“Los Karinos”: roles, influencias y disputas de poder en el círculo íntimo de la hermana de Javier Milei

A lo largo de los últimos cinco meses, Karina Milei ha logrado acumular un poder enorme en el Gobierno. El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre le permitió expandir su influencia: auspició designaciones en puestos codiciados y, sobre todo, avanzó sobre Santiago Caputo, el consejero del Presidente y su gran adversario interno.

“El Jefe” es la sombra de Javier Milei en la Casa Rosada y en la residencia de Olivos. Llevarse bien o mal con ella significa para los libertarios tener o no acceso al primer mandatario. Es que la agenda de Milei y define quién entra o quién sale de su círculo íntimo. Casi nadie puede verse con él sin pasar su filtro -los Caputo, Sandra Pettovello o Lilia Lemoine tiene llegada directa y son excepciones en la galaxia libertaria-. Gracias a su proximidad al jefe del Estado, se convirtió en el centro neurálgico del poder en el Ejecutivo nacional. Y pese a que cultiva un segundo plano -nunca habla con los periodistas- y no tiene atribuciones formales o áreas bajo su mando, ha logrado ser más influyente que Caputo o que la mayoría de los ministros del Gabinete.

Karina Milei y Santiago Caputo

Desde que le quitó al asesor el manejo de la cartera de Justicia -impuso a Juan Bautista Mahiques como sucesor de Mariano Cúneo Libarona y nombró a Santiago Viola en reemplazo del caputista Sebastián Amerio-, la hermana del Presidente tiene más influencia que nunca. Es más: Milei ya no habló del “triángulo de hierro” en las últimas entrevistas.

Con Caputo replegado y malherido -si bien perdió mucho terreno, conserva áreas estratégicas, como la SIDE o la exAFIP y sigue siendo una fuente de consulta para el Presidente-, la disputa en la cúpula del Gobierno se trasladó al seno del grupo de los “karinos”.

Se trata de los hombres y mujeres de confianza de Karina Milei que la han acompañado desde la campaña de 2023 y que responden a su conducción política. Representan a distintas tribus de LLA y tienen mayor o menor proximidad a la hermana del Presidente.

Entre los altos mandos del karinismo no hay afecto societatis. Son dirigentes de diversa extracción y operan en terrenos dispares -desde el Congreso y la Justicia hasta la política porteña o la vasta geografía bonaerense-. Es más: existen recelos internos entre ellos. Pero hasta ahora los une que están enfrentados al mismo rival: Santiago Caputo.

Quién es quién

El núcleo duro del karinismo está conformado por los Menem; la legisladora porteña Pilar Ramírez y el titular del Banco Nación, Darío Wasserman; los diputados Sebastián Pareja y Romina Diez; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y Santiago Viola, actual número dos de Justicia. Viola, hijo de Claudia Balbín, una abogada influyente en los tribunales de Comodoro Py, siempre fue un colaborador estrecho de “El Jefe”, pero ahora tendrá un papel central para los hermanos Milei, por las novedades en torno a las causas judiciales que más dolores de cabeza les generan: $LIBRA y Andis.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su ladero más fiel, Javier Lanari, actual secretario de Comunicación y Prensa, tallan en el círculo cercano a Karina Milei, pero se mueven con autonomía de los Menem. Por ejemplo, Adorni acordó con los Milei que recalaría en un puesto estratégico del Gobierno cuando aceptó encabezar la boleta de legisladores porteños de LLA, una opción que a todas las luces no le atraía. La víctima de esa maniobra terminó siendo Guillermo Francos, a quien Adorni esmeriló con sigilo hasta que logró su renuncia.

Los Menem, Lanari y Santiago Viola durante la jura de Mahiques como ministro de Justicia

Ahora, Adorni se encaminaba como posible candidato a jefe de Gobierno, una apuesta con la que Karina Milei tensionó el vínculo con Patricia Bullrich, quien se perfilaba para la pelea por la Capital. No obstante, el gigantesco revuelo político que generó la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial que voló a EE.UU. para la “Argentina Week” puso en crisis a Adorni y sembró interrogantes sobre su futuro. Sus detractores internos sospechan que su gran objetivo es acompañar a Milei en la fórmula el año próximo para edificar una postulación presidencial en 2031.

Otra figura clave en la intimidad de la hermana del Presidente es Mara Gorini, quien se desempeña como asesora de la Secretaría General de la Presidencia. Hasta diciembre de 2023, Gorini fue socia en la empresa organizadora de eventos Foggia Group, que organizó el evento de Milei en el Luna Park en 2024, y ahora compite con quedarse con la concesión de Tecnópolis.

Pilar Ramírez y Manuel Adorni Presidencia

En el primer círculo de Karina Milei están Martín y “Lule” Menem. Son dos karinistas irreductibles. Se jactan de haber permanecido al lado de ella contra viento y marea. De hecho, ambos quedaron en la cuerda floja cuando estalló el caso Andis, a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, en los que denunciaba un presunto pago de sobornos en su área.

El presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente forjó un vínculo de amistad con “El Jefe”. Es su brazo ejecutor en el Congreso y en el partido del oficialismo nacional. Con alta exposición mediática y presencia en las redes sociales, apuesta con sigilo a posicionarse como una alternativa presidencial para el 2031. En cambio, “Lule”, primo del exmandatario, hace de la discreción un dogma. Es la silenciosa y poderosa mano derecha de Karina Milei.

