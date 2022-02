El violento cruce en Intratables que terminó en amenazas y con los micrófonos silenciados: “Lo arreglamos afuera”

Las marchas en el centro porteño vuelven a ser el foco de discusión, debido a la congestión del transito que provoca. Este tema se trasladó a la pantalla de Intratables (América) donde el senador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra y el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, tuvieron un fuerte cruce sobre los cortes en las calles más transitadas. La discusión comenzó a subir de tono hasta el momento que el conductor, Paulo Vilouta, pidió que les apaguen los micrófonos.

El martes 15 de febrero la 9 de julio quedó bloqueada al tránsito. Piqueteros y organizaciones sociales marcharon hacia el Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de la apertura de los programas sociales y que se cumplan los acuerdos pactados anteriormente.

“Cortan la calle en forma de extorsión. Son mal intencionados porque tienen lugar donde ponerse, pero se ponen en medio de la circulación”, expresó el legislador Ramiro Marra en Intratables frente al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. “(Ramiro) Marra y (Javier) Milei atrasan cien años. Sin derecho a reclamar, los demás derechos no existen. Van contra la historia. La historia de la humanidad es de reclamos”, contestó el militante de izquierda.

Cruce intratables

Al instante, Marra salió al cruce y le pidió a Belliboni que no personalice la discusión. Sin embargo, el líder piquetero señaló que no comprendía el objetivo de las marchas y que el motor de las mismas es la lucha de clases. A lo que el legislador le respondió: “Ese es el problema, están haciendo una lucha entre la clase trabajadora y la piquetera. Estamos los trabajadores y los piqueteros”.

Como contraataque, el dirigente del Polo Obrero acusó a Marra de vivir del trabajo ajeno y que por eso puede donar su sueldo, en clara referencia a los sorteos de Javier Milei de su salario como diputado nacional. Y en medio de gritos le pidió: “¡Andá a laburar!”.

En medio de chicanas y gritos encendidos Paulo Vilouta, conductor del programa, pidió que se le apaguen los micrófonos aunque el enojo de ambos aún se podía escuchar de fondo. “Es un programa de televisión. Dialogamos. Ante tanta intolerancia que tuvimos hoy no vamos a pasar esto. Si no quieren dialogar no dialoguen, pero esto es un programa”, cerró.

Sin embargo, minutos más tarde Belliboni y Marra volvieron a cruzarse y la discusión subió aún más de tono. El periodista Gustavo Grabia le preguntó al dirigente de izquierda por qué en las últimas elecciones, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, el liberalismo obtuvo más votos que su partido.

“El Frente de Izquierda es la tercera fuerza, el liberalismo es una novedad acá en la Capital, no pasa nada, en el país profundo no pasa nada”, respondió el referente del Polo Obrero. E Insistió: “Tomado a nivel nacional, la tercera fuerza es de izquierda. Nosotros a tiza y carbón ganamos en barrios populares. Fuimos segunda fuerza en González Catán, ahí no vive gente que vota a Marra ni a Milei”, aseguró.

Eduardo Belliboni acusó de "nazi" a Ramiro Marra

El legislador de La Libertad Avanza no se quedó callado y sostuvo: “No le planteamos cuestiones democráticas a gente que no respeta la Constitución. Tienen carteles con la cara del Che Guevara, un asesino, mataba gente”, argumentó Marra. “Mejor tener la cara del nazi, ¿no? Como tenés vos, de Hitler. Ustedes son fascistas”, arremetió Belliboni y el senador porteño le respondió: “No tengo nada de Hitler, no lo avalo, es grave lo que está diciendo”.

“Hitler no, Videla. Ustedes están con Videla, no con Hitler”, se corrigió el dirigente de izquierda mientras el conductor del programa intentaba calmar las aguas. “Estamos habilitando la banalización del Holocausto, es una falta de respeto”, remarcó Marra indignado y agregó: “No pueden permitir que una persona en un programa de televisión diga lo que acaba de decir”.

Más allá del pedido de Vilouta, el asunto no terminó ahí. Cuando le dieron la palabra a Marra para cerrar el debate, aseguró que no está en contra de las protestas pero sí de los cortes, y aprovechó el espacio para hacer referencia a la acusación de Belliboni. “Lo que dijo de nazi, es grave, y la tenemos que cortar”, sostuvo el legislador de la Ciudad. “¿Te reís, aparte? Sos un irrespetuoso”, agregó cuando vio la sonrisa del dirigente de izquierda, que no dudó en invitarlo a arreglar sus problemas fuera del estudio.

“Si vos tenés un problema conmigo, lo arreglamos afuera”, le dijo Belliboni. “¿Me amenazás aparte?”, le preguntó Marra sorprendido por la actitud del referente del Polo Obrero, que le respondió: “No, no, lo arreglamos entre vos y yo”. Para dar por finalizado el tema, la producción del ciclo les volvió a cerrar los micrófonos. “Este no es mensaje que da este programa. Basta de discutir”, sostuvo el conductor.

Eduardo Belliboni invitó a Ramiro Marra "arreglar los problemas afuera"

No obstante, el cruce no terminó en la pantalla, sino que se se trasladó en las redes sociales, donde los dos involucrados hicieron referencia a la pelea televisiva. Primero, fue Marra: “¿Qué pasa Belliboni? ¿Te pusiste nervioso por lo que te dije? ¿Te da miedo que te canten la justa? ¿Por eso me querés pegar?”.

El cruce continuó en Twitter (Captura Twitter)

Y recibió la respuesta del dirigente: “El liberfacho @RAMIROMARRA que junto con @JMilei y la defensora de genocidas Villaruel, llamaban a matar a todos los zurdos. Me acusa a mí de violento porque tuvimos una discusión en @Intratables. Un especulador de la bolsa que se dice “trabajador”. Conseguite un laburo honesto”.