Primeros incidentes con la policía: los gremios toman distancia de la izquierda y le exigen a la CGT otro paro general con movilización
El Frente de Sindicatos Unidos organizó una movilización por la Avenida de Mayo y apuntó contra la central obrera; la izquierda se congregó en las vallas frente al Congreso Nacional y los criticó
- 4 minutos de lectura'
Con un escenario propio, montado sobre un camión que se detuvo frente a la Plaza Moreno, los gremios de la CGT que se movilizaron al Congreso tomaron distancia de los manifestantes de la izquierda, que se acercaron hasta el Congreso y protagonizaron incidentes contra las fuerzas de seguridad: intentaron derrumbar el vallado policial y lanzaron piedras contra los uniformados, que repelieron el avance con un carro hidrante y gases lacrimógenos.
“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto en Avenida de Mayo.
Aunque la CGT resolvió para este jueves un paro general sin movilización, varios de sus gremios y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
“Vinimos a manifestarnos, no a hacer quilombo al frente con las organizaciones de izquierda”, dijo un manifestante de la UOM a LA NACION. Es que se ubicó un camión que sirvió como escenario justo antes de la Plaza Mariano Moreno, donde se dio un discurso. “Los que quieran ir hasta el Congreso, pueden hacerlo”, agregó la fuente sindical.
De esta manera, los sindicatos se desmarcaron de la actividad de otras organizaciones presentes frente al Congreso Nacional, y de una posible represalia de las fuerzas de seguridad. “El tema es que si reprimen, se van a venir todos para acá”, comentó el hijo de un histórico referente de la guerrilla izquierdista a este medio entre tambores y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Mientras el oficialismo conseguía el quorum para debatir la reforma laboral, desde el improvisado palco y hacia una Avenida de Mayo repleta sonaba la Marcha de la Bronca en los altoparlantes. “Hay unidad de este frente de trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizados en las calles para decirle no a la reforma laboral”, anunció un locutor.
“Esto lo organizó la UOM junto a otros sindicatos”, afirmó otra fuente de los metalúrgicos al pie del escenario y agregó: “Son dos actos. El nuestro acá y otro de la izquierda frente a las vallas del Congreso”. A las dos y media, una fila india de dirigentes sindicales atravesó custodiada la multitud que cortaba la avenida y subió al palco. “Aumento de salarios ya, no a la reforma laboral”, decía una pancarta del FreSU que desplegaron para el acto.
Único orador del acto, Furlán apuntó al Gobierno: “El problema es el modelo económico y político que quieren instalar en la Argentina. Lo de FATE es solo una muestra de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto nos atraviesa a todos, no se va a salvar nadie”. En diálogo con LA NACION luego del acto, Furlán adelantó: “El paro general se lo vamos a proponer a la CGT la semana próxima”.
El acto terminó a las 15 con la desconcentración del frente sindical. “El FreSU se ha venido construyendo en el marco de la lucha contra el Gobierno de Milei. Se unificaron las dos CTA y un conjunto de gremios que integran la CGT. Es una experiencia nueva que quiebra el inmovilismo cegetista”, explicó a este medio el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano.
Mientras tanto, cerca de las vallas en la otra punta de la plaza se presentó Myriam Bregman. La diputada nacional del Frente de Izquierda habló en otro acto de organizaciones sociales: “A los sindicalistas no los vimos acá, en las marchas o en los piquetes”, apuntó. “Haber estado desde temprano en la calle es lo más importante que podemos hacer. Pero esta es la primera etapa para ganarle a Milei. Hay que militar, no queda otra, no se puede seguir mirando la tele”.
Otras noticias de Paro nacional
En vivo. Qué se sabe del paro nacional de la CGT contra la reforma laboral hoy, jueves 19 de febrero
Todos los detalles. Paro general de la CGT contra la reforma laboral: mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas
Crece la tensión. Cortes y protestas en autopistas y accesos a la Ciudad en medio del paro contra el proyecto oficialista
- 1
Licencias y descuentos: el camino del “artículo invisible” de la reforma laboral del que ahora nadie se hace responsable
- 2
Milei avaló una ola de ataques de tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate
- 3
Paro de la CGT: colectivos, subtes, trenes y vuelos, uno por uno los servicios afectados por la huelga general anunciada
- 4
Abogados objetan la ley de reforma laboral porque afecta su patrimonio y sus honorarios