Los mensajes de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta que acompañaron la decisión de Patricia Bullrich

Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, declinara este sábado su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término de este año, los principales referentes de Juntos por el Cambio se expresaron al respecto y felicitaron a la exministra de Seguridad por su decisión.

“Ni me bajo ni me subo ni dejo de pelear. Espero que muchos sigan mi conducta”, remarcó Bullrich en una entrevista con LA NACION. “Como presidenta de Pro, yo quiero ayudar al triunfo nacional de Juntos por el Cambio. La tarea más importante en esta elección es generar un equilibrio que no le permita al Gobierno avanzar sobre la república, la Constitución y la población. En ese sentido, quedarme sola como diputada en la ciudad me restaría la posibilidad de representar a toda la sociedad. Con lo cual, voy a recorrer el país y voy a trabajar para que ese triunfo que la sociedad nos pide sea real”, agregó.

“Felicitaciones por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio”, escribió María Eugenia Vidal en su cuenta de Twitter, en un mensaje para Patricia Bullrich, que -según anunció- lo hizo para favorecer la cohesión de Juntos por el Cambio.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó en la misma línea y también con mensajes para Bullrich: “Gracias por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país”.

Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, bajó también su candidatura a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires. Durante su estadía en Santa Fe, donde viajó junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la referente de Juntos por el Cambio sostuvo que, dada la confirmación de que Facundo Manes peleará por una banca en el Congreso en Buenos Aires, su postulación “carece de sentido histórico” y su “sacrificio resultaría inútil”.

“Sólo lo hacía por la unidad de los argentinos y de Juntos por el Cambio. Habiendo fracasado en el intento de unidad, renuncio a cualquier candidatura”, remarcó Carrió. La jefa de la CC se había ofrecido como prenda de unidad para evitar una interna de la coalición opositora en el principal distrito electoral del país. Pero su jugada no contaba con el aval de Larreta ni de los caciques de la UCR, quienes consideraban que había otros candidatos más competitivos para encabezar la nómina en la provincia.

“La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR”, señaló la exdiputada.

