escuchar

El clima electoral a dos semanas del balotaje volvió a encenderse hoy en las redes sociales cuando militantes de La Libertad Avanza sugirieron que la Justicia electoral se había pronunciado a favor de un tuit contra Javier Milei y obligó a la Cámara Nacional Electoral (CNE) a desmentir la información.

El origen de la controversia fue un presunto ‘Me gusta’ que, según apuntaron distintos seguidores de Milei, la Cámara Nacional Electoral, a través de su cuenta de X (exTwitter), le habría dado a una publicación contra el candidato de LLA. “Veo que las encuestas están dando parejas”, escribió el actor Claudio Tolcachir en su cuenta de Twitter. “ Se me cierra el estómago. No aflojemos que le peligro es enorme. NO MILEI NO MACRI NO FASCISMO ”, cerraba el mensaje de la controversia. Junto con la acusación, algunos militantes de la LLA hicieron correr un video que, como supuesta prueba, mostraba a esta publicación del actor Tolcachir dentro del listado de “Me gusta” de la cuenta de la CNE, que salió a desmentir.

“ A raíz de la circulación de información falsa sobre esta cuenta, se comunica que la Cámara Nacional Electoral no aplica “Me gusta” a ningún mensaje político, de ningún tipo ”, decía el mensaje, que agregaba: “Se están iniciando investigaciones para conocer el origen de la manipulación del falso posteo”, completaba el mensaje, también en redes sociales, del organismo que depende del Poder Judicial.

BOLUDO LA CUENTA OFICIAL DE LA CÁMARA ELECTORAL LE DIO LIKE A UN TUIT ANTI MILEI



LO ACABO DE CHEQUEAR YO MISMO pic.twitter.com/Yebmjz2x11 — DAN (@GordoDan_) November 4, 2023

El episodio no concluyó allí. Luego de que el organismo desmintiera el video que recorrió las cuentas de los simpatizantes libertarios, Agustín Romo, diputado electo por LLA y uno de los que difundió el video de la controversia -cuyo origen está siendo investigado- lejos de retractarse, publicó otro mensaje en su cuenta de X con el que redobló la apuesta contra el ente. “¿La Cámara Electoral le dio me gusta a un comentario anti Milei? Sí. ¿La Cámara Electoral mintió diciendo que no le había dado me gusta a un comentario anti Milei? Sí.”,

La Camara Electoral le dio me gusta a un comentario anti Milei? Sí.

La Camara Electoral mintió diciendo que no le había dado me gusta a un comentario anti Milei? Sí.



Ellos mismos ponen en duda su credibilidad mintiendo descaradamente y tomando de boludos a todos los argentinos. — Agustín Romo (@agustinromm) November 4, 2023

No es la primera vez que usuarios identificados con el partido con LLA -ni el partido- ponen en duda la transparencia electoral. El propio Milei, luego de imponerse en las PASO, había levantado sospechas contra la CNE cuando aseguró que le habían “robado” cinco puntos en las elecciones presidenciales, en las que hubo “fraude”.

“Sin fraude yo sacaba 35 puntos”, sostuvo, sin mostrar ninguna prueba que respaldara sus dichos. El candidato de LLA tampoco radicó ninguna denuncia que acompañara la acusación. En aquella oportunidad, el presidente de la CNE, Alberto Dalla Vía, salió a comunicar que poner en duda la transparencia del escrutinio sin ningún tipo de prueba “socava la confianza en un sistema que necesitamos robusto y confiable”. De hecho las diferencias entre el escrutinio provisorio y el definitivo fueron mínimas, prueba de que no hubo más que algunas irregularidades puntuales.

Este es el último episodio de una relación que a partir de las PASO y los dichos de Milei, comenzó a tensarse. A una semana de las generales, sobrevolaban por las redes sociales un sinfín de insinuaciones que, con distintas graduaciones, ponían en tela de juicio la calidad en la transparencia del proceso electoral del 22. Aquel fue el primer capítulo de esta cadena de confusos intercambios entre la militantes virtuales de LLA y la Cámara, que por ese entonces, emitió un comunicado en el que destacaba la tradición democrática del país y advertía por acusaciones infundadas.

“Frente a invocaciones de fraude sin fundamento que en estos días desinforman a la opinión pública y socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas -en tanto desconocen que el único escrutinio válido es el definitivo a cargo de la Justicia Nacional Electoral- se vuelve necesario recordar tan trascendente hecho institucional, como un modo de poner de relieve el valor que revisten para la historia de la democracia argentina las elecciones periódicas, libres, transparentes y auténticas”, le leía en el comunicado.

La coordinación de algunos de los mensajes que invadieron las redes sociales sembró la inquietud entre las autoridades de la Cámara. Los movimientos en las redes sociales alimentan la idea de que detrás de ellos existe la intención de poner un manto de duda en la antesala a los comicios que prepare el terreno para otras acusaciones que pongan directamente en duda el resultado del escrutinio. Esta es la preocupación central de la Cámara Electoral, que esta semana desarrolló una serie de reuniones explicativas para garantizar la transparencia de los comicios.

Por estas horas, bajo la consigna “5nTodos a la calle”, militantes libertarios convocaron a través de las redes a movilizaciones en distintas ciudades del país.

Convocatoria

El intercambio motivó además un pedido de Elisa Carrio y Maximiliano Ferraro, dirigentes de la Coalición Cívica ARI a la propia CNE solicitando que “extremen los recaudos” de cara a la segunda vuelta.

“Habiendo sido quien suscribe candidata a Presidente de la Nación en varias oportunidades en las que el robo de boletas y otras irregularidades constituyeron fraude electoral, especialmente en la elección presidencial del año 2007, solicitamos en esta oportunidad se extremen las medidas que ya existen y se implementen otras”, sostiene Carrió en el texto que lleva la firma de Ferraro y está dirigido a Dalla Vía.

LA NACION