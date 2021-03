Los liberales ratifican su distancia con Cambiemos: “No hay acercamiento, competiremos con ellos”, afirmó José Luis Espert

Este miércoles, bajo el nombre “Vamos”, los liberales pactaron un acuerdo de palabra de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, pese a los acercamientos públicos entre algunos de sus referentes y las caras visibles de la oposición –como el economista Javier Milei y la presidenta de Pro, Patricia Bullrich–, la nueva coalición ratifica que competirá contra Juntos por el Cambio (JxC). Además, no solo aspira a llevarse votos de derecha, sino a sumar adeptos del kirchnerismo desencantado.

“Sin duda, el enemigo con la peor cara la tiene el kirchnerismo, pero Cambiemos también es enemigo del progreso, a la luz de cómo terminó su gobierno”, dijo a LA NACION el excandidato presidencial José Luis Espert, cuyo partido original es Avanza Libertad, el cual comparte con Milei y Luis Rosales. Respecto de las apariciones de su compañero de alianza junto a la exministra de Seguridad y alfil del expresidente Mauricio Macri –intercambiaron saludos en la marcha del 27F y luego se juntaron a comer–, Espert remarcó: “Fueron encuentros casuales. Milei está en Avanza Libertad y en Vamos. No hay acercamiento ni con Bullrich ni con nadie de Cambiemos. Vamos a competir con ellos”.

Ya está a punto caramelo la unión de las fuerzas liberales, conservadoras y de centro...lejos de los k y de Cambiemos. Este es el camino. Este es el futuro pic.twitter.com/hbbivQAcEG — Jose Luis Espert (@jlespert) March 10, 2021

Los principales referentes liberales se agruparon en la coalición “Vamos” y competirán en la instancia legislativa, con el objetivo declarado de “levantar la bandera del federalismo republicano y salir del círculo vicioso bipartidista que conduce una y otra vez al fracaso”. El frente está integrado, entre otros, por Espert; el economista y director de la fundación Libertad y Progreso, Agustín Etchebarne; la diplomática y exdiputada nacional Cynthia Hotton; el exgobernador de Corrientes José “Pocho” Romero Feris; el excandidato a vicepresidente Luis Rosales; el exministro de Economía Ricardo López Murphy y el economista Javier Milei.

A pesar de sus premisas liberales, alineadas a ideas de derecha, Espert está convencido de que Vamos no solo compite por llevarse votantes de JxC, sino, también, del oficialismo. “No solo vamos a sacar votos a Cambiemos, sino que también al kirchnerismo. Hay mucha gente desencantada con Macri que también lo está con Alberto Fernández”, afirmó.

Aún así, el excandidato presidencial dejó abierta la posibilidad de que, en el largo plazo, pueda existir un pacto con el principal partido opositor. “Lo que queremos es una elección legislativa que valore las ideas propias que queremos plantear en la coalición, en concreto. Vamos a competir con Cambiemos en esta elección. Si Cambiemos se vuelve liberal, abraza a [Juan Bautista] Alberdi y a la Constitución de 1853, encantados de incorporarlos. Lo mismo, para [el diputado nacional y referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Nicolás] Del Caño, si se le ocurre, para que la Argentina deje de ser lo que es”, se extendió Espert, aunque advirtió: “Pero el 2023 está muy lejos”.

En diálogo con este medio, Espert catalogó a Vamos como la “real y única alternativa al sistema que tiene adentro a Cambiemos y al kirchnerismo”, y dijo que los dos frentes “solo generan crisis, pobreza e indigencia entre los ciudadanos”. En este sentido, afirmó que los referentes de Vamos tienen “las ideas claras de lo que hacen los países en los que la gente vive bien, que acá se ideologiza”, y enumeró sus principales propuestas: “Las empresas deben competir para buscar el menor precio posible; el Estado, reducir su tamaño para bajar el déficit fiscal y los impuestos, y las leyes laborales deben cambiar porque hoy están precarizando el empleo”.

“Para poder ganarle al kirchnerismo hay que hacer las cosas bien, para que no vuelvan, como pasó luego de 2019”, concluyó el futuro candidato de Vamos, luego de especificar: “Nosotros vamos a ser candidatos de partidos gracias a la Ucedé, el Partido Demócrata y el Partido Autonomista Nacional (PAN). Son los tres dispositivos electorales que hoy nos permiten anunciar este frente”.

A los partidos históricos, la coalición suma varios nuevos, como Republicanos Unidos, el Partido Liberal Republicano, Avanza Libertad y Valores. En noviembre del año pasado ya se habían dado los primeros pasos de esta alianza, cuando el partido Unidos Argentina se juntó con Recrear –el espacio de López Murphy–, Mejorar y un sector del Partido Libertario que responde a Agustín Spaccesi.

“Rehenes de la oposición”

En la misma línea que Espert, López Murphy dijo a LA NACION que Vamos “viene a representar a aquellos que fueron rehenes de la coalición alternativa anterior” para que puedan ser representados “institucionalmente en el Congreso, sin quedar fuera del sistema político”.

“Va haber una actitud muy firme en defensa de las instituciones, a la libertad de prensa, a una economía integrada al mundo, a la iniciativa privada y al ordenamiento fiscal y monetario. También, al combate del crimen organizado”, dijo el exministro respecto de la agenda que prevé el frente político. Pese a las expectativas, López Murphy evitó adelantarse a la formalización de Vamos, que aún no tiene sello: “Aún no se hizo ninguna presentación. Se acercaron las posiciones y todavía resta redactar el documento final. Sería raro que no concluyera favorablemente”.

En cuanto a los posibles candidatos, el exfuncionario nacional dijo a LA NACION que quedarán definidos en las PASO, instancia en la que también se pulirán “heterogeneidades” entre los frentes. “Las candidaturas se van a resolver por primarias de un modo competitivo. No va a haber una elección a dedo, ni de arriba hacia abajo. Tenemos una heterogeneidad grande y las elecciones van a permitir dirimir las diferencias”, indicó, y ratificó que no habrá alianza con JxC: “Nosotros vamos a ir con nuestra bandera alberdiana y nuestros valores liberales”.

Los representantes de la coalición electoral planean hacer su presentación formal la semana próxima, junto a algunas de las otras personalidades que también participan del armado, como el dirigente político Jorge San Martino, el analista internacional Gustavo Segré, el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, el economista Fausto Spotorno, el abogado y vicepresidente de Republicanos Unidos Yamil Santoro, Álvaro Alsogaray (hijo), Juan Carlos Frontera, Nahuel Sotelo, Gonzalo Mansilla de Souza, Guillermo Castelló, Martín Carranza Torres, Carlos Ontiveros, Marcelo Díaz, Martín Carranza Torres y Lili Duré.

“La gente nos pide que vayamos juntos para hacer frente a este monopolio de poder y corrupción. Trabajamos para ser la tercera fuerza política y representar a los ciudadanos en el Congreso. Hoy las iniciativas que se tratan están lejos de reflejar las necesidades concretas de la gente”, expresó Hotton durante uno de los encuentros del miércoles.

El exministro de Economía menemista Roque Fernández, quien también integra la nómina de Vamos, indicó: “Necesitamos idoneidad para terminar con la inflación e impulsar un desarrollo integral con más producción y trabajo digno”. Por su parte, Romero Feris sostuvo que los argentinos necesitan “República y más República”, y agregó: “Vamos a unirnos para proteger más que nunca a los ciudadanos y a las instituciones”.