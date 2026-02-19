Video: así fue el momento en el que una diputada desenchufó los cables de los taquígrafos en el debate por la reforma laboral

En una sesión caliente en Diputados donde se discute el proyecto de ley de la reforma laboral, Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria (UxP) por Santa Fe, desenchufó al menos cuatro cables de los equipos ubicados en el escritorio de los taquígrafos con la intención de interrumpir el debate. La legisladora libertaria Lilia Lemoine registró el momento y lo compartió en redes sociales.

Carignano desenchufó los micrófonos en la sesión.

En la grabación, Lemoine le grita a la legisladora kirchnerista: "Carignano, ¿qué haces, estás loca?”. A lo que la diputada por Santa Fe le responde con una serie de gestos. Otro de los protagonistas del hecho fue el diputado Agustín Rossi, quien, al fondo de la grabación, no participa del altercado.

Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones. pic.twitter.com/mXF1E2KCTS — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 19, 2026

Junto al video, Lemoine compartió un mensaje.

“ESCÁNDALO EN EL CONGRESO. La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones.“, escribió la libertaria.

Segundos después de la trifulca, la legisladora Victoria Tolosa Paz, también de UxP, señaló que los micrófonos no funcionaban. Comentario que hizo que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tomara la palabra y le respondiera que “hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque”.

La diputada @TereGarciaOK se quejó porque un miembro informante leyó... ¿qué opina, diputada, de lo que hizo su colega @florcarignanook delante de sus narices, arrancando los cables para interrumpir la sesión, agraviando a los empleados de la Cámara?

Debe estar con el juicio… pic.twitter.com/kxK6qlwAOt — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 19, 2026

En otro posteo, Lemoine le reprochó a Carignano desconocer el artículo 188, normativa del reglamento del Congreso Nacional que establece que, si la gravedad de la falta lo justifica, la Cámara puede, por votación sin debate, evaluar la aplicación de las facultades previstas en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla la posibilidad de expulsar de uno de sus miembros.