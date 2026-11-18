Documentos confidenciales del Deutsche Bank revelan que el gigante bancario internacional conservó durante años información sobre operaciones de empresas de Donald Trump con sociedades vinculadas a redes de lavado de dinero que operaron en Rusia y Azerbaiyán. Entre los registros aparecen transacciones que conectan a Faberlex, una compañía relacionada con esas estructuras financieras, con al menos una empresa del actual presidente estadounidense, pocas semanas antes de que anunciara su candidatura presidencial, en 2015.

El material interno también parece contradecir las declaraciones públicas de los abogados del Deutsche Bank, que ante una requisitoria de investigadores estadounidenses sostuvieron durante los últimos años que la entidad no tenía conocimiento de conexión alguna entre Trump y Rusia “relacionada con los negocios del señor Trump con Deutsche Bank”.

La llamada “Lavandería Rusa” fue una gigantesca estructura financiera criminal utilizada para sacar miles de millones de dólares de la antigua Unión Soviética entre 2011 y 2014. A través de una compleja red de sociedades y cuentas bancarias, permitió movilizar fondos de origen sospechoso hacia distintos destinos internacionales.

La sede central de Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, el martes 17 de noviembre de 2026 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

La “Lavandería Azerbaiyana”, en tanto, consistió en otra operación independiente que funcionó entre 2012 y 2014 y permitió mover miles de millones de dólares mediante una red de sociedades fantasma y cuentas bancarias. Parte de esos fondos habría servido para financiar operaciones de influencia política en Europa en beneficio del régimen represivo de Azerbaiyán.

Ahora, los periodistas que investigan la filtración Inside Deutsche Bank han descubierto que Faberlex también realizó, al parecer, operaciones con al menos una empresa propiedad de Trump, en una secuencia de transacciones que adquiere especial relevancia por su proximidad temporal con el lanzamiento de su candidatura presidencial.

La operatoria consta en algunos de los más de 15 millones de archivos internos que LA NACION, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y periodistas de otros medios de comunicación alrededor del mundo analizaron durante meses. La documentación incluye correos electrónicos, informes de inteligencia financiera, auditorías internas y comunicaciones de altos ejecutivos que permiten reconstruir cómo funcionaban los mecanismos de control del banco y qué información manejaban sus responsables sobre algunos de sus clientes más poderosos.

Los documentos de la filtración Inside Deutsch Bank muestran transferencias millonarias de Epstein New York State Sex Offender Regi

La misma filtración también expone operaciones vinculadas al magnate financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales relacionados con menores. Los documentos permiten cuantificar en US$ 581,9 millones unas 3000 transacciones relacionadas con Epstein o sus empresas, realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019.

El dato surge de un documento interno de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Deutsche Bank en Estados Unidos, que identifica 21 reportes de operaciones sospechosas —conocidos como SAR, por sus siglas en inglés— vinculados con esas transacciones. Se trata de informes confidenciales que las entidades financieras deben presentar ante las autoridades cuando detectan movimientos que podrían estar relacionados con delitos financieros.

La cifra más que duplica los US$250 millones en operaciones sospechosas vinculadas a Epstein que el senador demócrata Ron Wyden había denunciado en agosto de 2026. En un informe titulado “Mirar hacia otro lado”, el legislador cuestionó que Deutsche Bank no hubiera informado oportunamente al Departamento del Tesoro sobre esos movimientos y recomendó abrir una investigación penal contra los banqueros que habían atendido al magnate.

Los documentos de Inside Deutsche Bank también permiten reconstruir cómo la entidad aceptó como cliente y mantuvo durante años a Epstein, pese a que sus antecedentes penales ya eran conocidos y a que JPMorgan Chase había decidido poner fin a su relación bancaria con él.

La decisión de incorporarlo como cliente, en agosto de 2013, contó con la aprobación de los niveles más altos de Deutsche Bank en América. Entre ellos figuraban responsables de prevención de delitos financieros y cumplimiento normativo, además de quien entonces ejercía como principal asesor jurídico de la entidad para esa región.

