Los judiciales activaron un paro en rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realizó este martes un paro nacional con movilización a Tribunales, sede de la Corte Suprema, para rechazar el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y pedir la estabilidad laboral de unas 1600 personas. La protesta de los judiciales contó con el respaldo de la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) y legisladores de partidos opositores a La Libertad Avanza.

Se levantó un escenario sobre la vereda de Plaza Lavalle frente al palacio. Entre el palco y los manifestantes con sus pies sumergidos en el pasto embarrado de la plaza, se clavaron decenas de estacas con pancartas. En ellas, estaban impresas las caras de cada uno de los senadores y diputados que votaron por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

La convocatoria al acto en la Plaza Lavalle, encabezado por el titular del gremio de judiciales Julio Piumato JUAN MABROMATA - AFP

“Ahí está la foto de cada diputado y senador que traicionó a los trabajadores, que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la ley”, pregonó un locutor arriba del escenario bajo una intermitente lluvia de pequeños panfletos de UEJN con la consigna del paro de hoy: “En defensa del fuero del trabajo, contra el traspaso de la Justicia Nacional y por la garantía de estabilidad laboral de todos los trabajadores”.

Debajo de la tarima y sobre la vereda se pasearon diversos referentes sindicales y opositores, todos ellos “en solidaridad” con el líder de los empleados judiciales, Julio Piumato. “Nuestro gremio está en lucha ante la virtual desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo, primera vez que en la historia argentina borran un fuero”, dijo a LA NACION previo a su discurso.

“Se han sumado muchos gremios de la CGT, organizaciones y legisladores, porque esta lucha es por la Justicia social. Este proyecto de ley, que seguramente se va a sancionar el viernes, va a arrasar con los derechos reflejados en el artículo 14 bis y el 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”, consideró el sindicalista. “Ahora, va a llegar el turno de la Justicia de cumplir su rol de control de constitucionalidad”, opinó Piumato.

El Palacio de Tribunales, casa de la Corte Suprema, durante el acto del gremio de los empleados judiciales JUAN MABROMATA - AFP

Ante la consulta sobre el traspaso del fuero laboral nacional, Piumato dijo: “Toda la comunidad jurídica está en contra de manera unánime. Están armando un pseudo fuero meramente patronal, es la muerte del derecho laboral. En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia hace lo que el Gobierno de la Ciudad quiere. Quien gobierna la Ciudad, maneja la Justicia”.

Entre las personalidades políticas presentes estuvieron Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, diputados nacionales por el Frente de Izquierda. “Estoy acompañando, con esta reforma quieren destruir la posibilidad del reclamo de los trabajadores. Es algo que Mauricio Macri pretende hacer hace años, quedarse con la Justicia laboral para favorecer a sus empresarios amigos”, dijo Bregman a LA NACION. “Del Senado no puedo esperar nada, espero construir una fuerza social necesaria para derrotar esta reforma”, cerró.

“El convenio por el cual se transfiere la Justicia laboral a la Ciudad no solo viola la Ley Cafiero, sino que se introdujo a último momento por el debate y ni siquiera pasó por comisión. No hubo tiempo para entender las implicancias ni se pudo prever qué va a pasar con las causas residuales y los trabajadores del fuero. El Senado va a aprobar la reforma y seguramente se va a judicializar”, señaló el diputado nacional Esteban Paulón de Provincias Unidas, quien se sumó bajo el fuerte rayo del sol del mediodía.

Otras legisladoras que asistieron al evento fueron las porteñas Vanina Biasi y Celeste Fierro, quien renunció a su banca por el típico recambio de la izquierda, y espera asumir su turno en Diputados en el lugar de Bregman.

Julio Piumato, jefe del gremio de los judiciales, recibe el apoyo a su reclamo de Cristian Jerónimo y Jorge Sola, miembros del triunvirato de mando de la CGT JUAN MABROMATA - AFP

La llegada al acto de Jorge Sola, secretario general de la CGT, provocó los aplausos de las diversas organizaciones sindicales que se manifestaron, al canto de “el fuero se defiende”. En su discurso expresó la solidaridad de la central obrera y, entre gritos que le pedían un paro de cara a la sanción de la reforma, dijo: “Necesitamos de cada uno de nosotros para construir la coincidencia de ideas y para volver a emocionarnos. No solamente en el compadecimiento con los que la estamos pasando mal, sino en la construcción de un espacio que nos represente”.

“Mañana [por el miércoles] estaremos llevando adelante una reunión con el consejo directivo nacional para ver los próximos pasos a seguir. Nos hemos comprometido a judicializar la ley”, agregó Sola a LA NACION. Ante la consulta por el reclamo del Frente de Sindicatos Unidos por un paro general de 36 horas para la sesión en el Senado, contestó: “No hemos recibido ningún pedido, más allá de las cuestiones mediáticas. La mayoría de los compañeros de ese frente tiene una representación en el consejo, ahí mañana podrán expresar su necesidad”.

El segundo orador del acto fue Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria. “Ni siquiera hay que esperar que cambien los vientos políticos en el 2027, nos tenemos que poner a trabajar ahora”, planteó. En una conversación posterior con LA NACION, afirmó: “La definición ya está, espero que intensifiquemos la acción en la calle y conseguir las mayorías para derogar esta reforma que es una aberración jurídica”.

El diputado nacional y titular del gremio bancario Sergio Palazzo, orador del acto de los judiciales JUAN MABROMATA - AFP

Por último, Piumato tomó el micrófono y declaró: “Se olvidan de las leyes, de la Constitución porque vienen por todo”. A pesar de los reiterados pedidos de paro, el líder de los judiciales continuó: “Este tiene que ser un momento de pelea unitaria, hay discursos disociadores que piensan que nos van a hacer discutir entre nosotros”.

“Ya no solo son unos therian laburando de renacuajos, son unos hijos de puta (sic) porque votaron a conciencia”, lanzó Piumato contra los legisladores oficialistas, lo que generó los silbidos abucheos de la audiencia. “Lo importante es no olvidar, por eso están todas las pancartas con los nombres de los senadores”, cerró Piumato con un pedido que los manifestantes presentes levantaran los carteles.

El acto de los judiciales terminó entre aplausos callados por estruendos de pirotecnia. En la esquina de Lavalle y Talcahuano se escucharon quejas y reclamos por un llamado a un paro que no fue oído. Mientras tanto, el Palacio de Tribunales, con su frente cerrado y sus andamios decorados por banderas sindicales, permanecía abierto con cierta actividad. Es que en su valla de la entrada principal, se pegó un papel con el texto “Ingreso por Tucumán”.