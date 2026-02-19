Primeros incidentes con la policía: los gremios toman distancia de la izquierda y le exigen a la CGT otro paro general con movilización

Con un escenario propio, montado sobre un camión que se detuvo frente a la Plaza Moreno, los gremios de la CGT que se movilizaron al Congreso tomaron distancia de los manifestantes de la izquierda, que se acercaron hasta el Congreso y protagonizaron incidentes contra las fuerzas de seguridad: intentaron derrumbar el vallado policial y lanzaron piedras contra los uniformados, que repelieron el avance con un carro hidrante y gases lacrimógenos.

“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto en Avenida de Mayo.

Aunque la CGT resolvió para este jueves un paro general sin movilización, varios de sus gremios y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)

“Vinimos a manifestarnos, no a hacer quilombo al frente con las organizaciones de izquierda”, dijo un manifestante de la UOM a LA NACION. Es que se ubicó un camión que sirvió como escenario justo antes de la Plaza Mariano Moreno, donde se dio un discurso. “Los que quieran ir hasta el Congreso, pueden hacerlo”, agregó la fuente sindical.

De esta manera, los sindicatos se desmarcaron de la actividad de otras organizaciones presentes frente al Congreso Nacional, y de una posible represalia de las fuerzas de seguridad. “El tema es que si reprimen, se van a venir todos para acá”, comentó el hijo de un histórico referente de la guerrilla izquierdista a este medio entre tambores y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Paro nacional con movilizacion a Congreso por la reforma laboral Nicolás Suárez

Mientras el oficialismo conseguía el quorum para debatir la reforma laboral, desde el improvisado palco y hacia una Avenida de Mayo repleta sonaba la Marcha de la Bronca en los altoparlantes. “Hay unidad de este frente de trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizados en las calles para decirle no a la reforma laboral”, anunció un locutor.

“Esto lo organizó la UOM junto a otros sindicatos”, afirmó otra fuente de los metalúrgicos al pie del escenario y agregó: “Son dos actos. El nuestro acá y otro de la izquierda frente a las vallas del Congreso”. A las dos y media, una fila india de dirigentes sindicales atravesó custodiada la multitud que cortaba la avenida y subió al palco. “Aumento de salarios ya, no a la reforma laboral”, decía una pancarta del FreSU que desplegaron para el acto.

Único orador del acto, Furlán apuntó al Gobierno: “El problema es el modelo económico y político que quieren instalar en la Argentina. Lo de FATE es solo una muestra de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto nos atraviesa a todos, no se va a salvar nadie”. En diálogo con LA NACION luego del acto, Furlán adelantó: “El paro general se lo vamos a proponer a la CGT la semana próxima”.

El acto terminó a las 15 con la desconcentración del frente sindical. “El FreSU se ha venido construyendo en el marco de la lucha contra el Gobierno de Milei. Se unificaron las dos CTA y un conjunto de gremios que integran la CGT. Es una experiencia nueva que quiebra el inmovilismo cegetista”, explicó a este medio el exdirector del Banco Nación, Claudio Lozano.

‎Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda Tomás Cuesta - LA NACION

Mientras tanto, cerca de las vallas en la otra punta de la plaza se presentó Myriam Bregman. La diputada nacional del Frente de Izquierda habló en otro acto de organizaciones sociales: “A los sindicalistas no los vimos acá, en las marchas o en los piquetes”, apuntó. “Haber estado desde temprano en la calle es lo más importante que podemos hacer. Pero esta es la primera etapa para ganarle a Milei. Hay que militar, no queda otra, no se puede seguir mirando la tele”.