Actual subsecretario de gestión institucional, “Lule” se encarga del armado nacional de LLA. Es el nexo entre “El Jefe” y los referentes provinciales de la fuerza de Milei. De hecho, controló el reparto de contratos de la Anses en el interior -una herramienta clave para comprar lealtades- e influyó en el nombramiento de Alfonso José Torres como titular de Nación Seguros. ¿El avance sobre Nación Seguros provocó chispazos con Wasserman, esposo de Ramírez? En la Casa Rosada lo niegan, pero admiten que hubo ruidos entre los Menem y el grupo porteño de “los karinos” después de que LLA fuera derrotado por el kirchnerismo en los comicios bonaerenses de septiembre último.

El mayor cortocircuito se produjo cuando trascendió que Karina Milei había corrido a “Lule” Menem como coordinador nacional de la campaña. En aquel entonces, la mano derecha de “El Jefe” estaba bajo fuego por el caso de Andis.

En el sector de los Menem provocó malestar que Ramírez se mostrara en sintonía con Caputo y que trascendiera que en el karinismo había diferencias en torno a la estrategia de plantar candidatos puros en todos los distritos, una jugada que dinamitó el vínculo con los gobernadores en el Congreso.

Ramírez y Wasserman tienen influencia directa sobre Karina Milei, pero su poder de fuego se limita a la Capital. La jefa de LLA en la Legislatura sigue las instrucciones de “El Jefe” y actúa como el puente con Pro. Por caso, estuvo al frente de la negociación para cerrar el trato con los amarillos en 2025 y ahora es la interlocutora con Daniel Angelici, consejero de Jorge Macri tras bambalinas. Ramírez apuesta a preservarse de los coletazos de las pujas en la cúspide del poder y afirma que trabaja para que un libertario gobierne la Capital en 2027. ¿Su candidato es Adorni o en la intimidad sueña con quedarse con ese lugar? Ella repite que hará lo que disponga Karina Milei.

Diego Santilli, Javier Milei, Karen Reichardt y Sebastián Pareja Prensa LLA

Cerca de Martín Menem, trabaja Federico Sharif Menem, sobrino de “Lule”. Si bien es una figura poco conocida, tiene un rol importante en el esquema de Karina Milei. Tiene contactos con las bases de jóvenes militantes que confrontan con los referentes de “las fuerzas del cielo” que reportan a Caputo y coopera con Martín Menem en el plano legislativo. Otros leales a Karina Milei que orbitan cerca del titular de la Cámara de Diputados son los cordobeses Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni.

Los territoriales bonaerenses, que lideran Sebastián Pareja, y Alejandro Carrancio, diputado nacional y aspirante a intendente de Mar del Plata, tienen juego propio en Buenos Aires, pero siguen los lineamientos de los Menem. De hecho, Pareja conoció a los Milei en 2022 gracias a una gestión de “Lule” Menem y Carlos Kikuchi, entonces armador nacional de LLA.

¿Roma no paga traidores?

En espejo con el desembarco de Adorni en la Capital, Pareja se planta como aspirante a gobernador en Buenos Aires. Oficia como un tapón, admiten en LLA, del mejor posicionado en esa carrera: Diego Santilli, actual ministro del Interior. Sin bien está lejos de la toma de decisiones, Santilli se ganó la confianza de Karina Milei. A diferencia de Cristian Ritondo o Guillermo Montenegro, supo alejarse de Caputo. A Montenegro no le perdonan sus reuniones secretas con el asesor ni que haya cooperado con Karina Milei durante sus visitas a Mar del Plata -lo acusan de no haber querido cortar una calle para un acto partidario o de levantar el perfil durante La Derecha Fest-.

Alejandra Monteoliva, sucesora de Bullrich en el Ministerio de Seguridad, también se aproximó a los karinos. Ante la amenaza del ingreso de Diego Valenzuela como jefe de la agencia de Migraciones, auspiciado por Bullrich, buscó la contención de Adorni. Finalmente, Valenzuela se quedó afuera del Ejecutivo. Los bullrichistas lo leyeron como una clara señal de que Karina Milei pretende obturar la chance de que la senadora sea la candidata a jefa de gobierno de LLA en 2027.

Apenas se supo que Adorni había integrado a su esposa a la comitiva oficial que fue a Nueva York o se conocieron las imágenes de su viaje en avión privado a Punta del Este, la mayoría de los karinistas volvió a responsabilizar a Caputo. Pero también hubo quienes pusieron en duda la actitud de Bullrich y apuntaron contra Carlos Tonelli, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La única empresaria que influye en el círculo íntimo de “El Jefe” es Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni y actual titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País.

Después de que Caputo quedara expuesto con los cambios en Justicia -él promovía a Montenegro y quedó afuera de la decisión-, el consultor negoció con el Presidente la continuidad de Amerio en el Ejecutivo. Para contenerlo -en LLA creen que lo necesita para la batalla por su reelección-, Milei le dio el control de la Procuración del Tesoro. “A la hora de distribuir el poder, Javier siempre hace dos para Karina y una para el que la enfrenta”, retrata un integrante de la vieja guardia de LLA. Pese a que retrocedió casilleros, Caputo conserva lo más preciado: el acceso a Milei. “El Jefe” nunca pudo bloquearlo.

Pero Karina Milei le hizo saber que no habrá tregua. En los últimos días dispuso que Pettovello será la encargada de suplantar a Adorni en caso de ausencia. “Santiago está devaluado, pero todavía maneja estructuras importantes, como la SIDE”, dicen en el karinismo. ¿Preparan el embate final?