Los posibles presidenciables del peronismo planifican hacer campaña en la Costa

En el peronismo, los funcionarios con ambición de disputar la pelea presidencial comenzaron a calentar motores incluso antes de que la alta dirigencia del Frente de Todos se reúna para definir la estrategia electoral de 2023. No está nada dicho, pero ya hay referentes que dan señales para comenzar a posicionarse. La Costa Atlántica será, en los próximos días, una postal muy ilustrativa de ese escenario. Con miles de familias de veraneo en la playa, se espera que quienes –hasta ahora- aparecen como potenciales presidenciables pisen la arena, ya sea para un breve descanso como para un acto de gestión.

Alberto Fernández -que ya no dice públicamente que va a ir por la reelección, pero tampoco hace un renunciamiento- tiene en su agenda oficial ir a Mar del Plata la semana próxima, para visitar el Asilo Unzué, que hoy depende de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para una actividad con niños. El Presidente iría acompañado de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, una de las funcionarias del riñón del jefe del Estado y que también suena para disputar algún cargo electivo el año próximo. Tampoco se descarta que Fernández descanse algún día en Chapadmalal, aunque ya avisó puertas adentro que seguirá sin tomarse vacaciones.

Tras la irritación que generó en el kirchnerismo que Fernández diga que buscará ir por un segundo mandato sin discutirlo antes en una mesa política, el Presidente comenzó a moderar sus manifestaciones. En los últimos días insistió con que “se pondrá al frente” de la estrategia política del Frente de Todos y que hará “lo que tenga que hacer” para que un peronista “sea presidente o presidenta desde el 10 de diciembre de 2023″.

Pero cuando habla del futuro del país, Fernández siempre apunta: “Me toque gobernar a mí o al que venga”. Como si su ambición siguiera intacta. En la Casa Rosada aseguran que Fernández habla con todos los sectores de forma radial, a pesar de que lejos de él se multiplican las reuniones de gobernadores, gremialistas, intendentes y dirigentes que comienzan a zurcir el armado de 2023.

Quien tiene en agenda recorrer las playas de Mar del Plata para retomar su contacto directo con la gente es Daniel Scioli, otro de los que no descarta anotarse en la pelea electoral. Como en cada antesala electoral, en los primeros días de enero el embajador en Brasil se someterá a lo que bautizó como el “Bristol Test”, un pantallazo de primera mano del grado de aceptación que tiene en la calle y el ánimo popular. Una suerte de focus group veraniego.

Si bien Scioli aún no confirma en público que quiere dar otra vez la batalla por la presidencia, su figura está en los cálculos electorales de una parte del oficialismo. Sobre todo si Fernández finalmente no se presenta y el embajador –que tiene alto nivel de conocimiento público- puede representar al ala moderada del peronismo. En la Casa Rosada señalan, así, que es “lógico” que Scioli asome como opción. Antes de caminar la costa argentina, Scioli recibirá mañana a Fernández en la embajada en Brasilia para asistir a la ceremonia de asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin querer sacarse jamás el traje de ministro, Sergio Massa no rompería con su tradición de visitar, aunque sea fugazmente, la ciudad de Pinamar en el verano. En su entorno señalaron a LA NACION que “de lunes a viernes” el funcionario estará abocado a sus tareas en el Palacio de Hacienda, pero reconocieron que es muy posible que durante los fines de semana se traslade a la ciudad balnearia, al barrio La Herradura, a descansar con su familia.

Lo que no confirman cerca de Massa es si él bajará a la playa a mostrarse en el parador CR, un clásico del tigrense en cada verano preelectoral. El funcionario quiere evitar exponerse como un potencial candidato antes de tiempo, y persiste en su estrategia de mostrarse ajeno de la rosca política. Por eso, busca instalar que no tiene decidido pelear por la presidencia el año próximo porque “la familia pesa mucho” y sus hijos están en contra de la idea.

Pero para muchos sectores del Frente de Todos, sin embargo, Massa es un número puesto para dar la pelea por la presidencia, sobre todo si sobrevive su alianza estratégica con Cristina y Máximo Kirchner.

Otro “ministro presidenciable”, Eduardo “Wado” De Pedro, no tiene todavía una agenda cerrada, pero en su entorno no descartaron que en “la primera quincena” pueda trasladarse a una actividad de gestión en Mar del Plata. No hay nada definido, pero, en principio, el Ministerio del Interior lanzó el “operativo verano” del Renaper, con oficinas móviles para tramitar los documentos en la zona de playa.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, en tanto, tendrá un 2023 de altísimo voltaje electoral y no se descarta que se sume al verano preelectoral en la Costa Atlántica. Su agenda fina todavía está en duda. El cumpleaños del tucumano es el 8 de enero y, años anteriores, ha celebrado en Pinamar. Por eso algunos de sus colaboradores deslizan que podría repetir la ceremonia. Nada está confirmado aún.

Lo otro que está en carpeta para Manzur es un posible viaje a los Estados Unidos en febrero. De concretarlo, le permitiría, después del viaje que hizo a Israel en los últimos días, coronar su vidriera internacional y medir el termómetro político frente al establishment norteamericano.

Lo único que es seguro para el jefe de Gabinete es que será candidato a vicegobernador en Tucumán, en la boleta que va a encabezar Osvaldo Jaldo. Las elecciones provinciales serán el 14 de mayo y en su entorno algunos especulan con que esa misma noche se lance para presidente. Todo lo que Manzur defina impacta directamente en la gestión de Fernández. El Presidente le propuso al tucumano que regrese a su provincia para encabezar la campaña provincial durante unos meses y que, una vez atravesados los comicios, regrese a Nación como jefe de Gabinete.

En el círculo chico del Presidente creen que esa alternativa sigue vigente, porque Manzur nunca dijo lo contrario, pero quienes dialogaron con el tucumano en los últimos días ven inviable esa opción y dicen que Manzur renunciará en el verano para no volver a la administración nacional.