo Kirchner Infocamioneros

“No creo que se rompa el Frente de Todos. Hay un debate permanente como lo hay en la CGT o en la CTA. Los debates deben ser privados, pero va a primar la experiencia de las dos figuras más importantes que son Alberto y Cristina [Kirchner] para no llegar a una ruptura. Nosotros estamos acompañando totalmente al Gobierno, hay que dar un mensaje de unidad para que el peronismo siga gobernando”, dijo ayer Moyano en Futurock.

Además, el sindicalista se refirió a las elecciones de 2023, cuando se vote por el recambio presidencial. “La oposición va a arrasar con los derechos de los trabajadores, ya lo dicen públicamente. Tenemos que estar más atentos a eso que a las disputas internas del Frente de Todos. Y de nuestro lado si no hay consenso general tiene que haber una gran PASO para que los peronistas decidamos de una forma democrática”, planteó el camionero.