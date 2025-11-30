Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos

La investigación judicial contra la financiera de Ariel Vallejo, Sur Finanzas, comienza a aportar datos sobre “la billetera del fútbol”. Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. En el listado completo, al que tuvo acceso LA NACION, figuran los detalles de los movimientos. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. A los nombres que habían trascendido se suma Argentinos Juniors y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.

Los clubes aparecen en un anexo de la denuncia que hizo esta semana la Dirección General Impositiva (DGI). Son más de 250 personas jurídicas donde hay varias cerealeras y hasta mutuales.

San Lorenzo encabeza el listado de clubes, con $660 millones. LA NACION ya había revelado que Sur Finanzas le prestó al club que presidente Marcelo Moretti más de $1900 millones entre septiembre de 2024 y abril de este año. Esos préstamos generaron más de $110 millones de intereses.

El vínculo entre el club de Boedo y esa financiera comenzó a mediados del año pasado, tras una reunión entre Moretti y Vallejo. A partir de ese momento hubo varios desembolsos millonarios. Ante cada transferencia, se firmaba un acuerdo entre las dos partes. Varios integrantes de la comisión directiva (la mayoría ya renunciaron por la crisis política interna), ratificaron a este medio que recurrieron a esa financiera de la zona Sur del Conurbano por instrucción de Moretti, que luego recibió otro “salvataje” de la AFA para pagar los sueldos.

¿Quién le pedía a los clubes que recurran a Vallejo? Es una de las preguntas que podría responder la Justicia.

Moretti, sur finanzas,

En el anexo también aparece Racing Club, con $100.005.990. Con la Academia, el dueño de Sur Finanzas ya tenía un vínculo comercial y hasta se ilusionó con tener alguna injerencia en la política interna del club. Durante la gestión del expresidente Víctor Blanco, Vallejo firmó un contrato para ser uno de los principales sponsors de la camiseta. La inversión inicial fue de US$ 1 millón, según un documento al que accedió LA NACION.

Con Diego Milito al frente de la institución, ese contrato se extendió hasta enero de 2026 y el logo de la financiera pasó a la parte trasera de la camiseta, con menor visibilidad. Fuentes de esa institución admitieron que la dirigencia ya venía pensando en interrumpir el vínculo. “Ya veníamos con algunos problemas porque no estaban pagando las cuotas”, dijeron en la Academia. Con el escándalo, la decisión se simplificó.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

Al impulsar la denuncia de la DGI, el viernes pasado, la fiscal federal Cecilia Incardona reveló que a través de la plataforma de Sur Finanzas PSP se hicieron transferencias con varios clubes. Además de San Lorenzo y Racing, mencionó a Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew.

De ese listado de clubes del Ascenso, solo aparece el monto de las transferencias de Temperley, con apenas $4.119.400, y de Morón, con otros $453.990. Del resto, no figura la cifra, según pudo constatar LA NACION.

Algo similar ocurre con el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. No figura el monto concreto. Ese fideicomiso tendría como partes al Club Banfield y a la firma Banfileños SA, integrada por el expresidente de esa institución Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Todas esas personas ya estarían siendo investigadas en otro expediente que tramita en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. Por ese motivo, Incardona pidió el viernes a la tarde que la causa pase a ese juzgado. El planteo demoró las medidas de prueba que estaban pedidas por la DGI y otras que sumó la fiscal. Hay más de 30 allanamientos y medidas cautelares sobre las cuentas bancarias.

En las próximas horas, el juez federal Federico Villena deberá responder ese pedido de incompetencia y luego avanzar con las medidas.

Claudio Chiqui Tapia y Cristián Malaspina

En el anexo de personas jurídicas que mandó la DGI también aparece Argentinos Juniors, según pudo comprobar LA NACION, el club que preside Cristian Malaspina, un incondicional de Tapia. Está ubicado en el lugar 29 del listado, con $200 millones transferidos.

Otro dato que no había trascendido hasta ahora es la mención a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino, con una cifra casi simbólica: $419.360. Aparece en el lugar 220 de la lista. Justo arriba de Sur Finanzas Group, el nombre del grupo que comanda Vallejo, con $1.085.173.849.

Más allá de formar parte de las transferencias señaladas por la DGI, ninguno de estos clubes o entidades deportivas fueron denunciadas, al menos hasta ahora. Si bien los investigadores del fisco las incluyeron en un anexo, las principales sospechas apuntan a otro tipo de transferencias.

A través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, según la denuncia de la DGI, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apunta al supuesto lavado de dinero.

En la jerga, los monotributistas son los “soldaditos” que permitían poner en movimiento millones de pesos de manera ilegal. En uno de los anexos de la denuncia figuran los casos más llamativos. El ranking lo encabeza F.N.T, un joven de 30 años con movimientos en billeteras virtuales por más de $26.000 millones. Lo sigue B.G, con más de $25.000 millones. Y una mujer extranjera, con más de $17.000 millones.

A través de un comunicado, Sur Finanzas habló este fin de semana de “acusaciones infundadas”. Y agregó: “Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la Justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.