Los registros muestran que el banco clasificó a Epstein como cliente de «alto riesgo», pero mantuvo la relación comercial hasta diciembre de 2018, cuando le comunicó su intención de cerrar sus cuentas. El proceso de desvinculación se prolongó otros seis meses. Durante ese período, el banco llegó a mantener más de 40 cuentas vinculadas a Epstein, sus empresas y sus colaboradores.

La documentación también revela que, en 2015, un correo interno identificó a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, como presunta “cómplice de las actividades ilegales” del magnate. Pese a esa advertencia, Deutsche Bank permitió que continuara como beneficiaria de uno de sus fideicomisos. El argumento interno fue que Maxwell no era cliente directa de la entidad.

Las señales de alerta tampoco impidieron que el banco continuara facilitando operaciones. En septiembre de 2019, una investigación interna en el Reino Unido identificó al menos 112 transacciones de alto riesgo, algunas de las cuales podrían haber estado relacionadas con abusos sexuales.

Incluso después de que Deutsche Bank hubiera comunicado su decisión de cerrar las cuentas de Epstein, un empleado de la entidad envió, durante la primavera de 2019, dos cartas de recomendación a bancos extranjeros para favorecer a sus empresas de inversión. Una de ellas afirmaba que la cuenta no había presentado problemas relacionados con la prevención del lavado de dinero. Un correo interno de marzo de 2020 reconstruyó posteriormente esa intervención.

La relación comercial con Epstein tuvo consecuencias económicas y regulatorias para el banco. En 2020, Deutsche Bank recibió una sanción de US$ 150 millones de la autoridad financiera de Nueva York por sus fallas en la gestión de esa relación, entre otros asuntos. Tres años después, aceptó pagar US$ 75 millones para resolver una demanda colectiva presentada por víctimas de Epstein.

En su respuesta sobre el caso Epstein, Deutsche Bank señaló: «En diciembre de 2018, Deutsche Bank notificó a Jeffrey Epstein su intención de cerrar sus cuentas. Durante los meses siguientes, el banco trabajó para garantizar que los activos de Epstein fueran transferidos fuera de la entidad».

El banco añadió que «reconoce que fue un error aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él. Hemos cooperado con las autoridades reguladoras y judiciales y con el Congreso de Estados Unidos en sus investigaciones, y hemos actuado con transparencia al abordar estos asuntos de manera paralela».

Frente al conjunto de los hallazgos de Inside Deutsche Bank, la entidad sostuvo que los hechos señalados por los periodistas “se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, a varias décadas”. Afirmó que, cuando correspondía, esos asuntos fueron examinados y tratados con los organismos reguladores y las autoridades competentes.

Deutsche Bank también aseguró que, entre 2019 y 2025, invirtió 7000 millones de euros para reforzar sus sistemas de control interno, con especial atención a la prevención de delitos financieros, la tecnología y la capacitación de su personal. «Hoy somos un banco diferente», afirmó la entidad.

Sin embargo, además de Trump y Epstein, la filtración contiene abundante información sobre oligarcas cercanos a Vladímir Putin, como Oleg Deripaska y Roman Abramóvich, que también recurrieron a los servicios del Deutsche Bank. También, un empresario saudí incluido en la célebre lista “Golden Chain” (Cadena de Oro), que identificaba a presuntos financiadores de Al Qaeda. Y la entidad incluso procesó pagos vinculados con el fallecido Rifaat al-Assad, exvicepresidente de Siria conocido como “el Carnicero de Hama” por su papel en la sangrienta represión de 1982 en esa ciudad siria.

La filtración fue obtenida por dos denunciantes internos cuyas identidades permanecen bajo reserva. Entregaron los archivos al periodista y escritor indio Josy Joseph y a la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife, quienes impulsaron el proyecto junto con Barracuda Media. Desde comienzos de 2026, más de 200 periodistas de más de 50 medios de comunicación examinaron la documentación, con apoyo técnico del Data and Research Center de Berlín.

Los denunciantes también facilitaron información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, y a la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido.