Milei reúne al gabinete antes de viajar a Nueva York con la sensación de haber ganado oxígeno hasta las elecciones

Tras un cambio abrupto en su agenda, en la que preveía haber viajado anoche a Estados Unidos, Javier Milei reúne este lunes en Casa Rosada tanto a su mesa política como a su Gabinete en pleno, en dos encuentros consecutivos en el primer piso del palacio de Gobierno.

Todo se da en la previa de su salida rumbo a Nueva York, que finalmente se concretará hoy al atardecer. Mañana por la mañana tendrá una reunión bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, de cara a un posible préstamo de ese país a la Argentina.

La mañana de este lunes fue clave para el Gobierno, que buscó llevar calma a los mercados tras dos semanas de turbulencias financieras, con subas del dólar y el riesgo país. Antes de que los activos arrancaran a cotizar, el Poder Ejecutivo anunció la eliminación transitoria de las retenciones a todos los granos y poco después llegó un mensaje de fuerte respaldo de Bessent. Dos acciones que buscaron aplacar la volatilidad de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El anuncio de Bessent le permitirá a la administración liberartaria tener oxígeno rumbo a las elecciones de octubre, en la que esperan revertir el duro resultado que obtuvieron en las elecciones bonaerenses, en las que quedaron 13 puntos por debajo de Fuerza Patria.

Bessent dio este lunes una fuerte señal de respaldo al confirmar que podrían apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Las opciones pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario, hombre clave de la administración de Trump, en un hilo en la red social X.

A los pocos minutos de esa publicación, Milei le agradeció el respaldo en su cuenta en X. “Enorme agradecimiento a Bessent y Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York. ¡Viva la libertad carajo!”, escribió el Presidente.

— Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025

Tras el anuncio y el intercambio vía mensajes de la red social X, los mercados abrieron con buenas reacciones: las acciones argentinas rebotan 22% en el exterior, el riesgo país se hunde 20% en un día y los dólares se alejan del techo de la banda de flotación.

El Gobierno anunció hoy temprano el cese de retenciones al agro hasta octubre, como otra maniobra de hacerse más dólares y dar una señal antes de las elecciones. La maniobra, anunciada por el portavoz Manuel Adorni, se dio luego de que la semana anterior el Gobierno perdiera 1100 millones de dólares para contener la escalada de la moneda estadounidense.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, consignó Adorni.

La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.



— Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025

La agenda de Milei en la previa a viajar

Tras cambiar su agenda, Milei llegó a Casa Rosada este lunes a las 9:30. Una hora después comenzó la reunión de mesa política, encabezada por el mandatario y de la que participan: el portavoz Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor, Santiago Caputo.

Para después del mediodía se espera que se de la reunnión de Gabinete en pleno, en la que estarán además de Adorni, Bullrich, Karina Milei, Francos y Caputo; los titulares de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Luis Petri; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Interior, Lisandro Catalán.

Hasta anoche, las reuniones no figuraban en la agenda de ningún funcionario, ya que el mandatario tenía intenciones de emprender su nuevo viaje a Estados Unidos en la noche del domingo.

Sin embargo, según aseguraban en Casa Rosada, el mandatario prefirió permanecer en la Argentina para firmar el decreto 682/2025 relativo a la eliminación de las retenciones, y la salida fue reprogramada para este lunes, entre las 18 y las 21.

Para eso se reprogramó la reunión que para esta tarde tenía previsto tener con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se concretará mañana tras el encuentro con Trump y Bessent.

En Estados Unidos Milei estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.