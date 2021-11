Los intendentes presionan a Axel Kicillof por el Fondo de Infraestructura Municipal y condicionan el Presupuesto

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de Presupuesto de 2022 que prevé gastos por 3,1 billones de pesos. La ley de leyes de la provincia de Buenos Aires no contempla, hasta ahora, un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que reclaman los intendentes y la oposición para hacer obras en las comunas.

Los intendentes del oficialismo y de la oposición ya avisaron que no aprobarán una ley que sea un cheque en blanco para Kicillof. Los alcaldes son los jefes de los senadores y de los diputados de cada sección. Y en última instancia tienen poder de veto sobre la votación.

Las obras previstas hasta ahora por el Poder Ejecutivo -con una asignación de 192 mil millones de pesos- quedan a discreción del ritmo que quiera imponer el Ministerio de Infraestructura. Los alcaldes quieren disponer por ley del dinero para ejecutar obras en sus territorios.

La herramienta no está expresada en el Presupuesto que envió Kicillof a la Legislatura. En cambio, el proyecto de gastos y recursos prevé un fondo de Seguridad por 7000 millones de pesos para distribuir entre los 135 municipios.

El Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) es una herramienta de negociación que se incluyó en cada presupuesto, a la hora de la votación en la Legislatura desde el gobierno de María Eugenia Vidal. Es un instrumento que exigen los intendentes para descentralizar recursos, a cambio de para favorecer la votación de la caja central de la administración.

El gobernador Axel Kicillof y Martín Insaurralde Santiago Hafford - LA NACION

El Poder Ejecutivo sostiene, esta vez, que las obras están contempladas en la asignación destinada a obras del presupuesto central. Una diferencia que no es menor, que incluso en el caso que se consensuen, la administración final del dinero no estará a cargo de los alcaldes.

Este año, el FIM fue de $12.000 millones. Los alcaldes creen que la suma no modifica las previsiones estructurales de la provincia si se considera por caso que se tomará endeudamiento por $94.000 millones.

Herramienta de presión

“Necesitamos un presupuesto acorde a la realidad de nuestra provincia. Este año subejecutaron las partidas presupuestarias en todos los ministerios, vamos a pedir explicaciones sobre esto para que no se repita y a reclamar que se reincorpore el Fondo de Infraestructura Municipal, una herramienta clave que creamos la gestión de María Eugenia Vidal y que es muy necesaria para apoyar a cada municipio y realizar obras que le cambian el día a día a los bonaerenses”, dijo Alex Campebll, diputado del Juntos.

“Empezamos a charlar de este ahora. Por ahora no hay ninguna oferta del Poder Ejecutivo- dijo Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen y vocero de los intendentes radicales-. Estamos evaluando distintas alternativas pero descartamos el FIM del año pasado ajustado por inflación”, expresó Fernández a LA NACION.

No solo los alcaldes opositores esperan que se incluya el FIM al término de la negociación que será más amplia y que incluirá mucho más que reparto de dinero para obras públicas. Dentro del oficialismo los intendentes también buscan negociar dado que los legisladores responden a los referentes de cada sección. “Desde nuestro municipio hemos pedido una reunión con el gobernador para ver cuáles son los proyectos de gobierno en las áreas más importantes de la provincia. Particularmente cuál es la planificación de obras para la provincia y nuestro distrito, las inversiones y el programa en materia de seguridad, salud y educación”, dijo Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría a LA NACION.

La negociación por el FIM recién comienza. La semana que viene el ministro de Hacienda y Finanzas asistirá nuevamente a la Legislatura para acordar cambios. “Seguramente el FIM es algo que los intendentes van a pedir y que se evaluará. Será parte de la conversación”, admitió una fuente ligada al jefe de Gabinete Martín Insaurralde.

“Los gobiernos no pueden quedarse sin presupuesto pero no necesariamente tiene que votarse el texto que se presentó”, dijo el senador provincial por la Coalición Cívica Andrés de Leo- Los alcaldes tienen herramientas para presionar. En particular en el Senado, donde la paridad de 23 legisladores para el oficialismo y 23 para la oposición requerirá de consensos para dar quórum e iniciar cualquier debate en el recinto parlamentario.