Qué se sabe de la licitación de la concesión de Tecnópolis

El Gobierno nacional anunció el lanzamiento de la licitación de la concesión de Tecnópolis, un proceso que busca transferir la explotación del parque temático a privados. Manuel Adorni informó que la convocatoria comienza el lunes, con el propósito de que el predio deje de ser “una carga para el Estado” y pase a operar bajo un esquema de inversión particular.

El nuevo modelo de gestión privada de Tecnópolis

La concesión implica que el Estado mantendrá la propiedad del parque, mientras cede su explotación a un operador privado por un plazo determinado, es decir, que el operador administra el espacio mediante un acuerdo que fija su duración. Una vez que finaliza el período de concesión, el bien retorna a la órbita estatal. Este contrato establece condiciones, obligaciones y mecanismos de control estatales. En este sistema, el activo no se vende.

Manuel Adorni remarcó que el predio “pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada” y que “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos” en un mensaje que difundió a través de un posteo en su cuenta de la red social X.

Los objetivos económicos y el contexto de ajuste

La decisión de avanzar con la concesión se alinea con la política general de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei. Durante 2024, el Gobierno nacional anunció su intención de reformular el funcionamiento de Tecnópolis con el objetivo de disminuir o eliminar el financiamiento estatal directo.

Funcionarios del Ejecutivo señalaron a LA NACION que el parque, tal como operó hasta entonces, resultaba deficitario y que el Estado no debe sostener ese tipo de emprendimientos.

El predio pasó a depender de la órbita de la Secretaría de Cultura bajo un esquema de fuerte ajuste presupuestario. Las autoridades revisaron contratos, programas y la estructura administrativa. Entre las alternativas evaluadas públicamente figuraron la concesión total o parcial del predio a operadores privados, la realización de eventos pagos y el rediseño del espacio bajo un modelo autosustentable. Con la cesión de derechos de alquiler de zonas del predio a privados, en el Gobierno estiman recaudar 1400 millones de pesos al año.

Actualmente, Juan Manuel Aranda desempeña funciones como titular del parque. El magíster en políticas públicas de la Universidad Di Tella fue designado en septiembre de 2024 por Capital Humano, ministerio conducido por Sandra Pettovello, ya que Aranda cuenta con experiencia en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos sociales.

El origen de Tecnópolis y el debate histórico

Tecnópolis fue concebido en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y se presentó como una muestra para celebrar el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Tras una postergación inicial por problemas de infraestructura y plazos, abrió sus puertas por primera vez en julio de 2011. Se ubica en Villa Martelli, partido de Vicente López, sobre terrenos que pertenecen al Estado nacional y que antes estaban subutilizados.

Desde su inauguración, Tecnópolis funcionó como un espacio de acceso gratuito, que ofrecía exposiciones interactivas, pabellones dedicados a la ciencia, la industria, la energía, el espacio, la cultura y el arte. También incluyó espectáculos musicales y actividades educativas. En sus primeros años, el Gobierno destacó la masividad del lugar y su rol como herramienta de divulgación científica y cultural.

La gestión y el presupuesto quedaron bajo la órbita del Estado nacional, primero a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y luego mediante distintos organismos, según el período. A lo largo de los años, el predio fue objeto de debate político y presupuestario. Mientras sus impulsores defendieron su valor simbólico, educativo y cultural, sus críticos cuestionaron la falta de sustentabilidad económica y el uso del espacio con fines partidarios.

Con el paso del tiempo, el predio atravesó cambios de enfoque y períodos de menor actividad. Sufrió cierres parciales o reprogramaciones durante la pandemia de COVID-19. En los últimos años, distintas administraciones evaluaron alternativas para redefinir su funcionamiento e incorporar inversión privada.

