Llamó al banco para rechazar una compra que no había hecho, le pidieron los datos y le vaciaron la cuenta

Una clienta de un banco con sede en la ciudad de Buenos Aires fue víctima de una estafa y logró que la entidad financiera le devolviera el dinero sustraído luego de que se comprobara que el fraude se cometió a través de una llamada realizada desde un número oficial del banco.

Fue la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, especializada en ciberfraudes (Fisec), a cargo de Miguel Ángel Kessler, quien logró reconstruir el hecho, informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El caso comenzó con la denuncia de una mujer llamada Liliana, quien descubrió que habían vaciado su caja de ahorros después de comunicarse telefónicamente con el banco para rechazar la compra de unas entradas realizada a través de una página web.

La estafaron por teléfono y le vaciaron su cuenta desde un número oficial de un banco. Jenny Kane - AP

Según relató la víctima, durante esa llamada —efectuada al número oficial de la entidad— un operador le solicitó su usuario y contraseña del home banking y le indicó que luego volverían a contactarla.

“Como yo estaba hablando con el banco, aunque me llamó la atención, le di a quien me atendió el número de cuenta. Estoy acostumbrada a llamar a la entidad cuando tengo algún problema”, contó la mujer.

Horas después, advirtió que ya no tenía dinero en su caja de ahorros y volvió a comunicarse con el banco para denunciar la situación. Desde la entidad le recomendaron realizar una denuncia policial, aunque finalmente decidió acudir al Ministerio Público Fiscal. A partir de allí, el fiscal Kessler ordenó reconstruir el recorrido de la llamada, un tipo de comunicación que habitualmente queda grabada por las entidades financieras.

Durante la investigación surgió un dato clave: ante el requerimiento de la fiscalía, el banco informó que solo conservaba la grabación del segundo llamado, es decir, el que realizó la mujer para advertir sobre la maniobra.

No existía registro de la comunicación previa, en la que le habían solicitado los datos de acceso al home banking. Sin embargo, la fiscalía logró acreditar que el llamado efectivamente había existido y que se realizó desde una línea oficial de la entidad financiera.

El banco, que inicialmente se había negado a reintegrarle el dinero a la clienta, finalmente debió devolverle los fondos luego de la intervención de la Fisec.

Desde esa fiscalía especializada explicaron que, en este tipo de casos, suelen oficiar de manera inmediata a bancos y billeteras virtuales involucradas, así como también a las cuentas destinatarias de las transferencias fraudulentas, para bloquear preventivamente las operaciones y congelar los saldos por un plazo de hasta 60 días.